Владислав Савушкин
🧠Мозгонапрягатель 43/52

Клерки, общий сбор! Сегодня просто задание, которое можно решить подбором. Всего 3'628'800 комбинаций. Я ж говорю — простое задание. Поехали!
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Заполните пустые клетки цифрами от 0 до 9, используя каждую всего по одному разу, так, чтобы получились три верных равенства😉

А есть ли оно — решение😏Ну поковыряйтесь и разберетесь!

Тут вот какой момент. Только здесь и сейчас! Я делаю вам предложение, от которого вы не сможете отказаться😎

🧡Давайте натыкаем 43 лайка этому Мозгонапрягателю. И тогда я подготовлю внеочередной на завтра, ну чтобы вам было чем заняться в субботу😄

