🧠Мозгонапрягатель 44/52

Клерки, общий сбор! Сегодня ваши любимые циферки. Погнали!

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎 Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Задание

Есть числа 6, 6, 2, 2, 8, 8, 0, 0, 0. Из них нужно составить четыре числа: одно-, двух- и трёхзначное, которые в сумме дают четвёртое трёхзначное.

Все про новые циферки на Бух.Совете 2026🚀 Изменений много - место разбора одно! Бух.Совет 2026🚀 🟠УСН и НДС-2026: новые правила 🟠Требования ФНС и ответственность бухгалтера 🟠Налоговая реформа-2026: изменения в налогах 🟠Налоговое планирование: оптимизация расходов 🟠ЕНС: новые правила, порядок сверки и расхождения ✅Кстати, билет нужно приобретать здесь (тык)✅