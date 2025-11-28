ЦОК КПК ОБЩ 24.11 Мобильная
🔴 Вебинар: Налоговая реформа-2026: разбор изменений в НДС, УСН, прибыли и взносах →
Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Мозгонапрягатель 47/52

Клерки, общий сбор! Сегодня очередная трэшанина на поиск предметов!!!
🧠Мозгонапрягатель 47/52

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Найдите все предметы🔽

Настоящий налоговый трэш ждет нас в 2026 году🚀Готовимся на Бух.Совете 2026🚀

🟠УСН и НДС-2026: новые правила

🟠Требования ФНС и ответственность бухгалтера

🟠Налоговая реформа-2026: изменения в налогах

🟠Налоговое планирование: оптимизация расходов

🟠ЕНС: новые правила, порядок сверки и расхождения

✅Кстати, билет нужно приобретать здесь (тык)✅

🎯Владислав Савушкин, финансовый директор для производственного предприятия🎯

Ресурсы вашего предприятия будут работать для Вас!

✅Тг-канал про управленческий учет производственных предприятий, подпишись

Информации об авторе

Владислав Савушкин

Владислав Савушкин

Бизнес-эксперт в Головной офис

142 подписчика203 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Клеверенс
Инвентаризация

Как провести инвентаризацию в «1С: Бухгалтерия 3.0» без ручного пересчета и ошибок

Инвентаризация в «1С: Бухгалтерия предприятия 3.0» не требует специальных знаний за пределами регламента учета, но занимает много времени — особенно при большом количестве объектов.

Как провести инвентаризацию в «1С: Бухгалтерия 3.0» без ручного пересчета и ошибок

Комментарии

8
ГлавнаяБух.Совет