🧠Мозгонапрягатель 49/52
Клерки, общий сбор! Ищем отличия на картинках. Погнали!
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Найдите 1️⃣1️⃣отличий
🎯Владислав Савушкин, финансовый директор для производственного предприятия🎯
10 сходу, одиннадцатое отличие - под вопросом
Так, так, поищем, поищем