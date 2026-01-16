КПК ОБЩ 8103
🔴 Вебинар: Маркетплейсы-2026: контроль ФНС и блокировка счетов →
Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Мозгонапрягатель 1/50

Клерки, общий сбор! Первое реальное напряжение мозга в Новом году. Поехали!
🧠Мозгонапрягатель 1/50

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Найдите предметы на картинке🔽

🎯Владислав Савушкин, финансовый директор для производственного предприятия🎯

Ресурсы вашего предприятия будут работать для Вас!

Информации об авторе

Владислав Савушкин

Владислав Савушкин

Бизнес-эксперт в Головной офис

146 подписчиков209 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

21
ГлавнаяПремиум