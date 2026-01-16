🧠Мозгонапрягатель 1/50
Клерки, общий сбор! Первое реальное напряжение мозга в Новом году. Поехали!
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Найдите предметы на картинке🔽
🎯Владислав Савушкин, финансовый директор для производственного предприятия🎯
Ресурсы вашего предприятия будут работать для Вас!
Ура, спасибо)))
Легкотня))
Ура! Первый мозгонапрягатель в этом году)))
Какая прелесть!