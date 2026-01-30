🧠Мозгонапрягатель 3/50
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Города🏰
На картинке зашифрованы 6️⃣городов. Буквы в названии города - горизонтальные и диагональные черты поверх вертикальной линии. Буквы разграничены увеличенным расстоянием. Названия по направлению стрелочки слева😏
Спойлер🔞Второй слева - мой город😏
🎯Владислав Савушкин, финансовый директор для производственного предприятия🎯
Ресурсы вашего предприятия будут работать для Вас!
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии12
Владислав, у меня мозг не напрягся, а сломался)))) Вот это вы откопали задание для пятницы))
Это та шифровка из зуба от Плейшнера?
Которую через него передал Штирлиц в Центр?
Штирлиц шёл по Блюменштрассе. И вдруг поднял глаза.
Это были глаза Плейшнера
А кроме Рязани еще есть подсказки? 🤔