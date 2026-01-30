🧠Мозгонапрягатель 3/50

Что нужно знать бухгалтеру про налоговую реформу 2026

Налоговая реформа 2026 уже получила статус самой масштабной за 20 лет, и это не преувеличение: бизнес ждут фундаментальные изменения, которые затронут практически всех. Среди наиболее обсуждаемых нововведений — рост ставки НДС и снижение порога для уплаты НДС на УСН. Рассказываем об этих и других ключевых изменениях предстоящей налоговой реформы.