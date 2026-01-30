8127 Главбух на УСН моб
Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Мозгонапрягатель 3/50

Клерки, общий сбор! Сегодня играем в города😏
🧠Мозгонапрягатель 3/50

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Города🏰

На картинке зашифрованы 6️⃣городов. Буквы в названии города - горизонтальные и диагональные черты поверх вертикальной линии. Буквы разграничены увеличенным расстоянием. Названия по направлению стрелочки слева😏

Спойлер🔞Второй слева - мой город😏

🎯Владислав Савушкин, финансовый директор для производственного предприятия🎯

Ресурсы вашего предприятия будут работать для Вас!

Информации об авторе

Владислав Савушкин

Бизнес-эксперт в Головной офис

148 подписчиков211 постов

Комментарии

12
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Это та шифровка из зуба от Плейшнера?

    Которую через него передал Штирлиц в Центр?

    Штирлиц шёл по Блюменштрассе. И вдруг поднял глаза.

    Это были глаза Плейшнера

