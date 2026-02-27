🧠Мозгонапрягатель 07/50
Клерки, общий сбор! Вычисляем площадь схематозной фигуры.
Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎
Партнерство с бухгалтерами-экспертами.
Вычислите площадь фигуры под знаком❓
🎯Владислав Савушкин, финансовый директор для производственного предприятия🎯
Ресурсы вашего предприятия будут работать для Вас!
Пятница официально стартанула
Почему-то вышло 40 🤔
Не, это не моё. Не люблю такие задания)