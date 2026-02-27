КПП ОСНО моб
🔴 Вебинар: АУСН – 2026: разбор полетов, ошибки, сверки с ФНС и алгоритмы спасения →
Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Мозгонапрягатель 07/50

Клерки, общий сбор! Вычисляем площадь схематозной фигуры.
🧠Мозгонапрягатель 07/50

Салют, бизнес-сообщество🚀Говорит Владислав Савушкин / Топовый автор и амбассадор «Клерк», напрягаю мозги бухгалтерам с 3 квартала 2023 года // Бизнес-эксперт, антикризисное управление и управленческий учет для вашего предприятия😎

Партнерство с бухгалтерами-экспертами.

Вычислите площадь фигуры под знаком❓

🎯Владислав Савушкин, финансовый директор для производственного предприятия🎯

Ресурсы вашего предприятия будут работать для Вас!

Информации об авторе

Владислав Савушкин

Владислав Савушкин

Бизнес-эксперт в Головной офис

149 подписчиков215 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

21
ГлавнаяШкола