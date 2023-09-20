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МСФО

Поправки к МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» в 2023 году

​​Поправки к МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль», возникающие в связи с принятием законодательства при внедрении модельных правил ОЭСР Pillar II.
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Внедрение модельных правил Pillar II

В декабре 2021 года Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) внедрила модельные правила Pillar II, направленные на реформирование международной системы корпоративного налогообложения. Это значит, что компании, относящиеся к сфере применения правил:

  • должны рассчитывать свою эффективную налоговую ставку для каждой юрисдикции, в которой они осуществляют свою деятельность.

  • обязаны уплатить дополнительный налог в сумме разницы между своей эффективной налоговой ставкой по каждой юрисдикции и минимальной ставкой налога в размере 15%.

А также основную ответственность за доплату налога до минимума на территории своей юрисдикции несет конечная материнская организация международной группы компаний, согласно модельным правилам Pillar II .

Поправки к МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»

В мае 2023 года Совет по МСФО выпустил поправки в отношении сферы применения к IAS 12, возникающие в связи с принятием законодательства при внедрении модельных правил ОЭСР Pillar II.

Поправки вводят:

01 Временное исключение из учета отложенных налогов, возникающих в связи с принятием законодательства при внедрении модельных правил ОЭСР Pillar II, включая все соответствующие применимые локальные дополнительные налоги.

02 Раскрытие факта применения исключения в части признания и раскрытия информации об отложенных налоговых активах и обязательствах в связи с уплатой налогов на прибыль в рамках внедрения модельных правил ОЭСР Pillar I

03 Раскрытие текущих налоговых расходов, связанных с исчислением дополнительного налога в соответствии с правилами Pillar II.

04 Раскрытие известной информации или обоснованной оценочной информации, позволяющей пользователям финансовой отчетности понять, может ли у организации возникать обязанность по уплате налогов на прибыль в рамках внедрения модельных правил ОЭСР Pillar II.

05 Если информация из пункта 4 неизвестна или не может быть обоснованно оценена, организациям потребуется сделать соответствующее заявление и раскрыть информацию о ходе оценки обязанности по уплате дополнительного налога.

Когда это применимо?

Поправки к IAS 12 требуют незамедлительно после их выпуска ретроспективного применения в соответствии с МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в оценках и ошибки», включая требование раскрыть факт применения исключения в ситуации, если налоги на прибыль организации будут затронуты принятым налоговым законодательством в рамках внедрения модельных правил ОЭСР Pillar II.

Раскрывать информацию об известной или обоснованно оцененной обязанности по уплате налога на прибыль в рамках внедрения модельных правил Pillar II требуется в отношении годового отчетного периода, начинающегося с 1 января 2023 года или после этой даты, при этом в промежуточной финансовой отчетности за любой промежуточный период, заканчивающийся 31 декабря 2023 года или до этой даты, раскрывать эту информацию необязательно.

Кто и когда подвергнется воздействию?

Модельные правила Pillar II применяются к международным группам компаний, имеющим консолидированную выручку. Такая выручка, согласно определению ОЭСР, включает любой вид дохода и, таким образом, не ограничивается выручкой, признаваемой в соответствии с МСФО (IFRS)15 в размере 750 млн евро в течение минимум двух из последних четырех лет.

После того как поправки к МСФО (IAS) 12 вступят в силу, очевидно, что организациям, к которым применимы правила внедрения Pillar II, необходимо будет игнорировать последствия, связанные с отложенными налогами в финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, после вступления в силу законодательства в части внедрения модельных правил Pillar II. В то же время в отношении годовой отчетности, начинающейся с 1 января 2023 года или после этой даты, данные компании должны будут раскрыть некоторую дополнительную информацию о текущих налогах в своей годовой финансовой отчетности, как описано выше.

annaamirova

annaamirova

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Комментарии

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