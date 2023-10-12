Cat's poème. Осенняя поэма про котиков

Осень — идеальное время для уютного лежания под пледом, теплых носков, горячего чая и чтения атмосферных книг с осенним настроением. А еще подходят стихи про котов.

Сидим с бывшей на кухне, пьём улун

Она говорит: Мне нужен мейн-кун.

Я спросил: Ну зачем он тебе?

Отвечает: Так надо, тебе не понять, е!

Стоит недёшево, добавь десять

Но он отличный, с ним будет весело.

У меня были кошки дворовые, сибирские

Кошки мне нравятся, я согласился

Говорит: Вот адрес, съезди, забери

Метро Алтуфьево, не угори

Я сама не могу, я улетаю

Сама не хочу, я умираю!

Ладно, умирай, хоть щас, хоть потом

Я оделся и погнал за котом

Вспомнилось, как позавчера был хитёр

Дремал слегка, читал «Русский репортёр»

Meow ?

Вышел из метро, нашёл дом

Вы к кому? — Я за котом.

Женщина в возрасте навеселе

Здравствуйте, — говорит, — Сэр Готье.

Здравствуйте, — говорит, — проходите

Чай, кофе, нет? Не хотите?

Нет, не хочу, — в глазах доброта

Показывайте, — говорю, — кота.

Ну какой же тут кот, ещё котёнок!

Два месяца, совсем ребёнок

Тётка вещает, смотрит уверенно

Рядом мать-кошка снова беременна

Вынесла кота, он мне сразу: "Привет!"

Я ему «мяу» тоже в ответ

Как назовёте? — Назову Олег

Вы нормальный, — спрашивает, — человек?

По-вашему назвать кота Васькой можно

А Олегом нельзя? Ладно, всё, хорош

Отдал price, Олега под худи

И мы из подъезда выходим в люди.

Meeeew !

От Алтушки до меня — вечность

Едем в метро, слушаем «Проект Увечье»

Всё как обычно, схема банальная

Кольцевая, затем радиальная/

Олег смотрит мне прямо в глаза

Говорит: Серёжа, такая маза

Хочешь — не верь, но я ни разу не кот

Глупо звучит, как плохой анекдот.

В прошлой жизни я солидный банкир

Предприниматель и ювелир

Жил в 90-ых, было непросто

Махинации, карьерный рост.

Помню, только поставил дочке брекеты

Сразу на меня наехал рэкет, да

Были связи, всё решили

Были знакомства, всех покрошили.

"Но случилось то, чего ожидать нельзя

И меня подставили мои друзья

Киллер выстрелил, ну и попал

У подъезда я грузно упал.

Слышал шаги, дождь стучал не спеша

И вот в кота переселилась душа

Да, и кстати, удивительный ты человек

Угадал, меня тоже звали Олег.

Я промолчал, захотелось испить «Журавли»

Всё, Юго-Западная, приехали.