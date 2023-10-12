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Бухгалтеры

Cat's poème. Осенняя поэма про котиков

Осень — идеальное время для уютного лежания под пледом, теплых носков, горячего чая и чтения атмосферных книг с осенним настроением. А еще подходят стихи про котов.
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Cat's poème. Осенняя поэма про котиков
Изображение от freepik.com

Сидим с бывшей на кухне, пьём улун
Она говорит: Мне нужен мейн-кун.
Я спросил: Ну зачем он тебе?
Отвечает: Так надо, тебе не понять, е!

Стоит недёшево, добавь десять
Но он отличный, с ним будет весело.
У меня были кошки дворовые, сибирские
Кошки мне нравятся, я согласился

Говорит: Вот адрес, съезди, забери
Метро Алтуфьево, не угори
Я сама не могу, я улетаю
Сама не хочу, я умираю!

Ладно, умирай, хоть щас, хоть потом
Я оделся и погнал за котом
Вспомнилось, как позавчера был хитёр
Дремал слегка, читал «Русский репортёр»

Meow ?

Вышел из метро, нашёл дом
Вы к кому? — Я за котом.
Женщина в возрасте навеселе
Здравствуйте, — говорит, — Сэр Готье.

Здравствуйте, — говорит, — проходите
Чай, кофе, нет? Не хотите?
Нет, не хочу, — в глазах доброта
Показывайте, — говорю, — кота.

Ну какой же тут кот, ещё котёнок!
Два месяца, совсем ребёнок
Тётка вещает, смотрит уверенно
Рядом мать-кошка снова беременна

Вынесла кота, он мне сразу: "Привет!"
Я ему «мяу» тоже в ответ
Как назовёте? — Назову Олег
Вы нормальный, — спрашивает, — человек?

По-вашему назвать кота Васькой можно
А Олегом нельзя? Ладно, всё, хорош
Отдал price, Олега под худи
И мы из подъезда выходим в люди.

Meeeew !

От Алтушки до меня — вечность
Едем в метро, слушаем «Проект Увечье»
Всё как обычно, схема банальная
Кольцевая, затем радиальная/

Олег смотрит мне прямо в глаза
Говорит: Серёжа, такая маза
Хочешь — не верь, но я ни разу не кот
Глупо звучит, как плохой анекдот.

В прошлой жизни я солидный банкир
Предприниматель и ювелир
Жил в 90-ых, было непросто
Махинации, карьерный рост.

Помню, только поставил дочке брекеты
Сразу на меня наехал рэкет, да
Были связи, всё решили
Были знакомства, всех покрошили.

"Но случилось то, чего ожидать нельзя
И меня подставили мои друзья
Киллер выстрелил, ну и попал
У подъезда я грузно упал.

Слышал шаги, дождь стучал не спеша
И вот в кота переселилась душа
Да, и кстати, удивительный ты человек
Угадал, меня тоже звали Олег.

Я промолчал, захотелось испить «Журавли»
Всё, Юго-Западная, приехали.

tpanovsky

tpanovsky

2 подписчика

Комментарии

1
  • Логотип Королева
    Королева 35 минут назад

    Королевская

    поэма по котиков

     имелось ввиду ПРО котиков?

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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