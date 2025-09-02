ЦОК КПП ОСНО 29.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: НДС и налог на прибыль: изменения и важные вопросы →
Мария Серкова
Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

🛑 Когда банк блокирует счет, а ты даже не понимаешь, за что

Много раз сталкивалась с жалобами клиентов: банк вдруг блокирует счет или карту, и никакого понятного объяснения. Максимум — ссылка на 115-ФЗ или «в целях противодействия мошенничеству». Все. Ни конкретики, ни четких шагов, что делать дальше.

И вот начинаются хождения по кругам ада:
📑 писать в банк запросы,
📞 звонить на горячую линию,
🤷‍♀️ пытаться угадать, что именно не понравилось банку — перевод, контрагент, сумма или просто совпадение фамилии с чёрным списком.

Для бизнеса такие ситуации были особенно болезненными — заблокировали расчётный счёт, и работа встала.

Что изменилось

С августа 2025 года ЦБ обязал банки объяснять причину блокировки.
Теперь кредитные организации должны:

  • указывать конкретный закон и статью, а не «в целом по 115-ФЗ»;

  • прописывать, какие действия нужны для разблокировки;

  • не «страховаться» двойными ссылками на 115-ФЗ и 161-ФЗ одновременно.

Почему это важно

Для юриста, бухгалтера и предпринимателя это огромный шаг к прозрачности:

  • наконец-то можно понять, что не так,

  • есть конкретные действия для решения проблемы,

  • снижается риск блокировок «на всякий случай».

💬 А у вас или ваших клиентов были ситуации, когда банк блокировал счёт без объяснений? Что писали в ответах?

Информации об авторе

Мария Серкова

Мария Серкова

Руководитель в ООО

3 подписчика18 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO