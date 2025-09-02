🛑 Когда банк блокирует счет, а ты даже не понимаешь, за что
И вот начинаются хождения по кругам ада:
📑 писать в банк запросы,
📞 звонить на горячую линию,
🤷♀️ пытаться угадать, что именно не понравилось банку — перевод, контрагент, сумма или просто совпадение фамилии с чёрным списком.
Для бизнеса такие ситуации были особенно болезненными — заблокировали расчётный счёт, и работа встала.
Что изменилось
С августа 2025 года ЦБ обязал банки объяснять причину блокировки.
Теперь кредитные организации должны:
указывать конкретный закон и статью, а не «в целом по 115-ФЗ»;
прописывать, какие действия нужны для разблокировки;
не «страховаться» двойными ссылками на 115-ФЗ и 161-ФЗ одновременно.
Почему это важно
Для юриста, бухгалтера и предпринимателя это огромный шаг к прозрачности:
наконец-то можно понять, что не так,
есть конкретные действия для решения проблемы,
снижается риск блокировок «на всякий случай».
💬 А у вас или ваших клиентов были ситуации, когда банк блокировал счёт без объяснений? Что писали в ответах?
