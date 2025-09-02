🛑 Когда банк блокирует счет, а ты даже не понимаешь, за что

Много раз сталкивалась с жалобами клиентов: банк вдруг блокирует счет или карту, и никакого понятного объяснения. Максимум — ссылка на 115-ФЗ или «в целях противодействия мошенничеству». Все. Ни конкретики, ни четких шагов, что делать дальше.

И вот начинаются хождения по кругам ада:

📑 писать в банк запросы,

📞 звонить на горячую линию,

🤷‍♀️ пытаться угадать, что именно не понравилось банку — перевод, контрагент, сумма или просто совпадение фамилии с чёрным списком.

Для бизнеса такие ситуации были особенно болезненными — заблокировали расчётный счёт, и работа встала.

Что изменилось

С августа 2025 года ЦБ обязал банки объяснять причину блокировки.

Теперь кредитные организации должны:

указывать конкретный закон и статью , а не «в целом по 115-ФЗ»;

прописывать, какие действия нужны для разблокировки ;

не «страховаться» двойными ссылками на 115-ФЗ и 161-ФЗ одновременно.

Почему это важно

Для юриста, бухгалтера и предпринимателя это огромный шаг к прозрачности:

наконец-то можно понять, что не так,

есть конкретные действия для решения проблемы,

снижается риск блокировок «на всякий случай».

💬 А у вас или ваших клиентов были ситуации, когда банк блокировал счёт без объяснений? Что писали в ответах?