ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
🔴 Вебинар: Маркетплейсы-2025: новые правила учета и налогообложения →
Мария Серкова
Уставный капитал

Преимущественное право покупки доли: новые правила с 1 сентября 2025 года

С 1 сентября вступили в силу изменения в Закон об ООО и ГК РФ. Теперь у участников общества появилась дополнительная гибкость в настройке устава.

Что именно изменилось

В устав ООО можно включать индивидуальные положения о преимущественном праве покупки доли. Это значит, что участники могут сами определить, как именно будет работать механизм преимущественного права в их компании.

Внесение таких положений в устав, а также их исключение теперь требует обязательного нотариального подтверждения.

Основание: Федеральные законы от 7 июля 2025 года № 185-ФЗ и № 186-ФЗ.

Для бизнеса это важно, потому что:

  • устав становится более гибким инструментом;

  • можно заранее урегулировать порядок продажи долей;

  • снижается риск конфликтов между участниками при выходе или продаже доли.

Я всегда подчёркиваю: устав — это не просто формальность, а рабочий инструмент, который защищает интересы собственников.

А вы заглядывали в устав своей компании? Есть ли там пункты, которые реально работают на ваши интересы?

Информации об авторе

Мария Серкова

Мария Серкова

Руководитель в ООО

3 подписчика19 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы