Преимущественное право покупки доли: новые правила с 1 сентября 2025 года
Что именно изменилось
В устав ООО можно включать индивидуальные положения о преимущественном праве покупки доли. Это значит, что участники могут сами определить, как именно будет работать механизм преимущественного права в их компании.
Внесение таких положений в устав, а также их исключение теперь требует обязательного нотариального подтверждения.
Основание: Федеральные законы от 7 июля 2025 года № 185-ФЗ и № 186-ФЗ.
Для бизнеса это важно, потому что:
устав становится более гибким инструментом;
можно заранее урегулировать порядок продажи долей;
снижается риск конфликтов между участниками при выходе или продаже доли.
Я всегда подчёркиваю: устав — это не просто формальность, а рабочий инструмент, который защищает интересы собственников.
А вы заглядывали в устав своей компании? Есть ли там пункты, которые реально работают на ваши интересы?
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию