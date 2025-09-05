Преимущественное право покупки доли: новые правила с 1 сентября 2025 года

С 1 сентября вступили в силу изменения в Закон об ООО и ГК РФ. Теперь у участников общества появилась дополнительная гибкость в настройке устава.

Что именно изменилось

В устав ООО можно включать индивидуальные положения о преимущественном праве покупки доли. Это значит, что участники могут сами определить, как именно будет работать механизм преимущественного права в их компании.

Внесение таких положений в устав, а также их исключение теперь требует обязательного нотариального подтверждения.

Основание: Федеральные законы от 7 июля 2025 года № 185-ФЗ и № 186-ФЗ.

Для бизнеса это важно, потому что:

устав становится более гибким инструментом;

можно заранее урегулировать порядок продажи долей;

снижается риск конфликтов между участниками при выходе или продаже доли.

Я всегда подчёркиваю: устав — это не просто формальность, а рабочий инструмент, который защищает интересы собственников.



А вы заглядывали в устав своей компании? Есть ли там пункты, которые реально работают на ваши интересы?