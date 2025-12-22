Изменение практики о времени совершения налогового преступления и о начале течения срока давности

Что дальше

Если исходить из формального понимания времени преступления с момента представления уточненной декларации, то если подать ее с цифрами, снижающими недоимку до нужных порогов квалификации по ч. 1 ст. 199 УК РФ в чуть меньше 18 750 000 руб., по ч. 2 ст. 199 УК РФ – не более 56 250 000 руб. (при наличии нужных денег на едином налоговом счете), то возникнет соблазн заявить либо о прекращении преследования, либо о переквалификации на часть первую в связи отсутствием признака «особо крупный размер».

Но суды временем преступления, вероятно, будут признавать: 1) при увеличении в уточненной декларации неуплаченных налогов - дату подачи такой декларации; 2) при уменьшении размера - момент неуплаты в срок, установленный законодательством о налогах и сборах, в нашем примере по НДС - 25.03.2023.

И это будет, скорей всего, логичным. Ст. 81 НК РФ знает два последствия представления уточненной налоговой декларации: приводящие к занижению суммы налога, подлежащей уплате; не приводящие к занижению. Налогоплательщик освобождается от ответственности в определенных случаях, если уточненная налоговая декларация заявлена в налоговый орган после истечения срока подачи налоговой декларации и срока уплаты налога.

Но по пункту 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления» такое освобождение возможно после истечения срока ее подачи, но до истечения срока уплаты.

С учетом этого нужно быть готовым к изменению даты начала срока давности.