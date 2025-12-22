Изменение практики о времени совершения налогового преступления и о начале течения срока давности

Было
По пункту 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления» моментом окончания преступления, предусмотренного статьей 198 или статьей 199 УК РФ, следует считать фактическую неуплату налогов, сборов, страховых взносов в срок, установленный законодательством о налогах и сборах.
И практика исходила из того, что если, например, НДС за 4 кв. 2022 г. не был уплачен до 25.03.2023 (установленный НК РФ срок уплаты), то преступление считалось оконченным с этого момента. И неважно, подавались ли по этому налогу и за этот период затем (через год или два) уточненные декларации.
Стало
Постановлением Второго кассационного суда от 12.08.2025 77-2113/25 заявлено, что моментом фактического окончания преступления по ст. 199 УК РФ является дата подачи последней уточненной декларации, содержащей заведомо ложные сведения. Объективная сторона состоит не только, собственно, в неуплате налога, но и во включении в соответствующую уточняющую налоговую декларацию заведомо ложных сведений, независимо от того, произошло это до или после наступления срока, установленного законом для уплаты соответствующего налога, поскольку они представляют собой объективное единство.
Такой же посыл в кассационном постановлении этого же суда от 23.09.2025 № 77-2629/25: срок давности надо считать с даты подачи последней уточненной декларации.
В апелляционном постановлении от 03.09.2025 № 10-18449/25 Московский городской суд согласился с решением районного суда о возвращении дела прокурору, т.к. в обвинении время преступления обозначено не позднее 28.03.2019, тогда как последняя уточненная декларация подана 09.12.2019.
Что дальше
Если исходить из формального понимания времени преступления с момента представления уточненной декларации, то если подать ее с цифрами, снижающими недоимку до нужных порогов квалификации по ч. 1 ст. 199 УК РФ в чуть меньше 18 750 000 руб., по ч. 2 ст. 199 УК РФ – не более 56 250 000 руб. (при наличии нужных денег на едином налоговом счете), то возникнет соблазн заявить либо о прекращении преследования, либо о переквалификации на часть первую в связи отсутствием признака «особо крупный размер».
Но суды временем преступления, вероятно, будут признавать: 1) при увеличении в уточненной декларации неуплаченных налогов - дату подачи такой декларации; 2) при уменьшении размера - момент неуплаты в срок, установленный законодательством о налогах и сборах, в нашем примере по НДС - 25.03.2023.
И это будет, скорей всего, логичным. Ст. 81 НК РФ знает два последствия представления уточненной налоговой декларации: приводящие к занижению суммы налога, подлежащей уплате; не приводящие к занижению. Налогоплательщик освобождается от ответственности в определенных случаях, если уточненная налоговая декларация заявлена в налоговый орган после истечения срока подачи налоговой декларации и срока уплаты налога.
Но по пункту 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления» такое освобождение возможно после истечения срока ее подачи, но до истечения срока уплаты.
С учетом этого нужно быть готовым к изменению даты начала срока давности.
Начать дискуссию