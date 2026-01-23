КПК ОБЩ 8103
Нейросети: личный опыт

Расскажу о личном опыте по использованию нейросетей, сжато. 

Писательство

Из нейросетей получаются неплохие первичные рецензенты произведений. 

Нейросети могут указать на слабые стороны текста, где его можно улучшить, сюжетные дыры и пр. 

Например, в своём рассказе про инопланетное вторжение у пришельцев не было обозначенной мотивации, на что вполне себе справедливо указала нейросеть.

Проблема нейросетей в рецензировании такая же как и у людей – они могут пропустить какие-то детали в тексте, давая в итоге некорректную оценку.

SEO: диссертации с человеческим лицом

Ремарка: “Диссертацизация” началась еще до бума нейросетей. Сейчас нейросети доводят эту стилистику до предела.

Правила работы поисковой выдачи прямо сейчас меняются под нейросети. А для них важно понять одно – что имел ввиду автор?

И для понимания требуется как можно лучше структурировать текст:

  • Описать о чём статья в самом начале – по сути аналог аннотации.

  • Добавить по возможности больше списков и таблиц.  

  • Подвести итоги материала: выводы, резюме, блок с вопросами и ответами и пр.

Плюс, нейросетям важен смысл, поэтому чем меньше воды в тексте, тем лучше. Это в целом и для людей полезно.  

Если человеку нужен рецепт гречки, то ему нужен рецепт гречки, а не преамбула о том, сколько тысяч лет гречка культивировалась и в каких египтах и гипербореях.

Если раньше от SEO требовалось вписывать ключи типа “купить Х без смс и регистрации”, то теперь на первый план вышла передача смысла. Хотя и про ключи забывать не стоит.

Вот и получается, что в SEO пришла эпоха диссертаций: 

  • Пиши по теме.

  • Без воды.

  • Ключевую мысль описывай несколько раз, чтоб лучше запомнилось (что-то “Капитал” вспомнился).

Поиск информации

Тут надо быть очень аккуратным. Особенно по профессиональным темам. 

Одно дело получить рецепт по приготовлению блинчиков, другое дело подобрать судебную практику, рекомендации по лечению, инструкции по ремонту техники и т. п.

В нейроответе могут быть неточности, устаревшие сведения или чистый вымысел.

Проблема в том, что нейросети унаследовали от людей не только все хорошее, но и стремление прикрывать свои косяки. 

Как нивелировать проблему:

  • При составлении запроса попросить нейросеть указывать ссылки на материалы.

  • Проверять факты.

Как говорил В. И. Ленин, проблема нейросетевой выдачи в том, что люди верят в ее подлинность.  

Разумны ли нейросети?

Вот такой вот внезапный переход)

Моё мнение, аки кот Шрёдингера, – одновременно и да, и нет.

Довод за разумность очень прост и циничен – у самих людей проблема с разумностью. 

Допустим, если сравнивать условного Перельмана и нейросеть, то победа будет за первым. Но ведь есть ещё и хронические алкоголики, чей мыслительный процесс оставляет желать лучшего, мягко говоря. Вот их нейросеть побеждает по всем фронтам.

Довод за неразумность – у нейросети нет своей личности, самоосознания, стержня, воли, собственного мнения. Называйте как хотите.

Возможно, в недалёком будущем оно и будет, но сейчас наличие собственной воли у нейросетей под боооольшим вопросом (хотя по моему мнению у того же ChatGPT иногда что-то подобное проскальзывает).

Сейчас они и до уровня Флэтлайна из Нейроманта не дотягивают. 

Если проводить аналогию, то нейросети сейчас похожи на эхо в комнате со сложной геометрией – результат зависит от того, что вы скажете. 

Резюме

  • Нейросети могут помочь в улучшении художественных произведений.

  • Информационные статьи лучше писать структурировано и без воды.

  • При поиске информации лучше запрашивать ссылки и перепроверять данные.

  • Разумность нейросетей относительна, по крайней мере пока.

