Нейросети: личный опыт

SEO: диссертации с человеческим лицом

Ремарка: “Диссертацизация” началась еще до бума нейросетей. Сейчас нейросети доводят эту стилистику до предела.

Правила работы поисковой выдачи прямо сейчас меняются под нейросети. А для них важно понять одно – что имел ввиду автор?

И для понимания требуется как можно лучше структурировать текст:

Описать о чём статья в самом начале – по сути аналог аннотации.

Добавить по возможности больше списков и таблиц.

Подвести итоги материала: выводы, резюме, блок с вопросами и ответами и пр.

Плюс, нейросетям важен смысл, поэтому чем меньше воды в тексте, тем лучше. Это в целом и для людей полезно.

Если человеку нужен рецепт гречки, то ему нужен рецепт гречки, а не преамбула о том, сколько тысяч лет гречка культивировалась и в каких египтах и гипербореях.

Если раньше от SEO требовалось вписывать ключи типа “купить Х без смс и регистрации”, то теперь на первый план вышла передача смысла. Хотя и про ключи забывать не стоит.

Вот и получается, что в SEO пришла эпоха диссертаций: