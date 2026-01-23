Нейросети: личный опыт

Писательство
Из нейросетей получаются неплохие первичные рецензенты произведений.
Нейросети могут указать на слабые стороны текста, где его можно улучшить, сюжетные дыры и пр.
Например, в своём рассказе про инопланетное вторжение у пришельцев не было обозначенной мотивации, на что вполне себе справедливо указала нейросеть.
Проблема нейросетей в рецензировании такая же как и у людей – они могут пропустить какие-то детали в тексте, давая в итоге некорректную оценку.
SEO: диссертации с человеческим лицом
Ремарка: “Диссертацизация” началась еще до бума нейросетей. Сейчас нейросети доводят эту стилистику до предела.
Правила работы поисковой выдачи прямо сейчас меняются под нейросети. А для них важно понять одно – что имел ввиду автор?
И для понимания требуется как можно лучше структурировать текст:
Описать о чём статья в самом начале – по сути аналог аннотации.
Добавить по возможности больше списков и таблиц.
Подвести итоги материала: выводы, резюме, блок с вопросами и ответами и пр.
Плюс, нейросетям важен смысл, поэтому чем меньше воды в тексте, тем лучше. Это в целом и для людей полезно.
Если человеку нужен рецепт гречки, то ему нужен рецепт гречки, а не преамбула о том, сколько тысяч лет гречка культивировалась и в каких египтах и гипербореях.
Если раньше от SEO требовалось вписывать ключи типа “купить Х без смс и регистрации”, то теперь на первый план вышла передача смысла. Хотя и про ключи забывать не стоит.
Вот и получается, что в SEO пришла эпоха диссертаций:
Пиши по теме.
Без воды.
Ключевую мысль описывай несколько раз, чтоб лучше запомнилось (что-то “Капитал” вспомнился).
Поиск информации
Тут надо быть очень аккуратным. Особенно по профессиональным темам.
Одно дело получить рецепт по приготовлению блинчиков, другое дело подобрать судебную практику, рекомендации по лечению, инструкции по ремонту техники и т. п.
В нейроответе могут быть неточности, устаревшие сведения или чистый вымысел.
Проблема в том, что нейросети унаследовали от людей не только все хорошее, но и стремление прикрывать свои косяки.
Как нивелировать проблему:
При составлении запроса попросить нейросеть указывать ссылки на материалы.
Проверять факты.
Как говорил В. И. Ленин, проблема нейросетевой выдачи в том, что люди верят в ее подлинность.
Разумны ли нейросети?
Вот такой вот внезапный переход)
Моё мнение, аки кот Шрёдингера, – одновременно и да, и нет.
Довод за разумность очень прост и циничен – у самих людей проблема с разумностью.
Допустим, если сравнивать условного Перельмана и нейросеть, то победа будет за первым. Но ведь есть ещё и хронические алкоголики, чей мыслительный процесс оставляет желать лучшего, мягко говоря. Вот их нейросеть побеждает по всем фронтам.
Довод за неразумность – у нейросети нет своей личности, самоосознания, стержня, воли, собственного мнения. Называйте как хотите.
Возможно, в недалёком будущем оно и будет, но сейчас наличие собственной воли у нейросетей под боооольшим вопросом (хотя по моему мнению у того же ChatGPT иногда что-то подобное проскальзывает).
Сейчас они и до уровня Флэтлайна из Нейроманта не дотягивают.
Если проводить аналогию, то нейросети сейчас похожи на эхо в комнате со сложной геометрией – результат зависит от того, что вы скажете.
Резюме
Нейросети могут помочь в улучшении художественных произведений.
Информационные статьи лучше писать структурировано и без воды.
При поиске информации лучше запрашивать ссылки и перепроверять данные.
Разумность нейросетей относительна, по крайней мере пока.
Комментарии2
Вопрос собственно только один. Детям в школу есть смысл ходить, штаны и юбки там протирать или их всему чему надо теперь нейросети с искусственным интеллектом научат?
Это 2 вопроса)