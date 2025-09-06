✅Что нового на Клерке? Обновили уведомления, оплату, карьеру и даже игры!

1. Полный контроль над уведомлениями!
Закончили работу над второй итерацией страницы настройки уведомлений и рассылок. Главное нововведение — мы добавили тумблер для моментальной отписки или подписки на все рассылки сразу (включая те, что были скрыты в недрах настроек).
Что это значит для вас? Теперь вы одним кликом можете настроить поток писем именно под себя, не тратя время на поиск нужных галочек. Можно с уверенностью сказать, что удобство пользователя окончательно победило!
2. Делаем процесс оплаты еще понятнее
У нас небольшое, но важное обновление для страницы оплаты.
Что было сделано:
✅ Актуализировали иконки. Привели все иконки платежных систем к единому, современному и узнаваемому стилю.
✅ Повысили осведомленность о рассрочке. Добавили всплывающую подсказку с подробностями при клике на ссылку «подробнее» в способах оплаты.
Наша цель проста — сделать процесс оформления заказа максимально прозрачным и удобным
3. Поможем не только учиться, но и построить карьеру
Теперь на наших лендингах курсов повышения квалификации (КПК) и курсов профессиональной переподготовки (КПП) есть специальный блок — «Поможем построить карьеру»!
Мы не только даём качественные знания, но и помогаем эти знания применить на практике. Наши выпускники могут пройти обучение и получить реальную помощь в трудоустройстве.
4. Цитируйте легко: функция работает везде
Полезная функция цитирования простым выделением текста мышью теперь работает не только в статьях и новостях, но и в разделах «Вакансии», «Разборы» и «Консультации»!
А если вы цитировали текст в статье, он автоматически будет сохранять ссылку на источник.
Как это работает?
Функция «Копировать с цитированием» копирует выделенный текст в буфер обмена. При вставке в поле ввода (например, при комментировании) он сохраняет красивое синее оформление цитаты, ссылку на статью или упоминание автора, если это был комментарий.
5. Производственный календарь стал удобнее для поиска
Отличные новости для всех, кто работает с отчетностью и планированием! Мы выпустили важное обновление для производственного календаря.
Что сделали?
Теперь для каждого месяца в календаре есть отдельная SEO-страница.
Зачем?
Это большой шаг для наших пользователей! Раньше мы упускали целый поток людей, которые искали в поисковиках календарь на конкретный месяц (например, «производственный календарь на август 2025»). Теперь мы становимся заметнее и помогаем быстрее найти нужную информацию.
6. Сапер и «3 в ряд»: начинается соревнование!
А это обновление для тех, кто любит отвлечься и размять мозги! Мы запустили таблицу лидеров для наших игр.
Уже сейчас можно соревноваться с другими читателями в:
«Сапере» → https://www.klerk.ru/tool/minesweeper/
«Три в ряд» → https://www.klerk.ru/tool/matchthree/
В скором времени таблицы лидеров появятся и в остальных играх, а также во всех новых. Проверяйте свою удачливость и стратегию!
Заключение
Дорогие читатели, если вы замечаете баг на сайте (ошибку, глюк) или что-то вам кажется неудобным, напишите в здесь в комментариях или в личном сообщении!
Комментарии1
Богдан, привет! Отличные новости! Мне очень понравилось, как теперь удобно управлять подписками. Помощь с карьерой - тоже очень круто, у нас есть база соискателей, которым мы можем высылать резюме наших студентов, правильно поняла?