✅Что нового на Клерке? Обновили уведомления, оплату, карьеру и даже игры!

1. Полный контроль над уведомлениями!

Закончили работу над второй итерацией страницы настройки уведомлений и рассылок. Главное нововведение — мы добавили тумблер для моментальной отписки или подписки на все рассылки сразу (включая те, что были скрыты в недрах настроек).

Что это значит для вас? Теперь вы одним кликом можете настроить поток писем именно под себя, не тратя время на поиск нужных галочек. Можно с уверенностью сказать, что удобство пользователя окончательно победило!

