Богдан Замковый
Новые награды, умные комментарии и обновленные калькуляторы

Приветствуем вас, дорогие читатели! На этой неделе мы продолжили улучшать стабильность сайта: работали с аналитическими таблицами, дорабатывали контент для маркетологов и занимались SEO-оптимизацией. Но самая интересная работа — та, что видна вам!

🏆 Запустили систему наград!

Теперь на Клерке появились ачивки — специальные награды за активность на сайте. Получить их можно за разные действия: за полезные комментарии, участие в обсуждениях и другую активность.

Что уже работает:

  • Вы получаете уведомление о новой награде

  • Все ваши награды видны в профиле на вкладке «Награды»

  • Некоторые награды — сюрприз: о них можно узнать только после получения

А что дальше?

В планах — показ последних наград при наведении на аватар, страницы с списком обладателей каждой награды и автоматическая выдача за особые достижения.

Есть идеи, за что стоит выдавать награды? Пишите в комментариях!

💬 Комментарии стали удобнее

В правой колонке теперь можно настроить показ комментариев — убрать обсуждения из Консультаций или Школы Клерка через «шестеренку».

На странице всех комментариев появилась сортировка по разделам: статьи и новости, консультации, обучение.

🧮 Обновили калькулятор пеней

Калькулятор получил новый дизайн и работает без старых ошибок. Все расчеты — точные и понятные!

🎨 Блоги компаний в новом дизайне

Полностью обновили страницу с тарифами блогов компаний. Заходите посмотреть:
Ознакомиться с тарифами.

💳 Страница оплаты стала информативнее

Добавили предупреждение о возможном сервисном сборе при оплате долями — теперь вы заранее знаете о всех нюансах.


📚 Исправили доступ к курсам

Теперь если вы повторно покупаете курс, который уже приобретали ранее, он активируется автоматически — без обращений в поддержку.

Заключение

Дорогие читатели, если вы замечаете баг на сайте (ошибку, глюк) или что-то вам кажется неудобным, напишите в здесь в комментариях или в личном сообщении!

Богдан Замковый

Богдан Замковый

QA в Клерк.Ру

7 подписчиков5 постов

