Новые награды, умные комментарии и обновленные калькуляторы

🏆 Запустили систему наград!

Теперь на Клерке появились ачивки — специальные награды за активность на сайте. Получить их можно за разные действия: за полезные комментарии, участие в обсуждениях и другую активность.

Что уже работает:

Вы получаете уведомление о новой награде

Все ваши награды видны в профиле на вкладке «Награды»

Некоторые награды — сюрприз: о них можно узнать только после получения

А что дальше?

В планах — показ последних наград при наведении на аватар, страницы с списком обладателей каждой награды и автоматическая выдача за особые достижения.

Есть идеи, за что стоит выдавать награды? Пишите в комментариях!