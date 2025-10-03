Новые награды, умные комментарии и обновленные калькуляторы

🏆 Запустили систему наград!
Теперь на Клерке появились ачивки — специальные награды за активность на сайте. Получить их можно за разные действия: за полезные комментарии, участие в обсуждениях и другую активность.
Что уже работает:
Вы получаете уведомление о новой награде
Все ваши награды видны в профиле на вкладке «Награды»
Некоторые награды — сюрприз: о них можно узнать только после получения
А что дальше?
В планах — показ последних наград при наведении на аватар, страницы с списком обладателей каждой награды и автоматическая выдача за особые достижения.
Есть идеи, за что стоит выдавать награды? Пишите в комментариях!
💬 Комментарии стали удобнее
В правой колонке теперь можно настроить показ комментариев — убрать обсуждения из Консультаций или Школы Клерка через «шестеренку».
На странице всех комментариев появилась сортировка по разделам: статьи и новости, консультации, обучение.
🧮 Обновили калькулятор пеней
Калькулятор получил новый дизайн и работает без старых ошибок. Все расчеты — точные и понятные!
🎨 Блоги компаний в новом дизайне
Полностью обновили страницу с тарифами блогов компаний. Заходите посмотреть:
→ Ознакомиться с тарифами.
💳 Страница оплаты стала информативнее
Добавили предупреждение о возможном сервисном сборе при оплате долями — теперь вы заранее знаете о всех нюансах.
📚 Исправили доступ к курсам
Теперь если вы повторно покупаете курс, который уже приобретали ранее, он активируется автоматически — без обращений в поддержку.
Заключение
Дорогие читатели, если вы замечаете баг на сайте (ошибку, глюк) или что-то вам кажется неудобным, напишите в здесь в комментариях или в личном сообщении!
