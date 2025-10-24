Обзор «Клерка»: умные подборки для учебы, новые тренажеры и достижения в профиле бухгалтера

📚 Умные подборки на страницах уроков
Теперь в каждом уроке автоматически показывается блок «Релевантные материалы». Система подбирает вебинары, консультации и разборы, которые помогут глубже погрузиться в тему. Самые полезные материалы — в начале списка.
📌 «Избранное» стало еще удобнее
Мы улучшили организацию сохранённых материалов:
Появились отдельные вкладки для разных типов документов
Добавлена вкладка «Прочее» для любых материалов
Каждая вкладка показывает простой список с возможностью быстрого удаления
Теперь в «Избранное» можно добавлять вообще любые документы с сайта!
→ Посмотреть своё «Избранное»
🏆 Достижения теперь видны в профиле
Система наград стала более наглядной! Все заработанные ачивки теперь отображаются прямо во всплывающем окне профиля пользователя — ваши успехи всегда на виду.
🎮 Игры и тренажеры в статьях
Редакция теперь может встраивать игры и тренажеры прямо в материалы. Читайте интересные статьи и сразу же применяйте знания на практике!
→ Пример статьи с тренажером
💪 4 новых тренажера для бухгалтеров
Пополнение в игротеке Клерка — сразу четыре профессиональных тренажера:
Занимайте места в единой таблице лидеров!
→ Подробнее о новинках
📧 Вернули рассылку «Чемодан вебинаров»
Снова доступна популярная рассылка с подборкой вебинаров. Подписаться на неё можно при регистрации на любой вебинар либо при покупки мероприятия — не упустите полезные мероприятия!
⚙️ Технические улучшения
Как всегда, мы продолжаем работать над стабильностью и удобством сайта: исправляем баги, улучшаем пользовательский опыт и занимаемся SEO-оптимизацией. Наши усилия уже приносят результаты — трафик на Клерке продолжает расти!
→ Статистика и подробности
Учитесь, практикуйтесь и делитесь впечатлениями в комментариях! Ваша обратная связь помогает нам становиться лучше.
Комментарии1
Богдан, что-то мало задач) Что-то большое делают?