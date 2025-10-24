ЦОК ОК Общ 23.10 ДР Мобильная
Обзор «Клерка»: умные подборки для учебы, новые тренажеры и достижения в профиле бухгалтера

Приветствуем, дорогие читатели! Эта неделя на «Клерке» прошла под знаком учебы и практики: мы сделали обучение более наглядным, а проверку знаний — интересной. И, как всегда, порадовали вас техническими улучшениями.

📚 Умные подборки на страницах уроков

Теперь в каждом уроке автоматически показывается блок «Релевантные материалы». Система подбирает вебинары, консультации и разборы, которые помогут глубже погрузиться в тему. Самые полезные материалы — в начале списка.

📌 «Избранное» стало еще удобнее

Мы улучшили организацию сохранённых материалов:

  • Появились отдельные вкладки для разных типов документов

  • Добавлена вкладка «Прочее» для любых материалов

  • Каждая вкладка показывает простой список с возможностью быстрого удаления

Теперь в «Избранное» можно добавлять вообще любые документы с сайта!
Посмотреть своё «Избранное»

🏆 Достижения теперь видны в профиле

Система наград стала более наглядной! Все заработанные ачивки теперь отображаются прямо во всплывающем окне профиля пользователя — ваши успехи всегда на виду.

🎮 Игры и тренажеры в статьях

Редакция теперь может встраивать игры и тренажеры прямо в материалы. Читайте интересные статьи и сразу же применяйте знания на практике!
Пример статьи с тренажером

💪 4 новых тренажера для бухгалтеров

Пополнение в игротеке Клерка — сразу четыре профессиональных тренажера:

Занимайте места в единой таблице лидеров!
Подробнее о новинках



📧 Вернули рассылку «Чемодан вебинаров»

Снова доступна популярная рассылка с подборкой вебинаров. Подписаться на неё можно при регистрации на любой вебинар либо при покупки мероприятия — не упустите полезные мероприятия!



⚙️ Технические улучшения

Как всегда, мы продолжаем работать над стабильностью и удобством сайта: исправляем баги, улучшаем пользовательский опыт и занимаемся SEO-оптимизацией. Наши усилия уже приносят результаты — трафик на Клерке продолжает расти!

Статистика и подробности

Учитесь, практикуйтесь и делитесь впечатлениями в комментариях! Ваша обратная связь помогает нам становиться лучше.

Богдан Замковый

