Стартап в Соло. Часть 3: упрощаем продукт

В предыдущей статье я рассказал, как появилась идея чата для сайта с поддержкой Telegram, как создавался MVP и сколько пользователей было вначале. В этой статье я расскажу, как я улучшал конверсию из регистрации в подключенный на сайт виджет, а также как начал анализировать источники новых пользователей.

Содержание

О чем пойдет речь.

Создание упрощенного виджета.

Убираем выбор чата для новых пользователей.

Подсказки и инструкции.

Результат упрощения виджета и более удобного CJM.

Создание аналитики.

Выводы.

Заключение.

О чем пойдет речь

В предыдущей статье я рассказал, как появилась идея чата для сайта https://click-chat.ru/ с поддержкой Telegram, как создавался MVP и сколько пользователей было вначале. В этой статье я расскажу, как я улучшал конверсию из регистрации в подключенный на сайт виджет, а также как начал анализировать источники новых пользователей.

Создание упрощенного виджета

Напомню, первая версия чата поддерживала только работу через Telegram канал с подключенной к нему группой. В результате ~90% клиентов отваливались на этапе создания канала. Нужно было упрощать.

Да и я наконец-то понял, что особого смысла группировать сообщения нет. Обычно пишет один посетитель сайта в один момент времени. На его сообщения удобно отвечать даже через чат с ботом. Если пишет два-три пользователя (у меня такое бывает раз в месяц максимум), еще терпимо отвечать в чате с ботом или группе.

Если параллельно пишет четыре и более посетителя, даже с группировкой сообщений в канале не очень удобно отвечать через Telegram. Для сайтов с большой посещаемостью нужен действительно более серьезный чат по типу Jivo, CarrotQuest и так далее.

В общем, я решил, что необходимо создать упрощенный виджет без канала и без группировки сообщений. В этом случае для создания виджета пользователь только пишет /start в группу или боту, и у него уже готов рабочий чат. Одно действие для настройки виджета, выше конверсия.

Концептуально это работает так (скриншот с текущего сайта):

Упрощенный чат без группировки сообщений.

Убираем выбор типа чата для новых пользователей

Упрощенный чат сейчас используется «по умолчанию» для всех новых пользователей. Только после создания первого упрощенного чата появляется возможность подключить расширенный (с группировкой сообщений в канале):

Выбор типа чата

Почему убрал выбор?

Да потому, что практически все пользователи выбирали “расширенный” на всякий случай. Даже те, у кого посещаемость 10 пользователей в месяц. Перестраховывались на случай возникновения потребности, а потребность не возникала.

В результате пользователи путались в подключении чата и шли искать что-нибудь попроще.

Теперь каждый новый пользователь сначала пробует простой способ подключения. Только тогда, когда он знает, что ничего страшного в подключении нет и всё просто - я даю возможность подключить чат чуть более сложным способом.

Кстати, 90% пользователей используют упрощенный виджет и их всё устраивает. Кто бы мог подумать, что возможность выбора в данной ситуации насколько была не нужна.

Подсказки и инструкции

Следом за упрощенным чатом стали появляться красивые иконки, подсказки, инструкции и связь со мной напрямую (чтобы оперативно получать обратную связь).

Выглядит это вот так:

Наглядный выбор цветовой темы.

Обратите внимание, что заранее есть предупреждение, зачем нужен канал и сколько это займет времени:

Предупреждение о том, сколько времени займет добавление

Даже сделано две ссылки на инструкцию. Ссылкой и кнопкой. Почему две? Многие пользователи ее не замечали и стучались мне личку:

Внимание на две ссылки для одной инструкции

Пару раз просили помочь с установкой виджета на OpenCart (та еще шайтан-машина). Один раз на NodeJS сайт (буквально весь сайт написан на ExpressJS, я про такое слышал, но не видел).

Пользователи удивлялись, что «поддержка» тратила полчаса, чтобы воткнуть в их код скрипт от чата и вообще может так делать. Никто не знал, что поддержка и разработчик в данном случае один.

Правда есть одна оговорка.

Если у меня просят помощь, обычно, в таком случае я не реагирую слишком оперативно. Проектом занимаюсь или поздно вечером, или на выходных. Но с такой-то поддержкой некоторые ждут и до вечера, и до следующей недели 🙂.

Результат упрощения виджета и более удобного CJM

Тут всё просто. Если вначале конверсия из регистрации в установку виджета была 4% (пусть и на нерепрезентативной выборке), сейчас конверсия находится на уровне 83% (за последнюю неделю).

Итоговая конверсия от регистрации до установки виджета на сайт составляет 67% (за всё время от начала MVP с плохим продуктом до стабильно работающей версии).

Итоговая конверсия из регистрации в платящего пользователя составляет 13% (что не так и плохо по меркам IT продуктов).

Про конверсию из рекламы, SEO и прочих источников продвижению расскажу в следующих статьях. Там не так много данных, я не очень хороший аналитик и по началу не считал, а потом забил считать стоимость.

Конверсия из посещения сайта в платящего пользователя составляет 0.7% (это тоже не самый плохой результат для 1-го разработчика).

Создание аналитики

В этом плане я не догадался нормально разобраться с API Яндекс Метрики или Google Analytics, поэтому разработал на коленке свою систему аналитики. Точнее сбора статистики. На коленке за выходные, как я люблю 🙂.

Каждая регистрация записывается с UTM-меткой или с источником посещения сайта. Для каждой UTM-метки я даю понятное название, чтобы было удобнее читать. Например, “?utm_tag=someutmtage123” превращается в “Telegram, группа про Tilda сайты”.

Также я пытался считать стоимость визита и привлеченного пользователя. Но забил, так многое нужно вводить руками, а у меня столько времени нет. Так что цифры нерелевантные.

В результате SQL скриптом я вытягиваю данные по всем регистрациям и рисую диаграмму в которой видно, кто и откуда пришел.

Вот так я проставляю названия источникам продвижения и UTM-меткам:

"Маркетинговые компании" с UTM-метками (цены неактуальные вообще)

Пример управления маркетинговой кампании

В итоге вот такие результаты за весь период существования проекта и с начала месяца:

Информация из UTM-меток, откуда берутся пользователи

Детальнее, как я работал над источниками привлечения клиентов расскажу в следующих статьях.

Выводы

Изучай пользователя.



То, как продукт задумывается и то, как им будут пользоваться — две разные реальности. Начинать нужно с той идеей, которая есть, но потом изучать пользователей и подстраивать продукт под то, как удобно пользователям.

Учи пользователя.



Пользователей нужно учить. Я, как программист, привык разбираться в любых непонятных вещах, это и есть моя работа. Но для обычного пользователя написать боту команду /start - это уже квест. Нужно давать максимально понятные инструкции, показывать картинки, подсказки и смайлики. Иначе конверсия - минус.

Упрощай.



Собственно, к предыдущему пункту. Продукт должен быть простой как бревно максимально простой и понятный для целевой аудитории. Чем меньше действий требуется — тем лучше.

Считай конверсии.



Я сам грешу этим и не всё считаю. Но хотя бы базовый сбор статистики о том, на каком этапе отваливается пользователь должен быть.



Иначе понять растет ли продукт, не растет продукт, почему растет или не растет — нельзя.

Послесловие

Вообще, все подзаголовки выше - это 8+ месяцев работы (я не сильно быстрый в разработке пет-проектов 🙂).

За это время проект стал стабильнее, быстрее, обзавелся DDOS-защитой (не просто так) и резервными копиями (тоже не просто так). Переехал в Docker, появилась защита от спама, взломов, переполнений памяти, всяких говнюков, ботов и т.д.

Собственно, в следующей статье я расскажу про техническую сторону проекта.