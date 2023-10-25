Стартап в Соло. Часть 5. Сколько приносит проект сейчас?

Последний пост про развитие моего проекта Telegram чата для сайта был в марте, чуть больше полугода назад. С тех пор проект подрос, пользователей стало больше, а деньги пусть и не полились рекой, но хотя бы тоненьким ручейком.

Последний пост про развитие моего проекта Telegram чата для сайта был в марте, чуть больше полугода назад. С тех пор проект подрос, пользователей стало больше, а деньги пусть и не полились рекой, но хотя бы тоненьким ручейком.

Содержание

Куда я пропал, чего не писал?

О партнерской программе (я больше не жадный!)

Какие цифры были в марте?

Какие были глобальные изменения?

Какие цифры сейчас?

Какие планы дальше

Заметка: клиент не всегда прав

3 совета о развитии SaaS'a

Куда пропал, чего не писал?

Ещё в марте я планировал написать несколько статей, касающихся проекта. Но сначала был занят, а потом запустил ещё один проект - ChatGPT Me.

Собственно, на новом проекте заработал некоторые деньги (да и продолжаю зарабатывать) и решил снова вернуть 100%-ный фокус внимания на КликЧат. Он растёт пусть и более медленно, но намного более надёжно.

P.S. Если хотите, чтобы рассказал, как и сколько я заработал на ChatGPT - пишите в комментариях. Не миллионы, но больше зарплаты Junior-программиста в виде пассивного дохода 😁.

О партнерской программе (я больше не жадный!)

Больше года назад я запустил партнерскую программу. Её суть была в том, чтобы выплачивать первый пользовательский платеж тому, кто привлёк этого пользователя.

На самом деле я довольно сильно пожадничал, поэтому партнёров было мало. С тех пор ситуация поменялась: появилась бесплатная версия чата, пользователей стало намного легче привлекать.

Мое видение партнерской программы тоже поменялось: не пытаться сразу зарабатывать на тех, кого привлекли партнеры. Так не работает, потому что партнерам невыгодно вкладываться в то, что не будет принадлежать им в долгосрочной перспективе. Поэтому теперь для меня выгода партнёрской программы в другом: в сарафанном радио на долгосрочной дистанции и рост трафика сайта.

Как результат, на прошлой неделе поменялись условия партнерской программы: теперь я плачу 70% от подписки нового пользователя.

Если привлеченный пользователь привёл пользователей через копирайт - ещё 50%. И так далее: 30%, 10% и 5%. Это помогает зарабатывать, если первый пользователь не заплатил, но установил бесплатный виджет и привлек другого платного пользователя.

Какие цифры были в марте?

Если верить моей первой статье, тогда цифры были следующие:

Крайне лаконичный дашборд

105 платных пользователей и ~130 просто пользователей, которые не оплатили. На тот момент у виджета был тестовый период 7 дней.

Да, это немного, но зато честная работа

112 000 рублей выручки за чуть меньше год существования проекта.

Какие были глобальные изменения?

С тех пор, я добавил несколько важных изменений, которые повлияли на расширение пользовательской базы:



1. Добавил бесплатную версию виджета. Да, чтобы заработать, начал раздавать продукт условно бесплатно. Раньше было обязательно платить, а сейчас платить необязательно. Но... будет копирайт!



Как пришёл к этой идее: я ставил виджет на каждый свой новый сайт. И задолбался себе платить. Условно есть 5 сайтов, из них только 1 с действительно большим трафиком. Скрытый копирайт и кастомный дизайн, получается, нужен одному сайту из пяти сайтом.



Поэтому для маленьких сайтов даже я не платил сам себе. Что уж говорить о пользователях. Маленьким сайтам было проще забить на чат, чем оплатить.



Сейчас для маленьких сайтов есть бесплатный вариант чата (который практически идентичен по функционалу). Но, в то же время, бесплатный виджет даёт продукту следующие бонусы:



- сайты выступают рекламой виджета (win-win);

- пользователь виджета привыкает к продукту и дальше им пользуется.



Затем, в моменте, когда сайт становится популярным - виджет уже покупают. А бесплатный ставят вообще на все сайты.



2. Сделал бесплатную версию виджета идентичной по функциональности



Изначально, когда только появилась бесплатная версия виджета, я опять жадничал. И всячески пытался урезать бесплатный вариант:



- дизайн только предустановленный из четырех цветов;

- нет автоматических ответов;

- только большой размер виджета.



К чему приводит жадность? К потере денег и пользователей. Бесплатной версией с ограничениями пользовались, но неохотно.



Я долго думал, обсуждал с пользователями и пришёл к выводу, что самая выгодная стратегия заключается в снятии ограничений.



У бесплатных пользователей ровно такой же по функциональности виджет, но с одним ограничением: копирайт в приветственном сообщении



Результат: бесплатных пользователей в 3 раза больше, чем платных и 37.5% новых регистраций идут через копирайт. Сайт растёт в SEO за счёт посещаемости, пользовательская база увеличивается.

Какие цифры сейчас?

Уточню: с марта я не вкладывал в проект деньги, не закупал платную рекламу и проект рос исключительно органически.

По пользователям и оплатам:

Лаконичный дашборд всё такой же лаконичный

По выручке:

Скрин из CloudPayments

По регистрациям:

Какие планы дальше

Глобально, сейчас у меня несколько векторов развития:

Развивать партнерскую программу. Условия обновил, теперь они действительно выгодные для тех, кто умеет привлекать трафик.



Надеюсь, стартап теперь будет не до конца в соло.



Напомню, вот информация - условия партнерской программы.

Дорабатывать отдельные функции. Пользователи просят трекинг целей Яндекс Метрики (текущего не хватает), чуть больше кастомизации в UI и прочие технические доработки.

Заметка: клиент не всегда прав

Периодически мне в чат пишут довольно наглые пользователи. Например, человек оплатил подписку (а чаще даже не оплатил) и после этого:

- требует помощь в настройке сайта и метрики. Ведь он же оплатил целых 290 рублей, а значит ему положено полное техническое сопровождение;

- хамски общается с поддержкой (видимо думает, что там администратор-не-человек-который-обязан-помогать);

- выставляет требования в формате: не поможете, не настроите, не разработаете - я не буду пользоваться! Я же клиент, я всегда прав.

В таких случаях пользователь идёт в пень.

Если бесплатная версия: виджеты блокируются и аккаунт удаляется.

Если платная версия: делаю возврат и тоже сношу аккаунты (такое было 2 раза).

Не поймите меня неправильно, если пользователь уважительно просит и ему нужна помощь, я практически всегда помогаю. И мне без разницы, платит пользователь или нет. Подключить к сайту, подсказать как настроить, дать рекомендацию или добавить маленькую функцию - да пожалуйста! Понятно, что в разумных рамках. Ведь, если хорошо относиться к пользователям, они останутся с продуктом надолго.

Но если пользователь не прав и вообще м*дак - с м*даками работать себе дороже.

Самое смешное, когда через чат я отказываю в помощи таким пользователям, а они через почту жалуются, что в чате поддержки им не помогают. Хе-хе. Причём врут о поводе, по которому им отказали:

Как человек к нам, так и мы к человеку

Уточню ещё раз: я категорически против неуважительного отношения к пользователям.

Даже если пользователь не очень вежлив и что-то требует. Я стараюсь помогать во всех вопросах, даже если это не касается напрямую моего продукта.

Иногда могу даже подсказать, какой конкурент больше подходит под задачи пользователя (очень редко, но и такое бывает). Или помочь с настройкой сайта, поковырявшись к коде или добавив скрипт на Tilda.

Но если человек переходит в открытое хамство - пусть идёт работать вместе с такими же по восприятию мира людьми.

3 совета о развитии SaaS'a

Какие выводы я сделал за прошедшие полгода развития проекта и что могу посоветовать:



1. Бесплатная версия продукта приносит аудиторию.



Если SaaS массовый, стоит подумать о бесплатной версии и развитии через копирайт. Это бесплатно и, если продукт хороший, он будет расти.



2. Жадничать нельзя.



Это касается как бесплатной версии продукта, так и партнерской программы.



Будете жадничать с бесплатным функционалом: мало того, что не заработаете, так и аудитория не познакомится с продуктом. Даже бесплатные пользователи, знакомые с продуктом, представляют ценность.



Будете жадничать с партнеркой: мало того, что не заработаете, так и не найдёте партнёров в развитии продукта. Даже работа в ноль в долгосрочной перспективе окупается.



Давайте заработать в первую очередь тем, кто вам помогает, а потом думайте о своем кармане.



3. Не работайте с м*даками



Клиент не всегда прав и может отнимать ваши силы и нервы. Лучше концентрируйтесь на помощи тем, кому вам приятно предоставлять сервис.