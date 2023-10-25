rydugin
Логотип rydugin
rydugin

Стартап в Соло. Часть 5. Сколько приносит проект сейчас?

Последний пост про развитие моего проекта Telegram чата для сайта был в марте, чуть больше полугода назад. С тех пор проект подрос, пользователей стало больше, а деньги пусть и не полились рекой, но хотя бы тоненьким ручейком.
4
Стартап в Соло. Часть 5. Сколько приносит проект сейчас?
(хочу, чтобы было так)

Последний пост про развитие моего проекта Telegram чата для сайта был в марте, чуть больше полугода назад. С тех пор проект подрос, пользователей стало больше, а деньги пусть и не полились рекой, но хотя бы тоненьким ручейком.

Содержание

  • Куда я пропал, чего не писал?

  • О партнерской программе (я больше не жадный!)

  • Какие цифры были в марте?

  • Какие были глобальные изменения?

  • Какие цифры сейчас?

  • Какие планы дальше

  • Заметка: клиент не всегда прав

  • 3 совета о развитии SaaS'a

Куда пропал, чего не писал?

Ещё в марте я планировал написать несколько статей, касающихся проекта. Но сначала был занят, а потом запустил ещё один проект - ChatGPT Me.

Собственно, на новом проекте заработал некоторые деньги (да и продолжаю зарабатывать) и решил снова вернуть 100%-ный фокус внимания на КликЧат. Он растёт пусть и более медленно, но намного более надёжно.

P.S. Если хотите, чтобы рассказал, как и сколько я заработал на ChatGPT - пишите в комментариях. Не миллионы, но больше зарплаты Junior-программиста в виде пассивного дохода 😁.

О партнерской программе (я больше не жадный!)

Больше года назад я запустил партнерскую программу. Её суть была в том, чтобы выплачивать первый пользовательский платеж тому, кто привлёк этого пользователя.

На самом деле я довольно сильно пожадничал, поэтому партнёров было мало. С тех пор ситуация поменялась: появилась бесплатная версия чата, пользователей стало намного легче привлекать.

Мое видение партнерской программы тоже поменялось: не пытаться сразу зарабатывать на тех, кого привлекли партнеры. Так не работает, потому что партнерам невыгодно вкладываться в то, что не будет принадлежать им в долгосрочной перспективе. Поэтому теперь для меня выгода партнёрской программы в другом: в сарафанном радио на долгосрочной дистанции и рост трафика сайта.

Как результат, на прошлой неделе поменялись условия партнерской программы: теперь я плачу 70% от подписки нового пользователя.

Если привлеченный пользователь привёл пользователей через копирайт - ещё 50%. И так далее: 30%, 10% и 5%. Это помогает зарабатывать, если первый пользователь не заплатил, но установил бесплатный виджет и привлек другого платного пользователя.

Какие цифры были в марте?

Если верить моей первой статье, тогда цифры были следующие:

Крайне лаконичный дашборд

105 платных пользователей и ~130 просто пользователей, которые не оплатили. На тот момент у виджета был тестовый период 7 дней.

Да, это немного, но зато честная работа

112 000 рублей выручки за чуть меньше год существования проекта.

Какие были глобальные изменения?

С тех пор, я добавил несколько важных изменений, которые повлияли на расширение пользовательской базы:

1. Добавил бесплатную версию виджета. Да, чтобы заработать, начал раздавать продукт условно бесплатно. Раньше было обязательно платить, а сейчас платить необязательно. Но... будет копирайт!

Как пришёл к этой идее: я ставил виджет на каждый свой новый сайт. И задолбался себе платить. Условно есть 5 сайтов, из них только 1 с действительно большим трафиком. Скрытый копирайт и кастомный дизайн, получается, нужен одному сайту из пяти сайтом.

Поэтому для маленьких сайтов даже я не платил сам себе. Что уж говорить о пользователях. Маленьким сайтам было проще забить на чат, чем оплатить.

Сейчас для маленьких сайтов есть бесплатный вариант чата (который практически идентичен по функционалу). Но, в то же время, бесплатный виджет даёт продукту следующие бонусы:

- сайты выступают рекламой виджета (win-win);
- пользователь виджета привыкает к продукту и дальше им пользуется.

Затем, в моменте, когда сайт становится популярным - виджет уже покупают. А бесплатный ставят вообще на все сайты.

2. Сделал бесплатную версию виджета идентичной по функциональности

Изначально, когда только появилась бесплатная версия виджета, я опять жадничал. И всячески пытался урезать бесплатный вариант:

- дизайн только предустановленный из четырех цветов;
- нет автоматических ответов;
- только большой размер виджета.

К чему приводит жадность? К потере денег и пользователей. Бесплатной версией с ограничениями пользовались, но неохотно.

Я долго думал, обсуждал с пользователями и пришёл к выводу, что самая выгодная стратегия заключается в снятии ограничений.

У бесплатных пользователей ровно такой же по функциональности виджет, но с одним ограничением: копирайт в приветственном сообщении

Результат: бесплатных пользователей в 3 раза больше, чем платных и 37.5% новых регистраций идут через копирайт. Сайт растёт в SEO за счёт посещаемости, пользовательская база увеличивается.

Какие цифры сейчас?

Уточню: с марта я не вкладывал в проект деньги, не закупал платную рекламу и проект рос исключительно органически.

По пользователям и оплатам:

Лаконичный дашборд всё такой же лаконичный

По выручке:

Скрин из CloudPayments

По регистрациям:

Какие планы дальше

Глобально, сейчас у меня несколько векторов развития:

  • Развивать партнерскую программу. Условия обновил, теперь они действительно выгодные для тех, кто умеет привлекать трафик.

    Надеюсь, стартап теперь будет не до конца в соло.

    Напомню, вот информация - условия партнерской программы.

  • Дорабатывать отдельные функции. Пользователи просят трекинг целей Яндекс Метрики (текущего не хватает), чуть больше кастомизации в UI и прочие технические доработки.

Заметка: клиент не всегда прав

Периодически мне в чат пишут довольно наглые пользователи. Например, человек оплатил подписку (а чаще даже не оплатил) и после этого:

- требует помощь в настройке сайта и метрики. Ведь он же оплатил целых 290 рублей, а значит ему положено полное техническое сопровождение;

- хамски общается с поддержкой (видимо думает, что там администратор-не-человек-который-обязан-помогать);

- выставляет требования в формате: не поможете, не настроите, не разработаете - я не буду пользоваться! Я же клиент, я всегда прав.

В таких случаях пользователь идёт в пень.
Если бесплатная версия: виджеты блокируются и аккаунт удаляется.
Если платная версия: делаю возврат и тоже сношу аккаунты (такое было 2 раза).

Не поймите меня неправильно, если пользователь уважительно просит и ему нужна помощь, я практически всегда помогаю. И мне без разницы, платит пользователь или нет. Подключить к сайту, подсказать как настроить, дать рекомендацию или добавить маленькую функцию - да пожалуйста! Понятно, что в разумных рамках. Ведь, если хорошо относиться к пользователям, они останутся с продуктом надолго.

Но если пользователь не прав и вообще м*дак - с м*даками работать себе дороже.

Самое смешное, когда через чат я отказываю в помощи таким пользователям, а они через почту жалуются, что в чате поддержки им не помогают. Хе-хе. Причём врут о поводе, по которому им отказали:

Как человек к нам, так и мы к человеку

Уточню ещё раз: я категорически против неуважительного отношения к пользователям.

Даже если пользователь не очень вежлив и что-то требует. Я стараюсь помогать во всех вопросах, даже если это не касается напрямую моего продукта.

Иногда могу даже подсказать, какой конкурент больше подходит под задачи пользователя (очень редко, но и такое бывает). Или помочь с настройкой сайта, поковырявшись к коде или добавив скрипт на Tilda.

Но если человек переходит в открытое хамство - пусть идёт работать вместе с такими же по восприятию мира людьми.

3 совета о развитии SaaS'a

Какие выводы я сделал за прошедшие полгода развития проекта и что могу посоветовать:

1. Бесплатная версия продукта приносит аудиторию.

Если SaaS массовый, стоит подумать о бесплатной версии и развитии через копирайт. Это бесплатно и, если продукт хороший, он будет расти.

2. Жадничать нельзя.

Это касается как бесплатной версии продукта, так и партнерской программы.

Будете жадничать с бесплатным функционалом: мало того, что не заработаете, так и аудитория не познакомится с продуктом. Даже бесплатные пользователи, знакомые с продуктом, представляют ценность.

Будете жадничать с партнеркой: мало того, что не заработаете, так и не найдёте партнёров в развитии продукта. Даже работа в ноль в долгосрочной перспективе окупается.

Давайте заработать в первую очередь тем, кто вам помогает, а потом думайте о своем кармане.

3. Не работайте с м*даками

Клиент не всегда прав и может отнимать ваши силы и нервы. Лучше концентрируйтесь на помощи тем, кому вам приятно предоставлять сервис.

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

4
rydugin

rydugin

2 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Бесплатно с НДФЛ

    Как семье с двумя детьми не платить НДФЛ с продажи квартиры: обзор нюансов + разъяснения Минфина

    В общем случае минимальный срок владения жильем для целей его продажи без НДФЛ – 5 лет. В ряде случаев – 3 года. Но семьи с 2 и более детьми могут продать свое жилье хоть сразу после покупки и НДФЛ не будет. Для этой льготы должны выполняться определенные условия.

    Как семье с двумя детьми не платить НДФЛ с продажи квартиры: обзор нюансов + разъяснения Минфина
    581
    Бесплатно с Бухгалтерский учет

    Кто и зачем должен применять ПБУ 18/02. Мини-курс

    За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, кто и зачем должен применять ПБУ 18/02.

    Кто и зачем должен применять ПБУ 18/02. Мини-курс
    291

    Обучение

    Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

    Бесплатно с Воинский учет

    Форма № 6 по воинскому учету: как заполнить, сроки подачи + образец

    Организации, в штате которых есть военнообязанные лица, призывники, а также те, кто попал под бронь, обязаны отчитываться по форме № 6. Наряду с формой № 18, этот документ является одним из основных по воинскому учету.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    831
    Бесплатно с Увольнение

    Можно ли уволить за прогул и как это безопасно оформить. Мини-курс

    Разбираемся, как безопасно уволить работника за прогул и какие нюансы нужно учесть.

    Можно ли уволить за прогул и как это безопасно оформить. Мини-курс
    464
    Бесплатно с Воинский учет

    Форма № 18 по воинскому учету: как заполнить, сроки подачи + образец

    Все организации, независимо от формы собственности, обязаны вести воинский учет своих сотрудников и сдавать по ним отчетность в военкомат. Основным документом воинского учета организации является форма № 18. 

    Форма № 18 по воинскому учету: как заполнить, сроки подачи + образец
    1
    2,2 тыс.

    Мероприятия

     Последние мероприятия для бухгалтеров
    Добавить
    Бесплатно с Воинский учет

    Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа и 1 октября 2023 года + формы

    Разбираем азы воинского учета — какую отчетность и в какие сроки сдавать (с учетом свежих изменений 2023 года), какие штрафы грозят за нарушения, что с повестками призывникам.

    Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа и 1 октября 2023 года + формы
    38
    40,1 тыс.
    Бесплатно с Обзоры для бухгалтера

    Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в октябре 2023 года

    Подготовили для вас обзор разъяснений октября по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

    Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в октябре 2023 года
    986

    Консультации

     Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
    Подключить

    • Какие коды трудовой функции по ОКЗ ОК 010-2014 (МСКЗ-08) для должностей: Менеджер по работе с клиентами Менеджер отдела логистики Директор по правовым и кадровым вопросам

      Коды трудовой функции

    • Добрый день! Гостиница на УСН 6% размещает бронирования через систему продаж в интернете по агентскому договору. В конце месяце гостинице предоставляют отчет агента. Вопрос следующий: какую стоимость

      Налогообложение при реализации услуг гостиницы через агента
    Бесплатно с ЕНП (единый налоговый платеж)

    Как свериться с налоговой по ЕНС в 2023 году. Мини–курс

    Хотите избежать штрафов, недоимки и блокады расчетного счета — научитесь контролировать и сверять сальдо ЕНС. В мини-курсе рассказываем, как свериться с налоговой по ЕНС в 2023 году.

    Как свериться с налоговой по ЕНС в 2023 году. Мини–курс
    7
    708
    Бесплатно с Уставный капитал

    Как внести уставный капитал на расчетный счет. Мини-курс

    За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, Как внести уставный капитал на расчетный счет.

    Как внести уставный капитал на расчетный счет. Мини-курс
    1
    430
    Бесплатно с Электронные подписи

    Получение ЭЦП ИП в 2023 году

    Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это набор электронных цифровых символов, который позволяет подтвердить достоверность электронного документа. Разберем, какая подпись нужна предпринимателю, и как ее получить.

    Получение ЭЦП ИП в 2023 году
    10,5 тыс.
    Бесплатно с

    Одностороннее прекращение трудового договора: по каким основаниям возможно, что будет за нарушение процедуры увольнения

    Работник может расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке когда угодно, заблаговременно предупредив об этом. Работодатель -- лишь в строго определенных случаях, прямо упомянутых в ТК и федеральных законах. Увольнение в одностороннем порядке по желанию работодателя недопустимо.

    Одностороннее прекращение трудового договора: по каким основаниям возможно, что будет за нарушение процедуры увольнения
    1,8 тыс.
    Вакансии     Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
    Добавить вакансию
    Бесплатно с Подотчет, командировки

    Сколько можно выдать под отчет, не опасаясь претензий ФНС. Мини-курс

    Разбираемся в мини-курсе, какие суммы можно выдать под отчет подрядчикам и сотрудникам по договору ГПХ, чтобы не получить претензии ФНС.

    Сколько можно выдать под отчет, не опасаясь претензий ФНС. Мини-курс
    1,8 тыс.
    Бесплатно с Воинский учет

    Пришла повестка на дистанционщика: что делать работодателю

    Неоповещение о вызове в военкомат может «стоить» фирме до 400 тыс. руб. Как сообщить о повестке работника, который трудится дистанционно?

    Пришла повестка на дистанционщика: что делать работодателю
    1
    1,8 тыс.

    Разборы

     Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
    Заказать разбор
    Бесплатно с Блокировка счетов по 115-ФЗ

    Блокировка по 115-ФЗ: поводы для подозрений, куда жаловаться, как не допустить

    Рассказываем, по каким основаниям банк вправе приостановить операции по счету, как избежать рисков, как обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    5
    3,4 тыс.
    Бесплатно с Фиксированные взносы ИП

    Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП

    Как теперь уменьшать налог на взносы, нужны ли уведомления и заявления, что делать с зачетом, который уже сделан и уведомлениями, которые уже сданы?

    Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП
    2
    4,1 тыс.
    Бесплатно с УСН

    Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2024 год

    В 2024 году можно будет применять УСН при доходе до 265,8 млн рублей.

    Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2024 год
    1,1 тыс.
    Бесплатно с Декретный отпуск

    Как оформить декретный отпуск внешнему совместителю. Мини-курс

    В мини-курсе рассказываем, как внешнему совместителю оформить декретный отпуск.

    Как оформить декретный отпуск внешнему совместителю. Мини-курс
    541
    Бесплатно с Учет расходов

    Что такое материальные затраты в бухучете. Мини-курс

    Разбираемся в том, что относят к материальным затратам, какими они бывают и как их учитывать.

    Что такое материальные затраты в бухучете. Мини-курс
    688
    Бесплатно с Увольнение

    Что делать, если увольняемый отказывается подписывать приказ

    Иногда увольняемый сотрудник отказывается поставить подпись, что он ознакомлен с приказом, или возникают иные обстоятельства, по которым получить визу увольняемого невозможно. Но ТК требует, чтобы подпись была. Как выйти из ситуации?

    Что делать, если увольняемый отказывается подписывать приказ
    1,2 тыс.
    Бесплатно с Счета-фактуры

    Кто и когда должен сдавать журнал учета счетов-фактур. Мини-курс

    За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, кто и когда должен сдавать журнал учета счетов-фактур.

    Кто и когда должен сдавать журнал учета счетов-фактур. Мини-курс
    1
    501