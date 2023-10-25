Стартап в Соло. Часть 5. Сколько приносит проект сейчас?

Последний пост про развитие моего проекта Telegram чата для сайта был в марте, чуть больше полугода назад. С тех пор проект подрос, пользователей стало больше, а деньги пусть и не полились рекой, но хотя бы тоненьким ручейком.
Содержание
Куда я пропал, чего не писал?
О партнерской программе (я больше не жадный!)
Какие цифры были в марте?
Какие были глобальные изменения?
Какие цифры сейчас?
Какие планы дальше
Заметка: клиент не всегда прав
3 совета о развитии SaaS'a
Куда пропал, чего не писал?
Ещё в марте я планировал написать несколько статей, касающихся проекта. Но сначала был занят, а потом запустил ещё один проект - ChatGPT Me.
Собственно, на новом проекте заработал некоторые деньги (да и продолжаю зарабатывать) и решил снова вернуть 100%-ный фокус внимания на КликЧат. Он растёт пусть и более медленно, но намного более надёжно.
P.S. Если хотите, чтобы рассказал, как и сколько я заработал на ChatGPT - пишите в комментариях. Не миллионы, но больше зарплаты Junior-программиста в виде пассивного дохода 😁.
О партнерской программе (я больше не жадный!)
Больше года назад я запустил партнерскую программу. Её суть была в том, чтобы выплачивать первый пользовательский платеж тому, кто привлёк этого пользователя.
На самом деле я довольно сильно пожадничал, поэтому партнёров было мало. С тех пор ситуация поменялась: появилась бесплатная версия чата, пользователей стало намного легче привлекать.
Мое видение партнерской программы тоже поменялось: не пытаться сразу зарабатывать на тех, кого привлекли партнеры. Так не работает, потому что партнерам невыгодно вкладываться в то, что не будет принадлежать им в долгосрочной перспективе. Поэтому теперь для меня выгода партнёрской программы в другом: в сарафанном радио на долгосрочной дистанции и рост трафика сайта.
Как результат, на прошлой неделе поменялись условия партнерской программы: теперь я плачу 70% от подписки нового пользователя.
Если привлеченный пользователь привёл пользователей через копирайт - ещё 50%. И так далее: 30%, 10% и 5%. Это помогает зарабатывать, если первый пользователь не заплатил, но установил бесплатный виджет и привлек другого платного пользователя.
Какие цифры были в марте?
Если верить моей первой статье, тогда цифры были следующие:
105 платных пользователей и ~130 просто пользователей, которые не оплатили. На тот момент у виджета был тестовый период 7 дней.
112 000 рублей выручки за чуть меньше год существования проекта.
Какие были глобальные изменения?
С тех пор, я добавил несколько важных изменений, которые повлияли на расширение пользовательской базы:
1. Добавил бесплатную версию виджета. Да, чтобы заработать, начал раздавать продукт условно бесплатно. Раньше было обязательно платить, а сейчас платить необязательно. Но... будет копирайт!
Как пришёл к этой идее: я ставил виджет на каждый свой новый сайт. И задолбался себе платить. Условно есть 5 сайтов, из них только 1 с действительно большим трафиком. Скрытый копирайт и кастомный дизайн, получается, нужен одному сайту из пяти сайтом.
Поэтому для маленьких сайтов даже я не платил сам себе. Что уж говорить о пользователях. Маленьким сайтам было проще забить на чат, чем оплатить.
Сейчас для маленьких сайтов есть бесплатный вариант чата (который практически идентичен по функционалу). Но, в то же время, бесплатный виджет даёт продукту следующие бонусы:
- сайты выступают рекламой виджета (win-win);
- пользователь виджета привыкает к продукту и дальше им пользуется.
Затем, в моменте, когда сайт становится популярным - виджет уже покупают. А бесплатный ставят вообще на все сайты.
2. Сделал бесплатную версию виджета идентичной по функциональности
Изначально, когда только появилась бесплатная версия виджета, я опять жадничал. И всячески пытался урезать бесплатный вариант:
- дизайн только предустановленный из четырех цветов;
- нет автоматических ответов;
- только большой размер виджета.
К чему приводит жадность? К потере денег и пользователей. Бесплатной версией с ограничениями пользовались, но неохотно.
Я долго думал, обсуждал с пользователями и пришёл к выводу, что самая выгодная стратегия заключается в снятии ограничений.
У бесплатных пользователей ровно такой же по функциональности виджет, но с одним ограничением: копирайт в приветственном сообщении
Результат: бесплатных пользователей в 3 раза больше, чем платных и 37.5% новых регистраций идут через копирайт. Сайт растёт в SEO за счёт посещаемости, пользовательская база увеличивается.
Какие цифры сейчас?
Уточню: с марта я не вкладывал в проект деньги, не закупал платную рекламу и проект рос исключительно органически.
По пользователям и оплатам:
По выручке:
По регистрациям:
Какие планы дальше
Глобально, сейчас у меня несколько векторов развития:
Развивать партнерскую программу. Условия обновил, теперь они действительно выгодные для тех, кто умеет привлекать трафик.
Надеюсь, стартап теперь будет не до конца в соло.
Напомню, вот информация - условия партнерской программы.
Дорабатывать отдельные функции. Пользователи просят трекинг целей Яндекс Метрики (текущего не хватает), чуть больше кастомизации в UI и прочие технические доработки.
Заметка: клиент не всегда прав
Периодически мне в чат пишут довольно наглые пользователи. Например, человек оплатил подписку (а чаще даже не оплатил) и после этого:
- требует помощь в настройке сайта и метрики. Ведь он же оплатил целых 290 рублей, а значит ему положено полное техническое сопровождение;
- хамски общается с поддержкой (видимо думает, что там администратор-не-человек-который-обязан-помогать);
- выставляет требования в формате: не поможете, не настроите, не разработаете - я не буду пользоваться! Я же клиент, я всегда прав.
В таких случаях пользователь идёт в пень.
Если бесплатная версия: виджеты блокируются и аккаунт удаляется.
Если платная версия: делаю возврат и тоже сношу аккаунты (такое было 2 раза).
Не поймите меня неправильно, если пользователь уважительно просит и ему нужна помощь, я практически всегда помогаю. И мне без разницы, платит пользователь или нет. Подключить к сайту, подсказать как настроить, дать рекомендацию или добавить маленькую функцию - да пожалуйста! Понятно, что в разумных рамках. Ведь, если хорошо относиться к пользователям, они останутся с продуктом надолго.
Но если пользователь не прав и вообще м*дак - с м*даками работать себе дороже.
Самое смешное, когда через чат я отказываю в помощи таким пользователям, а они через почту жалуются, что в чате поддержки им не помогают. Хе-хе. Причём врут о поводе, по которому им отказали:
Как человек к нам, так и мы к человеку
Уточню ещё раз: я категорически против неуважительного отношения к пользователям.
Даже если пользователь не очень вежлив и что-то требует. Я стараюсь помогать во всех вопросах, даже если это не касается напрямую моего продукта.
Иногда могу даже подсказать, какой конкурент больше подходит под задачи пользователя (очень редко, но и такое бывает). Или помочь с настройкой сайта, поковырявшись к коде или добавив скрипт на Tilda.
Но если человек переходит в открытое хамство - пусть идёт работать вместе с такими же по восприятию мира людьми.
3 совета о развитии SaaS'a
Какие выводы я сделал за прошедшие полгода развития проекта и что могу посоветовать:
1. Бесплатная версия продукта приносит аудиторию.
Если SaaS массовый, стоит подумать о бесплатной версии и развитии через копирайт. Это бесплатно и, если продукт хороший, он будет расти.
2. Жадничать нельзя.
Это касается как бесплатной версии продукта, так и партнерской программы.
Будете жадничать с бесплатным функционалом: мало того, что не заработаете, так и аудитория не познакомится с продуктом. Даже бесплатные пользователи, знакомые с продуктом, представляют ценность.
Будете жадничать с партнеркой: мало того, что не заработаете, так и не найдёте партнёров в развитии продукта. Даже работа в ноль в долгосрочной перспективе окупается.
Давайте заработать в первую очередь тем, кто вам помогает, а потом думайте о своем кармане.
3. Не работайте с м*даками
Клиент не всегда прав и может отнимать ваши силы и нервы. Лучше концентрируйтесь на помощи тем, кому вам приятно предоставлять сервис.
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