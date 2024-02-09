В 2023 году МВД выявило вдвое больше россиян, не уведомивших о втором гражданстве

В России выявили вдвое больше граждан, вовремя не уведомивших власти о получении второго гражданства.

ТАСС пишет, что за 2023 год по статье 19.8.3 КоАП составлено 4 585 административных протоколов, тогда как за 2022 год составлено 2 584 административных протокола.

За шесть месяцев 2023 года в РФ зарегистрировано 13 преступлений по статье 330.2 Уголовного кодекса РФ за неподачу уведомления о зарубежном гражданстве или ВНЖ. Также выявлено 7 человек, которые их совершили. При этом в 2022 году зарегистрировано 36 таких преступлений, выявлено 27 человек, совершивших их.

Вот подборка постов нашего канала про декларирование зарубежных паспортов и ВНЖ. Подписывайтесь на мой блог на Клерке и ТГ-канал!