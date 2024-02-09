ФТС: объем незаконного перемещения наличности физическими лицами в 2023 году снизился

В 2023 году ФТС России фиксирует снижение объемов наличности, незаконно перемещаемой через границу.
Так, общий объем денег, которые граждане пытались сокрыть от таможенного контроля, составил в рублевом эквиваленте 1,88 млрд. Это на 10,5 процентов ниже 2022 года. Всего было больше 11,3 тысяч попыток незаконного перемещения.
В основном контрабандой пытались провезти доллары и евро. Чаще всего деньги вывозили в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Китай, Узбекистан, Сербию и Израиль, ввозили из Турции, ОАЭ и Азербайджана.
По фактам незаконного вывоза денег на 1,36 млрд рублей возбуждено:
48 уголовных дел.
9 678 административных дел. Среди них 6 801 дело, связанное с вывозом валюты, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов.
По фактам незаконного ввоза денег на 521,7 млн рублей возбуждено:
33 уголовных дела.
1 604 административных дела. Показатели снизились на 43,1 процента и 24,4 процента. ФТС России связывает это с сокращением потока туристов, посетивших Россию в 2023 году.
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Комментарии2
А это хорошо или плохо?
Мне тоже интересно это значит, что проверяют более тщательно или деньги кончились?