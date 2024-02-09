ФТС: объем незаконного перемещения наличности физическими лицами в 2023 году снизился

Объем незаконного перемещения наличности физлицами снизился на 10,5%. По данным ФТС, он составил в 2023 году 1,88 млрд рублей.

В 2023 году ФТС России фиксирует снижение объемов наличности, незаконно перемещаемой через границу.

Так, общий объем денег, которые граждане пытались сокрыть от таможенного контроля, составил в рублевом эквиваленте 1,88 млрд. Это на 10,5 процентов ниже 2022 года. Всего было больше 11,3 тысяч попыток незаконного перемещения.

В основном контрабандой пытались провезти доллары и евро. Чаще всего деньги вывозили в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Китай, Узбекистан, Сербию и Израиль, ввозили из Турции, ОАЭ и Азербайджана.

По фактам незаконного вывоза денег на 1,36 млрд рублей возбуждено:

48 уголовных дел.

9 678 административных дел. Среди них 6 801 дело, связанное с вывозом валюты, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов.

По фактам незаконного ввоза денег на 521,7 млн рублей возбуждено:

33 уголовных дела.

1 604 административных дела. Показатели снизились на 43,1 процента и 24,4 процента. ФТС России связывает это с сокращением потока туристов, посетивших Россию в 2023 году.

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