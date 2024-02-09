💥Таможенники назвали страны, откуда чаще всего незаконно везут валюту

Таможенники московского авиаузла выявили у граждан контрабандные товары на 4 млрд рублей в 2023 году.

ФТС России сообщает, что в 2023 году таможенными органами московского авиаузла было зафиксировано более 11 тысяч нарушений при перемещении физическими лицами товаров и наличных денег. Общая стоимость предметов контрабанды составила почти 4 млрд рублей. В 40 процентах случаев правила нарушались в Шереметьево.

За 2023 год возбуждено:

97 уголовных дел.

10 973 административных дела.

Больше всего преступлений и правонарушений зафиксировано при незаконном перемещении денег:

Зарегистрировано более 60 сообщений о преступлениях. Это стало основой для 40 уголовных дел.

Возбуждено 8 429 административных дел.

Это 73 процента от общего числа фактов незаконного перемещения денег, выявленных таможенниками по всей стране за 2023 год.

Рубли, доллары и евро наиболее часто незаконно ввозили из Турции, ОАЭ и Азербайджана. Вывозили — туда же, а также в Китай, Узбекистан, Сербию и Израиль.

Еще были попытки незаконного перемещения ювелирных украшений и наручных часов, брендовой одежды, электроники, культурных ценностей, алкогольной и табачной продукции, а также наркотиков.

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