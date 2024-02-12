Незадекларированные ювелирные изделия. Обзор постов ФТС

Годовая отчетность-2023, персонифицированные сведения-2024 и уведомления по ЕНП. Дайджест Разборов

Самое время разобраться с ЕНС, тем более, что редакция «Клерка» подготовила несколько Разборов именно по этой теме. Разберем, какие уведомления и когда надо сдавать в 2024 году, как вернуть или зачесть переплату на ЕНС. С нашими Разборами вы забудете про ошибки и штрафы!