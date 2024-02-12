Незадекларированные ювелирные изделия. Обзор постов ФТС

Драгоценности Cartier на 5,5 млн рублей обнаружили у пассажира из ОАЭ домодедовские таможенники.
Шереметьевские таможенники пресекли контрабанду браслетов Cartier на 4 млн рублей.
Украшения на 8 млн рублей пыталась провезти минуя таможню пассажирка из Дубая.
Контрабанду драгоценностей Cartier и Graff на 7,4 млн рублей пресекли домодедовские таможенники.
В Шереметьево таможенники обнаружили у авиапассажирки ювелирные изделия на 1,5 млн рублей.
Незаконный ввоз Cartier на 4,5 млн рублей пресекли таможенники Санкт-Петербурга.
Шереметьевские таможенники обнаружили у пассажирки незадекларированные часы за 2 млн рублей.
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