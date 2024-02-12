КИК. В каких случаях не нужно подавать уведомление за 2023 год

Сдача по КИК представляет собой важную задачу для многих. Граждане должны подать уведомление не позднее 2 мая 2024 года (с учетом переноса по п. 7 ст. 6.1 НК).

До 2 мая 2024 года нужно подать уведомление о контролируемых иностранных компаниях за 2023 год. В некоторых случаях подавать такое уведомление не придется. Вот какие это случаи:

Физическое лицо по итогам 2023 календарного года не является налоговым резидентом РФ.

Физическое лицо продало или ликвидировало иностранную компанию до 31 декабря 2023 года и не выплачивало себе дивиденды в 2023 году.

Физическое лицо продало долю в иностранной компании до 31 декабря 2023 года таким образом, что его доля стала 25 процентов или меньше (10 процентов или меньше при доле владения всеми налоговыми резидентами РФ более 50 процентов) и при этом не выплачивало себе дивиденды в 2023 году при доле владения более 25 процентов (более 10 процентов).

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