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Артур Дулкарнаев
Уведомления о КИК

Уведомление по КИК в 2024 году: в каких случаях подавать

В каких случаях нужно подать уведомление о контролируемых иностранных компаниях за 2023 год.
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Уведомление по КИК в 2024 году: в каких случаях подавать
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

До 02 мая 2024 года нужно подать уведомление о контролируемых иностранных компаниях за 2023 год. В прошлом посте я написал про случаи, когда не нужно подавать уведомление о КИК за 2023 год.

А вот когда нужно:

  • По состоянию на 31 декабря 2023 вы являетесь налоговым резидентом РФ.

  • По состоянию на 31 декабря 2023 года доля вашего прямого или косвенного участия в иностранной компании больше 25 процентов.

  • По состоянию на 31 декабря 2023 года доля вашего прямого или косвенного участия в иностранной компании больше 10 процентов, если налоговые резиденты РФ владеют больше 50 процентов в этой иностранной компании.

  • Если вы купили долю в иностранной компании в 2023 году, а предыдущие участники не распределили себе дивиденды.

  • Вы являетесь директором компании и имеете право влиять на распределение прибыли компании после налогообложения.

  • Вы являетесь учредителем траста, фонда, партнерства, товарищества.

Кстати, если участие в иностранной компании осуществляет российская компания, которая принадлежит физическим лицам - налоговым резидентам РФ, то уведомление о КИК надо подать и российской компании (в силу прямого участия), и физическими лицами (в силу косвенного участия).

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