Можно ли уменьшить НДФЛ с прибыли КИК на налог, уплаченный КИК в другом государстве

Могу ли я при расчете налога с дохода в виде прибыли КИК учесть налоги, уплаченные в иностранном государстве с прибыли такой КИК?

Правила о контролируемых иностранных компаниях нацелены на то, чтобы облагать в России российским НДФЛ нераспределенную прибыль иностранной компании, которая принадлежит налоговым резидентом РФ.

Распределенная прибыль (дивиденды) облагается обычным НДФЛ.

Нераспределенная прибыль тоже облагается обычным НДФЛ, но через механизм правил о КИК.

На практике не так часто случаются истории, когда в отношении нераспределённой прибыли КИК надо платить НДФЛ. Такое бывает из-за наличия порога прибыли, когда прибыль КИК не учитывается. Еще такое бывает из-за того, что есть много оснований, когда прибыль КИК освобождается от налогообложения.

Но в ситуации, когда НДФЛ в России все-таки возникает, эту сумму НДФЛ можно уменьшить на сумму зарубежного налога, исчисленного в отношении прибыли КИК в соответствии с местными налоговыми правилами. За счет этого достигается устранение двойного налогообложения.

Сумма зарубежного налога должна быть документально подтверждена. Если у РФ с иностранным государством нет налогового соглашения, то сумма зарубежного налога должна быть заверена компетентным органом иностранного государства.

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