Когда сдавать уведомлений о КИК, если финансовый год КИК оканчивается не 31 декабря?

Когда возникает обязанность по представлению уведомления о КИК, в случае если финансовый год КИК оканчивается не 31 декабря?

До 02 мая 2024 года надо подать уведомление о КИК за 2023 налоговый период в отношении финансового года КИК, который завершился 31 декабря 2022 года. Но иногда бывает так, что финансовый год может завершиться не 31 декабря.

Если период, за который составляется финансовая отчетность КИК, начинается, например, 1 октября каждого года и заканчивается 30 сентября каждого года, то:

Прибыль КИК с 01 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года учитывается при определении дохода человека в налоговом периоде 2023 года. То есть вся прибыль, что КИК заработала с 01 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года, приравнивается к тем доходам человека, которые он получил в 2023 году.

Уведомление о КИК в отношении такого финансового года представляется за налоговый период 2023 года до 02 мая 2024 года.

Получается, что в нашем примере человеку надо до 02 мая 2024 года подать уведомление о КИК за 2023 налоговый период в отношении финансового года КИК, который завершился 30 сентября 2022 года.

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