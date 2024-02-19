Подавать ли уведомление о КИК, если компания зарегистрирована в 2023 году?

Ответ: Нет.
Обычно уведомление о КИК подается физическими лицами до 30 апреля года, следующего за годом, в котором контролирующим лицом признается доход в виде прибыли КИК.
Дата получения дохода в виде прибыли КИК — это 31 декабря года, следующего за годом, на который приходится дата окончания периода, за который составляется финансовая отчетность за финансовый год.
В нашем вопросе подавать уведомление о КИК за период 2023 года не надо из-за того, что у иностранной компании нет финансового года, который завершился в 2022 году.
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