Комплексная проверка юридического лица

Проверка юридического лица — это важный этап при сотрудничестве с другой компанией, подписании каких-либо документов, а так же Покупка Предприятия. Подтверждение его легальности и финансового статуса поможет избежать потенциальных неприятных ситуаций в будущем, а так же снижает риски.

Крайне важно провести проверку:

Выписка из ЕГРЮЛ

Выписка из Единого Государственного Реестра Юридических Лиц , в которой отображаются данные и изменения в Юридическом лица.

На данном этапе крайне важно проверить:

Дату регистрации компании (для проверки на риск фирмы однодневки)

Дату постановки на налоговый учет

Юридический адрес (для проверки на риск массового адреса)

Учредители (для проверки на риск массового руководителя)

Уставной капитал

Распределение долей

Наличие Лицензий

2. Проверка Исполнительных производств

В случае, если юридическое лицо имеет исполнительные производства, это может свидетельствовать о его финансовых проблемах, наличии задолженностей перед кредиторами или государством.

Такие ситуации могут негативно отразиться на долгосрочном сотрудничестве или сделке с данной компанией, повлечь за собой риск невыполнения обязательств или убытки для вашего бизнеса.

Поэтому проверка юридического лица на наличие исполнительных производств поможет избежать потенциальных проблем и принять информированное решение о сотрудничестве.

3. Проверка Судебных заседаний

Если юридическое лицо регулярно участвует в судебных разбирательствах, это может свидетельствовать о его дискредитации, возможных проблемах с законом, спорах с контрагентами или нарушениях правил и нормативов.

Такие данные могут помочь предотвратить потенциальные риски и конфликты в будущем, а также принять обоснованное решение о дальнейшем взаимодействии с данной компанией.

4. Проверка на Банкротство

Проверка актуальной информации о статусе юридического лица в процессе банкротства позволяет вам оценить его финансовое положение, степень риска его обанкрочения, и спланировать свои действия в зависимости от этих данных.

Это позволяет избежать возможных правовых и финансовых проблем, которые могут возникнуть при сотрудничестве или заключении сделок с банкротом.

5. Проверка на участие в реестре МСП

Регистрация в качестве МСП может свидетельствовать о статусе надежного и уважаемого бизнеса. Компания которая находится в реестре Малого и Среднего Предпринимательства — платит налоги и сдаёт налоговую отчетность.

Таким образом, проверка юридического лица на его наличие в реестре МСП позволяет учитывать различные аспекты при принятии решений о сотрудничестве, обеспечивает дополнительную защиту интересов и помогает создать благоприятное окружение для успешного развития бизнеса.

6. Проверка Блокировки счетов

Блокировка счета может свидетельствовать о финансовых проблемах или юридических спорах, которые могут повлиять на финансовую стабильность вашего партнера или контрагента.

В некоторых случаях блокировка счета может быть связана с нарушением законодательства или нормативных требований.