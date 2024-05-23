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Даниил Кондратьев
Проверка контрагентов

Комплексная проверка юридического лица

Проверка юридического лица — это важный этап при сотрудничестве с другой компанией, подписании каких-либо документов, а так же Покупка Предприятия. Подтверждение его легальности и финансового статуса поможет избежать потенциальных неприятных ситуаций в будущем, а так же снижает риски.

Крайне важно провести проверку:

  1. Выписка из ЕГРЮЛ

Выписка из Единого Государственного Реестра Юридических Лиц , в которой отображаются данные и изменения в Юридическом лица.

На данном этапе крайне важно проверить:

  • Дату регистрации компании (для проверки на риск фирмы однодневки)

  • Дату постановки на налоговый учет

  • Юридический адрес (для проверки на риск массового адреса)

  • Учредители (для проверки на риск массового руководителя)

  • Уставной капитал

  • Распределение долей

  • Наличие Лицензий

2. Проверка Исполнительных производств

В случае, если юридическое лицо имеет исполнительные производства, это может свидетельствовать о его финансовых проблемах, наличии задолженностей перед кредиторами или государством.

Такие ситуации могут негативно отразиться на долгосрочном сотрудничестве или сделке с данной компанией, повлечь за собой риск невыполнения обязательств или убытки для вашего бизнеса.

Поэтому проверка юридического лица на наличие исполнительных производств поможет избежать потенциальных проблем и принять информированное решение о сотрудничестве.

3. Проверка Судебных заседаний

Если юридическое лицо регулярно участвует в судебных разбирательствах, это может свидетельствовать о его дискредитации, возможных проблемах с законом, спорах с контрагентами или нарушениях правил и нормативов.

Такие данные могут помочь предотвратить потенциальные риски и конфликты в будущем, а также принять обоснованное решение о дальнейшем взаимодействии с данной компанией.

4. Проверка на Банкротство

Проверка актуальной информации о статусе юридического лица в процессе банкротства позволяет вам оценить его финансовое положение, степень риска его обанкрочения, и спланировать свои действия в зависимости от этих данных.

Это позволяет избежать возможных правовых и финансовых проблем, которые могут возникнуть при сотрудничестве или заключении сделок с банкротом.

5. Проверка на участие в реестре МСП

Регистрация в качестве МСП может свидетельствовать о статусе надежного и уважаемого бизнеса. Компания которая находится в реестре Малого и Среднего Предпринимательства — платит налоги и сдаёт налоговую отчетность.

Таким образом, проверка юридического лица на его наличие в реестре МСП позволяет учитывать различные аспекты при принятии решений о сотрудничестве, обеспечивает дополнительную защиту интересов и помогает создать благоприятное окружение для успешного развития бизнеса.

6. Проверка Блокировки счетов

Блокировка счета может свидетельствовать о финансовых проблемах или юридических спорах, которые могут повлиять на финансовую стабильность вашего партнера или контрагента.

В некоторых случаях блокировка счета может быть связана с нарушением законодательства или нормативных требований.

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Комплексная проверка юридического лица

Проверка юридического лица — это важный этап при сотрудничестве с другой компанией, подписании каких-либо документов, а так же Покупка Предприятия. Подтверждение его легальности и финансового статуса поможет избежать потенциальных неприятных ситуаций в будущем, а так же снижает риски.

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