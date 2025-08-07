Новый дизайн рассылки «Утренний бухгалтер»
Почему редакция Клерка так ужасно оформляет «Утренний бухгалтер». А ведь на эту рассылку подписано сто тысяч человек!!!
Я взял для сравнения выпуск «Утреннего бухгалтера за 5 августа, этот: Утренний бухгалтер № 5938. Общепит обязан выдавать чек до расчета с клиентом. И переделал.
Мы молодое поколение бухгалтеров, живущие в Тик-токе с рождения по праву, видим мир по другому. Я сделал альтернативный выпуск утреннего бухгалтера для поколения Альфа-бухгалтеров, оформленный так, как будто это сделал Владимир Маяковский. Как вам?
Подписаны ли Вы на Утренний бухгалтер?
УТРЕН
НИЙ
БУХ
ГАЛ
ТЕР
АВГУСТ 2025
КАФЕ!
РЕСТОРАНЫ!
СЛУШАЙТЕ!
С ПЕРВОГО
СЕНТЯБРЯ 2025 —
ЧЕК
ДО ОПЛАТЫ!
НЕ ВЫДАЛ ЧЕК?
ШТРАФ:
ИП — 30 000
ООО — 100 000
НАЛОГ
НА ПРИБЫЛЬ
ПО ОБОСОБКАМ
НОВЫЕ
ПРАВИЛА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
УСН
60 МЛН
ДО 2028!
ЛИМИТ
НЕ СНИЗЯТ
ПЛАНИРУЙТЕ
СПОКОЙНО
АЛКОГОЛЬ
МАРКИРОВКА
ШТРАФЫ!
С 1 СЕНТЯБРЯ
ПРОВЕРЬТЕ
ЕГАИС
ЧТО
ДЕЛАТЬ?
НАСТРОИТЬ
КАССЫ
2.
ОБУЧИТЬ
ПЕРСОНАЛ
3.
ПРОВЕРИТЬ
ДОКУМЕНТЫ
ИЗУЧАЙТЕ
ТОВАРИЩИ!
Редакция
«Утренний
Бухгалтер»
Ешь ананасов,
рябчиков жуй,
читаешь «утренний бухгалтер» —
Не балуй!
Я — альфа-бухгалтер!
TikTok за плечом!
Я —
за бухучёт
с креативным мечом!
Комментарии
а как отписаться?)))
Олег, может Вам остаться в тик-токе??? ту ведь читают бухгалтеры, которые много часов сидят с цифрами у компьютера. Кто ж будет из них читать даже очень полезную информацию в такой вакханалии цветового сопровождения? ну честно - либо оформление это не Ваше, либо работу бухгалтера Вы плохо себе представляете. Нам бы осознано ознакомится с нововведениями и их усвоит-применить в работе, а тут такое....
Это ужасно. Такие примитивные кислотные цвета неприемлемы для чтения рабочих новостей.
Люди читают профессиональные новости ради их смысла, поэтому шрифт и оформление д.б. читабельными, а не эти жуткие пятна.
Тем более такой вот красный - агрессивный цвет тревоги и опасности.