Новый дизайн рассылки «Утренний бухгалтер»

Как вам? Тестируем альтернативный выпуск.
Почему редакция Клерка так ужасно оформляет «Утренний бухгалтер». А ведь на эту рассылку подписано сто тысяч человек!!!

Я взял для сравнения выпуск «Утреннего бухгалтера за 5 августа, этот: Утренний бухгалтер № 5938. Общепит обязан выдавать чек до расчета с клиентом. И переделал.

Мы молодое поколение бухгалтеров, живущие в Тик-токе с рождения по праву, видим мир по другому. Я сделал альтернативный выпуск утреннего бухгалтера для поколения Альфа-бухгалтеров, оформленный так, как будто это сделал Владимир Маяковский. Как вам?

Подписаны ли Вы на Утренний бухгалтер?

Проголосовали 5 человек

УТРЕН
НИЙ
БУХ
ГАЛ
ТЕР

АВГУСТ 2025

ЧТО
ДЕЛАТЬ?

1.
НАСТРОИТЬ
КАССЫ

2.
ОБУЧИТЬ
ПЕРСОНАЛ

3.
ПРОВЕРИТЬ
ДОКУМЕНТЫ

Редакция
«Утренний
Бухгалтер»

Подписывайтесь на Утренний бухгалтер. Он точно станет лучше:

Ешь ананасов,
рябчиков жуй,

читаешь «утренний бухгалтер» —
Не балуй!

Я — альфа-бухгалтер!
TikTok за плечом!

Я —
за бухучёт
с креативным мечом!

Комментарии

12
  • Вера

    Олег, может Вам остаться в тик-токе??? ту ведь читают бухгалтеры, которые много часов сидят с цифрами у компьютера. Кто ж будет из них читать даже очень полезную информацию в такой вакханалии цветового сопровождения? ну честно - либо оформление это не Ваше, либо работу бухгалтера Вы плохо себе представляете. Нам бы осознано ознакомится с нововведениями и их усвоит-применить в работе, а тут такое....

  • Жанна

    Это ужасно. Такие примитивные кислотные цвета неприемлемы для чтения рабочих новостей.

    Люди читают профессиональные новости ради их смысла, поэтому шрифт и оформление д.б. читабельными, а не эти жуткие пятна.

    Тем более такой вот красный - агрессивный цвет тревоги и опасности.

