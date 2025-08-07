Новый дизайн рассылки «Утренний бухгалтер»

Почему редакция Клерка так ужасно оформляет «Утренний бухгалтер». А ведь на эту рассылку подписано сто тысяч человек!!!

Я взял для сравнения выпуск «Утреннего бухгалтера за 5 августа, этот: Утренний бухгалтер № 5938. Общепит обязан выдавать чек до расчета с клиентом. И переделал.

Мы молодое поколение бухгалтеров, живущие в Тик-токе с рождения по праву, видим мир по другому. Я сделал альтернативный выпуск утреннего бухгалтера для поколения Альфа-бухгалтеров, оформленный так, как будто это сделал Владимир Маяковский. Как вам?

Подписывайтесь на Утренний бухгалтер. Он точно станет лучше:

Ешь ананасов,

рябчиков жуй,

читаешь «утренний бухгалтер» —

Не балуй!

Я — альфа-бухгалтер!

TikTok за плечом!

Я —

за бухучёт

с креативным мечом!