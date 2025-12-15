8044 ЦОК КПП БСН mobile
Ева Умарова
Зарплата

Минимальная зарплата в Санкт-Петербурге с 2026 года

Согласно региональному соглашению от 11 декабря 2025 года, с 1 января 2026 года в Санкт-Петербурге вводится новый размер минимальной заработной платы.

Новая величина МРОТ: 31 250 рублей

Ключевые моменты применения МРОТ:

 Правовой статус МРОТ: минимальный уровень заработка, ниже которого нельзя платить работнику при полной занятости.

 Рекомендации работодателям:
Пересмотрите штатное расписание и зарплатные ставки до начала 2026 года.
Увеличьте оплату до уровня не менее 31 250 рублей (до налогообложения).
Проверьте коллективные договора и внутренние документы на соответствие новому закону.
Оформляйте допсоглашения к трудовым контрактам при изменениях условий оплаты.

Последствия несоблюдения новых норм:

  • Административные штрафы согласно статье 5.27 КоАП РФ.

  • Возможные проверки контролирующих органов.

  • Вероятность подачи трудовых споров сотрудниками.

    Настоятельно рекомендуем своевременно повысить заработную плату работникам. Это позволит избежать правовых рисков и обеспечит соблюдение законности ваших действий.

