Минимальная зарплата в Санкт-Петербурге с 2026 года

Согласно региональному соглашению от 11 декабря 2025 года, с 1 января 2026 года в Санкт-Петербурге вводится новый размер минимальной заработной платы.

Новая величина МРОТ: 31 250 рублей



Ключевые моменты применения МРОТ:



Правовой статус МРОТ: минимальный уровень заработка, ниже которого нельзя платить работнику при полной занятости.



Рекомендации работодателям:

Пересмотрите штатное расписание и зарплатные ставки до начала 2026 года.

Увеличьте оплату до уровня не менее 31 250 рублей (до налогообложения).

Проверьте коллективные договора и внутренние документы на соответствие новому закону.

Оформляйте допсоглашения к трудовым контрактам при изменениях условий оплаты.

Последствия несоблюдения новых норм: