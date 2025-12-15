Минимальная зарплата в Санкт-Петербурге с 2026 года
Новая величина МРОТ: 31 250 рублей
Ключевые моменты применения МРОТ:
Правовой статус МРОТ: минимальный уровень заработка, ниже которого нельзя платить работнику при полной занятости.
Рекомендации работодателям:
Пересмотрите штатное расписание и зарплатные ставки до начала 2026 года.
Увеличьте оплату до уровня не менее 31 250 рублей (до налогообложения).
Проверьте коллективные договора и внутренние документы на соответствие новому закону.
Оформляйте допсоглашения к трудовым контрактам при изменениях условий оплаты.
Последствия несоблюдения новых норм:
Административные штрафы согласно статье 5.27 КоАП РФ.
Возможные проверки контролирующих органов.
Вероятность подачи трудовых споров сотрудниками.
Настоятельно рекомендуем своевременно повысить заработную плату работникам. Это позволит избежать правовых рисков и обеспечит соблюдение законности ваших действий.
Информации об авторе
