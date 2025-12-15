8044 ЦОК КПП БСН mobile
Ева Умарова

Ленивый бухгалтер или как автоматизация спасает от рутины

Знакомая ситуация? Выгружаете документы из СБИС, а в счетах-фактурах не проставляется галочка «Отразить вычет НДС». И вместо того чтобы тратить часы на ручное исправление каждого документа, я нашла способ сделать все быстро и эффективно!

Проблема: после выгрузки из СБИС в счетах-фактурах не ставилась галочка принятия НДС к учёту.

Решение: автоматизация через встроенный редактор 1С!

Как я это сделала:

1. Нашла проблемные документы:
Открыла раздел «Покупки» → «Счета-фактуры полученные»
Нажала «Ещё» → «Настроить список»
В настройках отбора выбрала поле «Отразить вычет НДС»
Установила параметры: «Равно» → «Нет»

2. Массовое редактирование:
Выделила все найденные документы
Щёлкнула правой кнопкой → «Изменить выделенные»
В открывшемся окне нашла реквизит «Отразить вычет НДС»
Установила значение «Да»

3. Сохранение изменений:
Нажала кнопку «Изменить реквизиты»
Дождалась завершения обработки

Результат: все счета-фактуры получили нужную отметку за считанные минуты!

Важные моменты:

Проверяйте результат после массового изменения
Делайте резервную копию базы перед массовыми изменениями
Проверяйте корректность отражения в книге покупок

Бонус: теперь у вас есть время:
Попить кофе
Заняться более интересными задачами

P.S. Лень — двигатель прогресса! Главное — направить её в правильное русло

Ева Умарова

Ева Умарова

Бухгалтер в Индивидуальный предприниматель

2 поста

