Ленивый бухгалтер или как автоматизация спасает от рутины

Знакомая ситуация? Выгружаете документы из СБИС, а в счетах-фактурах не проставляется галочка «Отразить вычет НДС». И вместо того чтобы тратить часы на ручное исправление каждого документа, я нашла способ сделать все быстро и эффективно!

Проблема: после выгрузки из СБИС в счетах-фактурах не ставилась галочка принятия НДС к учёту.



Решение: автоматизация через встроенный редактор 1С!



Как я это сделала:



1. Нашла проблемные документы:

Открыла раздел «Покупки» → «Счета-фактуры полученные»

Нажала «Ещё» → «Настроить список»

В настройках отбора выбрала поле «Отразить вычет НДС»

Установила параметры: «Равно» → «Нет»

2. Массовое редактирование:

Выделила все найденные документы

Щёлкнула правой кнопкой → «Изменить выделенные»

В открывшемся окне нашла реквизит «Отразить вычет НДС»

Установила значение «Да»

3. Сохранение изменений:

Нажала кнопку «Изменить реквизиты»

Дождалась завершения обработки



Результат: все счета-фактуры получили нужную отметку за считанные минуты!



Важные моменты:



Проверяйте результат после массового изменения

Делайте резервную копию базы перед массовыми изменениями

Проверяйте корректность отражения в книге покупок



Бонус: теперь у вас есть время:

Попить кофе

Заняться более интересными задачами



P.S. Лень — двигатель прогресса! Главное — направить её в правильное русло