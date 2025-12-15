Ленивый бухгалтер или как автоматизация спасает от рутины
Проблема: после выгрузки из СБИС в счетах-фактурах не ставилась галочка принятия НДС к учёту.
Решение: автоматизация через встроенный редактор 1С!
Как я это сделала:
1. Нашла проблемные документы:
Открыла раздел «Покупки» → «Счета-фактуры полученные»
Нажала «Ещё» → «Настроить список»
В настройках отбора выбрала поле «Отразить вычет НДС»
Установила параметры: «Равно» → «Нет»
2. Массовое редактирование:
Выделила все найденные документы
Щёлкнула правой кнопкой → «Изменить выделенные»
В открывшемся окне нашла реквизит «Отразить вычет НДС»
Установила значение «Да»
3. Сохранение изменений:
Нажала кнопку «Изменить реквизиты»
Дождалась завершения обработки
Результат: все счета-фактуры получили нужную отметку за считанные минуты!
Важные моменты:
Проверяйте результат после массового изменения
Делайте резервную копию базы перед массовыми изменениями
Проверяйте корректность отражения в книге покупок
Бонус: теперь у вас есть время:
Попить кофе
Заняться более интересными задачами
P.S. Лень — двигатель прогресса! Главное — направить её в правильное русло
