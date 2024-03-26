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Шпионское ПО. Что такое шпионское ПО

Шпионское ПО представляет собой серьезную проблему кибербезопасности для малого и среднего бизнеса. 
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Оно работает незаметно или замаскировано под подлинное приложение и может долгое время оставаться незамеченным вашей ИТ-командой. Но его последствия могут быть разрушительными и даже привести к краху вашего бизнеса. На всякий случай важно, чтобы каждое предприятие принимало меры для защиты от шпионского ПО. В этой статье рассказывается все, что вам следует знать о шпионских программах.

Что такое шпионское ПО и что оно делает?

Шпионское ПО относится к вредоносному программному обеспечению, установленному на вашем устройстве для мониторинга, контроля или кражи ваших данных без вашего ведома. Оно получает доступ к вашей конфиденциальной личной или деловой информации, такой как ваши финансовые отчеты, данные клиентов и поставщиков и другие важные детали, и передает ее третьим лицам, которые могут использовать украденную информацию в злонамеренных целях.

Вы когда-нибудь задумывались, почему определенная реклама заполняет ваш браузер после посещения некоторых веб-сайтов? Шпионское ПО отслеживает вашу онлайн-активность, устанавливает файлы cookie в вашем браузере и передает информацию третьим лицам, которые используют ее или продают рекламодателям.

Но шпионское ПО делает гораздо больше, чем просто привлекает нежелательную рекламу на ваши устройства. Оно может отслеживать и захватывать ваши учетные данные для входа и передавать их третьим лицам или автору шпионского ПО, которые могут использовать их для кражи личных данных или совершения мошенничества.

Шпионское ПО также отслеживает вашу активность в интернете в надежде контролировать работу вашего веб-сайта. Например, шпионское ПО может размещать подозрительные ссылки, замаскированные под законную рекламу, на вашем текущем веб-сайте, побуждая вас кликать по ним. Если вы случайно перейдете по таким ссылкам, вы, скорее всего, попадете на потенциальный сайт для фишинга.

Типы шпионских программ

Ваш бизнес может столкнуться с четырьмя распространенными типами шпионских программ с разными функциями. В их функции входит мониторинг активности на вашем веб-сайте, чтобы третьи лица могли показывать вам надоедливую рекламу, или запись нажатий клавиш в надежде получить ваши учетные данные для входа. Вот четыре типа шпионского ПО:

Рекламное ПО

Рекламное ПО отслеживает вашу активность в Интернете, чтобы выявить ваши интересы. Оно отправляет данные о вашей активности в Интернете рекламодателям, чтобы они могли отправлять вам целевую, но нежелательную рекламу. Но рекламное ПО может делать гораздо больше, чем просто размещать рекламу на веб-страницах, которые вы посещаете. Хакеры могут использовать этот тип шпионского ПО, чтобы заманить вас на свой сайт с помощью вводящей в заблуждение рекламы и получить доступ к вашей системе.

Трояны

Этот тип шпионского ПО бывает довольно сложно предотвратить, поскольку оно поставляется под видом законных файлов или программного обеспечения. Виновниками часто являются, казалось бы, безобидные вложения электронной почты или файлы обычных служебных программ на сомнительных сайтах. Это еще одна причина загружать программное обеспечение с авторитетных сайтов или удалять электронные письма со странными вложениями сразу же, как только они попадают в ваш почтовый ящик.

Отслеживание в Интернете

Вы оставляете после себя след в Сети, когда просматриваете веб-страницы, и третьи стороны могут отслеживать этот след, чтобы видеть, какие сайты вы посещаете, что вы ищете в Интернете и даже что вы скачиваете. Они могут использовать эти данные для поддержки поддельных приложений или вложений и заманить вас в раскрытие конфиденциальных данных.

Системные мониторы

Системные мониторы, часто маскирующиеся под бесплатное программное обеспечение, могут довольно легко проникнуть в ваши ИТ-системы. Они отслеживают, контролируют и фиксируют все, что вы делаете на своем компьютере, включая электронную почту, обмен сообщениями в чатах, запущенные программы, посещенные веб-сайты и учетные данные для входа. Прежде чем загружать и устанавливать какое-либо бесплатное программное обеспечение на свое устройство, убедитесь, что оно с авторитетного сайта, чтобы предотвратить проникновение этого типа шпионского ПО на ваши компьютеры.

Как защитить свой бизнес от шпионского ПО

Для предприятий чрезвычайно важно обеспечить защиту всех данных и всей ИТ-инфраструктуры от кибератак. С увеличением числа людей, работающих удаленно, риск того, что злоумышленники нацелятся на уязвимости в ИТ-системах, выше, чем когда-либо прежде.

Это еще хуже для малого и среднего бизнеса, у которых часто ограничены ресурсы для предотвращения утечки данных. 

Вот 4 шага для защиты вашего бизнеса от шпионского ПО:

1. Инициируйте более надежные политики безопасности

Более строгие политики затрудняют проникновение шпионского ПО в ваши системы. Они включают вход в ваши системы с определенных устройств, использование метода аутентификации 2FA и отказ от общедоступного Wi-Fi.

2. Обучите всех сотрудников кибербезопасности

Каждый сотрудник должен пройти обучение по кибербезопасности. Убедитесь, что он всегда знает, на что обращать внимание и что делать (или не делать). Некоторые основные действия включают, среди прочих мер, отказ от хранения паролей на своих мобильных устройствах и отказ от перехода по подозрительным ссылкам или вложениям электронной почты.

3. Используйте современное антивирусное программное обеспечение премиум-класса

Защита от вредоносных программ премиум-класса может быть дорогостоящей, но она не может сравниться с разрушительными последствиями вредоносной атаки. Приобретите современный и надежный антивирус для борьбы с любым шпионским ПО или вирусом, пытающимся проникнуть в ваши системы.

4. Создавайте надежные пароли и часто меняйте их

Убедитесь, что все ваши пароли состоят не менее чем из восьми символов и содержат буквы, цифры и специальные символы. Кроме того, не забудьте часто менять их на случай, если они попадут в чужие руки.

Как удалить шпионское ПО за 5 шагов

При попадании шпионского ПО первое, что нужно сделать, это предотвратить его дальнейшее повреждение. Вы можете сделать это, выполнив следующие действия:

  1. Установите антивирусное программное обеспечение премиум-класса и запустите сканирование. Оно должно перехватить и удалить любое вредоносное ПО в вашей системе.

  2. Удалите все файлы, связанные со шпионской активностью, вручную. Большинство вредоносных программ скрывают файлы во временной папке, поэтому получите к ним доступ и удалите все неузнаваемые файлы.

  3. Очистите свои браузеры от всех файлов cookie.

  4. Защитите свои учетные данные, сменив пароли. Обязательно создавайте надежные пароли, которые нелегко взломать.

  5. Проинформируйте своих сотрудников об общих мерах кибербезопасности, чтобы вы были на той же странице.

Шпионское ПО может показаться безвредным, но может подорвать ваш бизнес. Примите надлежащие политики кибербезопасности, чтобы обезопасить ваши системы от потенциальных атак. Поскольку это может быть проблемой для малого бизнеса, вы можете рассмотреть возможность передачи услуг кибербезопасности на аутсорсинг надежному и профессиональному поставщику ИТ-услуг.

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