👓 Взносы за директора, изменения 2026, Путин не советует нанимать бухгалтера по НДС, важные нюансы перехода на АУСН: топ-10 новостей на «Клерке» (15-21.12.2025)
👔 Какие разъяснения дала ФНС по страховым взносам с МРОТ за директора с 2026 года: обзор
✅✅✅ Все основные изменения с 2026 года для бухгалтера: большой обзор по налоговой реформе и не только
Для ИП на патенте в 2026 году изменятся условия + пример расчета
❗ Президент РФ рекомендует ИП не нанимать бухгалтера, а пользоваться автоматизированными банковскими решениями
📅 ФНС назвала срок сдачи годовой декларации УСН при отказе от упрощенки и переходе на АУСН
ФНС уточнила, входит ли сам предприниматель в число работников для АУСН
❗ Новые правила уплаты взносов за директора не зависят от количества учредителей
Какие изменения по налогу на прибыль ждут бизнес с 1 января 2026 года — разъяснение от ФНС
❓ В каком году учитывать выручку за 31 декабря 2025: ответ ФНС
Как видно, нашу аудиторию интересуют изменения с 2026 года, взносы на директора-ЕИО, условия перехода на АУСН, а также необходимость в услугах бухгалтера по НДС.
