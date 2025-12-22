8067 ок БСН Мобил
👓 Взносы за директора, изменения 2026, Путин не советует нанимать бухгалтера по НДС, важные нюансы перехода на АУСН: топ-10 новостей на «Клерке» (15-21.12.2025)

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 15 по 21 декабря 2025 года.

  1. 👔 Какие разъяснения дала ФНС по страховым взносам с МРОТ за директора с 2026 года: обзор

  2. ✅✅✅ Все основные изменения с 2026 года для бухгалтера: большой обзор по налоговой реформе и не только

  3. Для ИП на патенте в 2026 году изменятся условия + пример расчета

  4. ❗ Президент РФ рекомендует ИП не нанимать бухгалтера, а пользоваться автоматизированными банковскими решениями

  5. 📅 ФНС назвала срок сдачи годовой декларации УСН при отказе от упрощенки и переходе на АУСН

  6. ФНС уточнила, входит ли сам предприниматель в число работников для АУСН

  7. ❗ Новые правила уплаты взносов за директора не зависят от количества учредителей

  8. Какие изменения по налогу на прибыль ждут бизнес с 1 января 2026 года — разъяснение от ФНС

  9. Если счет в Озон Банке – перейти на АУСН теперь получится

  10. ❓ В каком году учитывать выручку за 31 декабря 2025: ответ ФНС

Как видно, нашу аудиторию интересуют изменения с 2026 года, взносы на директора-ЕИО, условия перехода на АУСН, а также необходимость в услугах бухгалтера по НДС.

