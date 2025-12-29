👓 Взносы за директора, введение платы за банковские счета, подорожание алкоголя, новые признаки трудовых отношений: топ-10 новостей на «Клерке» (22-28.12.2025)
👔 Какие разъяснения дала ФНС по страховым взносам с МРОТ за директора с 2026 года: обзор
✅✅✅ Все основные изменения с 2026 года для бухгалтера: большой обзор по налоговой реформе и не только
🏣 В 2026 году еще шесть регионов ввели у себя повышенный лимит дохода по НДФЛ с продажи квартир: перечень и пример расчета
👉 ФНС разъяснила, как платить страховые взносы за директора двух компаний
❗❗❗ Норма о взносах за директора с 2026 года распространяется и на АУСН. Но есть нюанс
🔥 С 1 января 2026 Сбер сделает платным обслуживание счетов, которые не привязаны к картам
Если доходы на УСН с НДС 5% опять снизились, платить налог еще три года не придется
⌛ ФНС: в конце декабря 2025 нужно дважды сдать уведомления по НДФЛ и взносам
Как видно, нашу аудиторию интересуют изменения с 2026 года, взносы за директора, введение платы за обслуживание счетов, что считается трудовыми отношениями.
