8085 КПК БСН Моб
🔴 Вебинар: Управление финансами для бухгалтера и руководителя: показатели, отчетность, навыки →
Владимир Бельковец-Краснов
Обзоры новостей

👓 Взносы за директора, введение платы за банковские счета, подорожание алкоголя, новые признаки трудовых отношений: топ-10 новостей на «Клерке» (22-28.12.2025)

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 22 по 28 декабря 2025 года.

  1. 👔 Какие разъяснения дала ФНС по страховым взносам с МРОТ за директора с 2026 года: обзор

  2. ✅✅✅ Все основные изменения с 2026 года для бухгалтера: большой обзор по налоговой реформе и не только

  3. 🏣 В 2026 году еще шесть регионов ввели у себя повышенный лимит дохода по НДФЛ с продажи квартир: перечень и пример расчета

  4. 👉 ФНС разъяснила, как платить страховые взносы за директора двух компаний

  5. ❗❗❗ Норма о взносах за директора с 2026 года распространяется и на АУСН. Но есть нюанс

  6. 🔥 С 1 января 2026 Сбер сделает платным обслуживание счетов, которые не привязаны к картам

  7. Если доходы на УСН с НДС 5% опять снизились, платить налог еще три года не придется

  8. ❗❗ Минтруд разработал новые признаки трудовых отношений

  9. ⌛ ФНС: в конце декабря 2025 нужно дважды сдать уведомления по НДФЛ и взносам

  10. 🥃 С 1 января 2026 повысят минимальную цену на алкоголь

Как видно, нашу аудиторию интересуют изменения с 2026 года, взносы за директора, введение платы за обслуживание счетов, что считается трудовыми отношениями.

Информации об авторе

Владимир Бельковец-Краснов

Владимир Бельковец-Краснов

шеф-редактор новостей Клерка в СМИ Клерк.ру

6 подписчиков40 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Академия EDPRO
Обучение для бухгалтеров

Как освежить дизайн своей квартиры

С чувством, что в жизни не хватает новых эмоций и ярких красок, сталкивался, наверное, каждый человек. Один из лучших способов выйти из скучной ежедневной рутины — творчество. Раскрывая свой творческий потенциал, мы не просто узнаем себя с другой (более привлекательной!) стороны, избавляемся от стресса и повышаем свою самооценку, но и делаем мир вокруг лучше.

Как освежить дизайн своей квартиры
2
Леля Малахова

Начать дискуссию

ГлавнаяРозыгрыш