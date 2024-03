Ресурсное состояние и продуктивность: как достигать целей и быть энергичнее

Представьте, что вы уже на вершине. В английском языке есть поговорка — fake it till you make it, то есть притворяйся, пока не получится. Это подтверждается научно: так можно «обмануть» мозг, заставив думать, что вы уже достигли нужного состояния. Улыбнитесь, расправьте плечи!