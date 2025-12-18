Различия налогового и бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет

Бухгалтерский и налоговый учет – это совершенно разные вещи. Несмотря на то, что многие предприниматели думают, что бухгалтерский учет ведётся для налоговой, это не так. Основная задача бухгалтерского учёта – посчитать финансовый результат.

Финансовый результат – это прибыль или убыток.

Например, купили шоколадку за 100 рублей, а продали за 150 рублей.

Прибыль – 50 рублей.

50 рублей – это финансовый результат.

Бухгалтерский учёт ведется для того, чтобы эти 50 рублей можно было подтвердить, поскольку в организации происходят множество операций: кому-то за что-то мы должны деньги, кто-то нам должен, кто-то проспрочил свою задолженность. Держать все эти операции в голове невозможно.

Получается, бухгалтерский учёт ведётся для того, чтобы подтвердить финансовый результат.