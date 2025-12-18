Различия налогового и бухгалтерского учета

Отличия бухгалтерского и налогового учета – это один из самых важных вопросов, который вызывает много вопросов и у руководителей, и даже у бухгалтеров.
Бухгалтерский учет
Бухгалтерский и налоговый учет – это совершенно разные вещи. Несмотря на то, что многие предприниматели думают, что бухгалтерский учет ведётся для налоговой, это не так. Основная задача бухгалтерского учёта – посчитать финансовый результат.
Финансовый результат – это прибыль или убыток.
Например, купили шоколадку за 100 рублей, а продали за 150 рублей.
Прибыль – 50 рублей.
50 рублей – это финансовый результат.
Бухгалтерский учёт ведется для того, чтобы эти 50 рублей можно было подтвердить, поскольку в организации происходят множество операций: кому-то за что-то мы должны деньги, кто-то нам должен, кто-то проспрочил свою задолженность. Держать все эти операции в голове невозможно.
Получается, бухгалтерский учёт ведётся для того, чтобы подтвердить финансовый результат.
Для кого ведётся бухгалтерский учёт
Бухгалтерский учёт ведётся для руководителя, учредителя (того, кто вложил деньги в данную компанию).
Налоговый учет
Налоговый учет – это система, которая подтверждает полноту и правомерность отражения налогооблагаемой базы по условиям Налогового Кодекса Российской Федерации (НК РФ).
Налоговый учет ведётся для ИФНС, которая будет контролировать полноту уплаты налогов.
Также налоговая будет проверять полноту отражения доходов для целей налогообложения (все ли доходы показали) и экономическую обоснованность расходов.
Экономическая обоснованность расходов – это те расходы, которые направлены на получение доходов, либо необходимы для существования компании.
В бухгалтерском учёте можно отразить любую операцию, которую осуществила компания, если она относится к бизнесу, и которая будет подтверждаться документом. В налоговом учете можно отразить только те операции, которые повлияют на дальнейшие доходы.
Пример
Учредитель решил выделить бюджет на восьмое марта на покупку шоколдных конфет всем женщинам, которые работают в данной организации. Бюджет на каждую женщину – 2 000 рублей. После оплаты и при наличии необходимых документов (накладной +счет-фактуры, либо УПД), компания может отразить данную операцию в бухгалтерском учете. В налоговом учете отразить эту операцию нельзя, поскольку это не является расходом для организации и уменьшить налог на прибыль за счет этой операции нельзя.
Таким образом, образовывается разница между бухгалтерским и налоговым учетом.
