📌 Закрытая встреча Клерк.Премиум: прямой диалог с экспертом по ВЭД Людмилой Ганичевой!

Живое общение и разбор конкретных ситуаций
Участники задавали практические вопросы, а эксперт отвечала прямо и по существу:
«Если вы применяете ставку 10%, то должны подтвердить ее сертификатами и кодом ТН ВЭД. А вот если укажете 20% вместо 10% — ошибки не будет, ведь вы налог не занизили. Проблемы возникают только в обратной ситуации».
«Авансы никогда не пересчитываются. Пересчитывается только задолженность в валюте на конец месяца или в дату реализации. Поэтому не путайте переоценку аванса и переоценку валютных остатков на счете».
«По условному выпуску оборудования я бы не советовала принимать НДС к вычету сразу. Подождите итоговую декларацию со штампом “выпуск разрешён”, тогда рисков будет меньше».
«При экспорте мы обязаны подтверждать 0%. Если документы не успели собрать, то по истечении 180 дней ставка автоматически меняется на 20%. Просто “поставить 20% вместо 0%” без отказа — нельзя».
Такие разъяснения особенно ценны, потому что они идут не из сухого закона, а из практики: как это работает у бухгалтеров «в поле» и что реально учитывают налоговые органы.
Атмосфера клуба
«Спасибо, очень интересно и понятно»,
«Хороший формат, все стало яснее»,
«Благодарю за полезную лекцию!».
Участники отмечали, что это редкая возможность задать частный вопрос напрямую и сразу получить экспертное мнение.
