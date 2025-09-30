📌 Закрытая встреча Клерк.Премиум: прямой диалог с экспертом по ВЭД Людмилой Ганичевой!

Конференция v.новый 27.09 Мобильные
Инна Шейн
ВЭД
29 сентября подписчики Клерк.Премиум получили редкую возможность — в закрытом формате пообщаться напрямую с Людмилой Ганичевой. Подобные встречи проходят шесть раз в месяц и доступны только подписчикам: это не вебинары для всех, а клубный формат, где ценят свежие изменения и живые ответы эксперта.

Живое общение и разбор конкретных ситуаций

Участники задавали практические вопросы, а эксперт отвечала прямо и по существу:

«Если вы применяете ставку 10%, то должны подтвердить ее сертификатами и кодом ТН ВЭД. А вот если укажете 20% вместо 10% — ошибки не будет, ведь вы налог не занизили. Проблемы возникают только в обратной ситуации».

«Авансы никогда не пересчитываются. Пересчитывается только задолженность в валюте на конец месяца или в дату реализации. Поэтому не путайте переоценку аванса и переоценку валютных остатков на счете».

«По условному выпуску оборудования я бы не советовала принимать НДС к вычету сразу. Подождите итоговую декларацию со штампом “выпуск разрешён”, тогда рисков будет меньше».

«При экспорте мы обязаны подтверждать 0%. Если документы не успели собрать, то по истечении 180 дней ставка автоматически меняется на 20%. Просто “поставить 20% вместо 0%” без отказа — нельзя».

Такие разъяснения особенно ценны, потому что они идут не из сухого закона, а из практики: как это работает у бухгалтеров «в поле» и что реально учитывают налоговые органы.

Атмосфера клуба

«Спасибо, очень интересно и понятно»,
«Хороший формат, все стало яснее»,
«Благодарю за полезную лекцию!».

Участники отмечали, что это редкая возможность задать частный вопрос напрямую и сразу получить экспертное мнение.

