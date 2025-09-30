📌 Закрытая встреча Клерк.Премиум: прямой диалог с экспертом по ВЭД Людмилой Ганичевой!

Для подписчиков — бесплатно!

Все встречи бесплатны для подписчиков Клерк.Премиум. Достаточно зарегистрироваться и подключиться!

Хотите каждую неделю иметь прямой доступ к экспертам и возможность задать свой вопрос в закрытом формате? Подключайте Клерк.Премиум и присоединяйтесь к клубу, где бухгалтеры и руководители получают практические ответы без лишней теории.

Если пропустили эфир с Людмилой Ганичевой — запись доступна здесь: смотреть запись.