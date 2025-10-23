⚠️ Не хотите требование от ФНС? Проверьте декларацию по НДС прямо сейчас!

Участники активно задавали вопросы в прямом эфире:

«Медицинские услуги — освобождение от НДС? Если на УСН, можно ли применять ставку 5%?»

– Если у вас есть право на льготу по 149 статье — например, для медицинских услуг, — она действует при любой ставке. Основные ставки 5%, 7% — льгота сочетается с любой ставкой. Т.е: медицинские услуги по статье 149 освобождаются от НДС, независимо от того, применяет ли организация УСН и ставку 5% — льгота сохраняется.



«Как быть с общепитом? Что делать с книгой покупок и продаж?»

– Как заполнять книгу покупок и продаж я сейчас показать не могу — это подробно на курсе. Но если вы не попадаете по объемам под льготу, у вас обычная ставка. Если льгота действует, книгу покупок не применяете — вычет заявить нельзя, в книге продаж такие операции не отражаются. Суть: если общепит имеет право на льготу — операции не включаются в книги покупок и продаж; если нет льготы — применяется общая ставка, отражение стандартное.



«При международных перевозках 0% — обязательны ли реестры по видам транспорта?»

– Да, по международным перевозкам есть обязательные реестры. По каждому виду транспорта – свои формы, утвержденные реестры и форматы. Подтверждение 0 ставки — это подача этих реестров вместе с декларацией. Обычно дополнительных документов не требуется, если есть электронные реестры. Т.е., при международных перевозках ставка 0% подтверждается электронными реестрами, формы зависят от вида транспорта.



«Если ИП сдает декларацию со льготой по ст. 149 — какие разделы включать?»

– 7 раздел — обязательный, если есть операции, по которым налог не начисляется: льгота по НДС, не объект по статье 146, либо не российская реализация. Если в квартале были такие операции — раздел 7 нужно заполнять обязательно. Таким образом, при льготе по ст. 149 ИП заполняет титульный лист, раздел 1 и раздел 7 декларации.