⚠️ Не хотите требование от ФНС? Проверьте декларацию по НДС прямо сейчас!

Крайние сроки и особенности сдачи декларации
Эксперт напомнила, что отчетность по НДС за 3 квартал необходимо подать до 27 октября, так как 25-е выпадает на субботу. При этом новые плательщики НДС (перешедшие с УСН в середине года) освобождаются от штрафов за несвоевременную сдачу первой декларации — это предусмотрено правительственным постановлением 2025 года.
Но если вы уже отчитывались за первый или второй квартал — поблажек нет. Для вас действуют стандартные штрафы.
Структура декларации: что заполнять обязательно
Вера Владимировна подробно разобрала каждый раздел декларации:
1 и 3 разделы — обязательны для всех;
7 раздел заполняется, если были операции, не облагаемые НДС (в том числе льготы и экспорт);
8 и 9 разделы — данные из книг покупок и продаж;
2 раздел — только для налоговых агентов;
10, 11, 12 разделы — для посредников, освобожденных от НДС или работающих по льготам.
Даже если у вас нет начислений, пустую декларацию подать нужно. За ее отсутствие — штраф 1000 рублей.
Частые ошибки и как их избежать
По данным ФНС, самые частые ошибки связаны с вычетами и переносами НДС. Эксперт объяснила, как правильно распределять суммы и что проверять в книгах покупок и продаж.
Если используете перенос вычета — стоимость товара всегда должна совпадать со счет-фактурой. Меняется только сумма налога.
Она также напомнила, что при составлении исправительных и корректировочных счет-фактур необходимо, чтобы изменения отражались у обеих сторон — продавца и покупателя.
Недопустимо, чтобы у одного исправили, а у второго нет. Тогда данные не сойдутся, и налоговая пришлет требование.
Камеральная проверка и контрольные соотношения
После сдачи декларации автоматически запускается камеральная проверка. Ошибки в арифметике декларация «не пропустит» — программа откажет в приеме. Но методологические ошибки (например, в вычетах или месте реализации) выявляются позже.
Вера Владимировна объяснила, что налоговики используют контрольные соотношения, а в требованиях указывают код ошибки — бухгалтер сразу видит, какой пункт нарушен.
Как определить место реализации
Отдельно рассмотрели вопрос места реализации товаров, работ и услуг — особенно при работе с иностранными контрагентами и странами ЕАЭС.
Если товар отгружается с территории России — это российская реализация, даже если покупатель иностранный.
Если услуга выполняется для иностранного заказчика, место реализации — страна заказчика, значит, НДС в России не начисляем.
Также эксперт напомнила про новые правила по электронным торговым площадкам и онлайн-продажам: при продаже товаров физлицам из других стран ЕАЭС нужно вставать на учет в этой стране и платить НДС по ее ставке.
Вопросы из чата
Участники активно задавали вопросы в прямом эфире:
«Медицинские услуги — освобождение от НДС? Если на УСН, можно ли применять ставку 5%?»
– Если у вас есть право на льготу по 149 статье — например, для медицинских услуг, — она действует при любой ставке. Основные ставки 5%, 7% — льгота сочетается с любой ставкой. Т.е: медицинские услуги по статье 149 освобождаются от НДС, независимо от того, применяет ли организация УСН и ставку 5% — льгота сохраняется.
«Как быть с общепитом? Что делать с книгой покупок и продаж?»
– Как заполнять книгу покупок и продаж я сейчас показать не могу — это подробно на курсе. Но если вы не попадаете по объемам под льготу, у вас обычная ставка. Если льгота действует, книгу покупок не применяете — вычет заявить нельзя, в книге продаж такие операции не отражаются. Суть: если общепит имеет право на льготу — операции не включаются в книги покупок и продаж; если нет льготы — применяется общая ставка, отражение стандартное.
«При международных перевозках 0% — обязательны ли реестры по видам транспорта?»
– Да, по международным перевозкам есть обязательные реестры. По каждому виду транспорта – свои формы, утвержденные реестры и форматы. Подтверждение 0 ставки — это подача этих реестров вместе с декларацией. Обычно дополнительных документов не требуется, если есть электронные реестры. Т.е., при международных перевозках ставка 0% подтверждается электронными реестрами, формы зависят от вида транспорта.
«Если ИП сдает декларацию со льготой по ст. 149 — какие разделы включать?»
– 7 раздел — обязательный, если есть операции, по которым налог не начисляется: льгота по НДС, не объект по статье 146, либо не российская реализация. Если в квартале были такие операции — раздел 7 нужно заполнять обязательно. Таким образом, при льготе по ст. 149 ИП заполняет титульный лист, раздел 1 и раздел 7 декларации.
Отзывы участников
«Вера Владимировна, вы просто огонь!»
«Очень приятная и понятная манера изложения»
«Шикарный спикер! Все ясно и структурировано»
«Профессионально и с юмором, как всегда!»
«Душевное удовольствие от лекции Веры Владимировны!»
«Все очень понятно и доступно объяснено»
