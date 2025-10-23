ЦОК ОК Общ 23.10 ДР Мобильная
Инна Шейн
Обзоры для бухгалтера
⚠️ Не хотите требование от ФНС? Проверьте декларацию по НДС прямо сейчас!

Вера Владимировна Сокуренко разобрала, где чаще всего ошибаются бухгалтеры при заполнении декларации за 3 квартал, и показала, как проверить себя до отправки в налоговую.

Крайние сроки и особенности сдачи декларации

Эксперт напомнила, что отчетность по НДС за 3 квартал необходимо подать до 27 октября, так как 25-е выпадает на субботу. При этом новые плательщики НДС (перешедшие с УСН в середине года) освобождаются от штрафов за несвоевременную сдачу первой декларации — это предусмотрено правительственным постановлением 2025 года.

Но если вы уже отчитывались за первый или второй квартал — поблажек нет. Для вас действуют стандартные штрафы.

Структура декларации: что заполнять обязательно

Вера Владимировна подробно разобрала каждый раздел декларации:

  • 1 и 3 разделы — обязательны для всех;

  • 7 раздел заполняется, если были операции, не облагаемые НДС (в том числе льготы и экспорт);

  • 8 и 9 разделы — данные из книг покупок и продаж;

  • 2 раздел — только для налоговых агентов;

  • 10, 11, 12 разделы — для посредников, освобожденных от НДС или работающих по льготам.

Даже если у вас нет начислений, пустую декларацию подать нужно. За ее отсутствие — штраф 1000 рублей.

Частые ошибки и как их избежать

По данным ФНС, самые частые ошибки связаны с вычетами и переносами НДС. Эксперт объяснила, как правильно распределять суммы и что проверять в книгах покупок и продаж.

Если используете перенос вычета — стоимость товара всегда должна совпадать со счет-фактурой. Меняется только сумма налога.

Она также напомнила, что при составлении исправительных и корректировочных счет-фактур необходимо, чтобы изменения отражались у обеих сторон — продавца и покупателя.

Недопустимо, чтобы у одного исправили, а у второго нет. Тогда данные не сойдутся, и налоговая пришлет требование.

Камеральная проверка и контрольные соотношения

После сдачи декларации автоматически запускается камеральная проверка. Ошибки в арифметике декларация «не пропустит» — программа откажет в приеме. Но методологические ошибки (например, в вычетах или месте реализации) выявляются позже.

Вера Владимировна объяснила, что налоговики используют контрольные соотношения, а в требованиях указывают код ошибки — бухгалтер сразу видит, какой пункт нарушен.

Как определить место реализации

Отдельно рассмотрели вопрос места реализации товаров, работ и услуг — особенно при работе с иностранными контрагентами и странами ЕАЭС.

Если товар отгружается с территории России — это российская реализация, даже если покупатель иностранный.

Если услуга выполняется для иностранного заказчика, место реализации — страна заказчика, значит, НДС в России не начисляем.

Также эксперт напомнила про новые правила по электронным торговым площадкам и онлайн-продажам: при продаже товаров физлицам из других стран ЕАЭС нужно вставать на учет в этой стране и платить НДС по ее ставке.

Вопросы из чата

Участники активно задавали вопросы в прямом эфире:

«Медицинские услуги — освобождение от НДС? Если на УСН, можно ли применять ставку 5%?»
Если у вас есть право на льготу по 149 статье — например, для медицинских услуг, — она действует при любой ставке. Основные ставки 5%, 7% — льгота сочетается с любой ставкой. Т.е: медицинские услуги по статье 149 освобождаются от НДС, независимо от того, применяет ли организация УСН и ставку 5% — льгота сохраняется.

«Как быть с общепитом? Что делать с книгой покупок и продаж?»
– Как заполнять книгу покупок и продаж я сейчас показать не могу — это подробно на курсе. Но если вы не попадаете по объемам под льготу, у вас обычная ставка. Если льгота действует, книгу покупок не применяете — вычет заявить нельзя, в книге продаж такие операции не отражаются. Суть: если общепит имеет право на льготу — операции не включаются в книги покупок и продаж; если нет льготы — применяется общая ставка, отражение стандартное.


«При международных перевозках 0% — обязательны ли реестры по видам транспорта?»
Да, по международным перевозкам есть обязательные реестры. По каждому виду транспорта – свои формы, утвержденные реестры и форматы. Подтверждение 0 ставки — это подача этих реестров вместе с декларацией. Обычно дополнительных документов не требуется, если есть электронные реестры. Т.е., при международных перевозках ставка 0% подтверждается электронными реестрами, формы зависят от вида транспорта.


«Если ИП сдает декларацию со льготой по ст. 149 — какие разделы включать?»
7 раздел — обязательный, если есть операции, по которым налог не начисляется: льгота по НДС, не объект по статье 146, либо не российская реализация. Если в квартале были такие операции — раздел 7 нужно заполнять обязательно. Таким образом, при льготе по ст. 149 ИП заполняет титульный лист, раздел 1 и раздел 7 декларации.

Отзывы участников

Благодарности в чате от участников вебинара

«Вера Владимировна, вы просто огонь!»
«Очень приятная и понятная манера изложения»
«Шикарный спикер! Все ясно и структурировано»
«Профессионально и с юмором, как всегда!»
«Душевное удовольствие от лекции Веры Владимировны!»
«Все очень понятно и доступно объяснено»

Информации об авторе

Инна Шейн

