Как работать бухгалтеру в 2026 году и не утонуть в хаосе клиентов и документов? Разбор Ирины Гамовой
В ноябре на Клерке прошел один из самых насыщенных и своевременных вебинаров этой осени. Тема собрала участников из десятков регионов, а чат был настолько активным, что иногда вопросы приходили быстрее, чем успевали читать.
Налоговые изменения 2026 года: что реально важно
Повышение НДС до 22% (с высокой вероятностью). Это потребует:
корректировки действующих договоров,
пересмотра стоимости услуг,
уточнения, кто оплачивает разницу при переходе ставки.
Уже сейчас стоит включать в договоры переходную оговорку, чтобы избежать споров.
Лимиты доходов УСН и патента могут снизить до 20 млн за 2025 год
Этот вопрос вызвал огромный всплеск в чате. Коллеги спрашивали:
– За 25 год же смотрят до 20 млн?
– Или это только по патентам?
– Если ИП на патенте и УСН, лимит общий?
Ирина уточнила:
Да, лимит будет общим — суммируется доход по патенту + УСН.
Если ИП превышает лимит в 2025 году — в 2026 переход только на УСН с НДС или АУСН.
Окончательная цифра — после второго чтения.
Вопрос-ответ в чате:
– Если 0,5 ставки у руководителя — тоже платить? – Ставка учитывается исходя из полного МРОТ, даже если руководитель работает на 0,5 ставки.
– Если директор по договору управления в другой компании? – Если директор единственный учредитель без трудового взносы все равно начисляются.
– Если фирма в РКС? – Северные надбавки увеличивают МРОТ в регионах РКС и взносы считаются от этого значения.
Новые обязанности бухгалтеров и предпринимателей
Введение книги продаж для УСН с НДС (ставки 5% и 7%)
Теперь это обязательно. Нужно будет:
формировать книгу продаж даже при рознице;
подавать декларацию по НДС.
Проверка лимитов по патенту
Сложность в том, что ИП не ведут книгу учета, полагаясь только на банковскую выписку.
Ирина поделилась:
Банковская комиссия — это тоже доход.
Случайно уйти в НДС можно легко.
Поэтому финансовый анализ по выписке — востребованная услуга.
Работа с договорами: как защитить себя
Ирина рассказала реальный кейс: спор с клиентом за два месяца неоплаченной работы.
Дело дошло до суда — и бухгалтеру пришлось:
восстанавливать подробный перечень услуг за каждый месяц;
доказывать отправку отчётности с конкретных IP-адресов;
доказывать содержание обязательств по договору.
Главный вывод: в актах нельзя писать бухгалтерские услуги за месяц.
Нужно детализировать: банковские выписки, уведомления, начисления зарплаты, табели, выгрузки OFD, отчетность.
Чат это воспринял очень эмоционально:
«Я веду журнал учета времени — очень удобно!»
«А сколько стоит поговорить с бухгалтером по телефону каждый день?»
Самые частые вопросы — и ответы спикера
– Нужно ли уведомлять ФНС о выборе ставки 5%? – Нет. ФНС увидит ставку автоматически по первой декларации.
– Договор заключен в 2025 без НДС. В 2026 ставится НДС 5%. Что делать? – 1)оформлять дополнительное соглашение; 2) уточнять, кто оплачивает НДС; 3)корректировать цену с учетом новой ставки.
– Если директор работает на 0,5 ставки? – Взносы будут начисляться до полного МРОТ. Придется доплачивать.
– Фирма нулевая в РКС. Нужно платить? – Да. МРОТ в РКС выше, взносы считаются от него.
– Если директор учредитель по договору управления? – Взносы начисляются в любом случае.
– Как подписываете отчетность? ЭЦП директора или МЧД? – Если бухгалтер аутсорсер, отчетность отправляется ЭЦП директора. МЧД можно использовать, если есть доверенность.
– Передавать ли клиенту базу 1С при расторжении? – Базу передавать обязательно, особенно если переход происходит в середине года.
– Входящие документы кто хранит? – Клиент хранит оригиналы у себя. Бухгалтер передает электронные регистры, ведомости, отчетность.
Что участники вынесли с вебинара
нужно заранее готовить клиентов к НДС;
без детализированных актов и прозрачной тарификации — риски;
услуга «финансовый анализ по выписке» становится крайне востребованной;
рынок аутсорса будет сильно меняться: часть предпринимателей уйдет, но квалифицированные бухгалтеры будут востребованы как никогда.
