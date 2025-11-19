Как работать бухгалтеру в 2026 году и не утонуть в хаосе клиентов и документов? Разбор Ирины Гамовой

Практические решения, реальные кейсы и честные ответы о том, как выстроить аутсорс, который держится на правилах, учете и профессиональной твердости.

В ноябре на Клерке прошел один из самых насыщенных и своевременных вебинаров этой осени. Тема собрала участников из десятков регионов, а чат был настолько активным, что иногда вопросы приходили быстрее, чем успевали читать.

Налоговые изменения 2026 года: что реально важно

Повышение НДС до 22% (с высокой вероятностью). Это потребует:

корректировки действующих договоров,

пересмотра стоимости услуг,

уточнения, кто оплачивает разницу при переходе ставки.

Уже сейчас стоит включать в договоры переходную оговорку, чтобы избежать споров.

Лимиты доходов УСН и патента могут снизить до 20 млн за 2025 год

Этот вопрос вызвал огромный всплеск в чате. Коллеги спрашивали:

– За 25 год же смотрят до 20 млн?

– Или это только по патентам?

– Если ИП на патенте и УСН, лимит общий?

Ирина уточнила:

Да, лимит будет общим — суммируется доход по патенту + УСН.

Если ИП превышает лимит в 2025 году — в 2026 переход только на УСН с НДС или АУСН.

Окончательная цифра — после второго чтения.



Вопрос-ответ в чате:

– Если 0,5 ставки у руководителя — тоже платить? – Ставка учитывается исходя из полного МРОТ, даже если руководитель работает на 0,5 ставки.



– Если директор по договору управления в другой компании? – Если директор единственный учредитель без трудового взносы все равно начисляются.



– Если фирма в РКС? – Северные надбавки увеличивают МРОТ в регионах РКС и взносы считаются от этого значения.

Новые обязанности бухгалтеров и предпринимателей

Введение книги продаж для УСН с НДС (ставки 5% и 7%)

Теперь это обязательно. Нужно будет:

формировать книгу продаж даже при рознице;

подавать декларацию по НДС.

Проверка лимитов по патенту

Сложность в том, что ИП не ведут книгу учета, полагаясь только на банковскую выписку.

Ирина поделилась:

Банковская комиссия — это тоже доход.

Случайно уйти в НДС можно легко.

Поэтому финансовый анализ по выписке — востребованная услуга.

Работа с договорами: как защитить себя

Ирина рассказала реальный кейс: спор с клиентом за два месяца неоплаченной работы.

Дело дошло до суда — и бухгалтеру пришлось:

восстанавливать подробный перечень услуг за каждый месяц;

доказывать отправку отчётности с конкретных IP-адресов;

доказывать содержание обязательств по договору.

Главный вывод: в актах нельзя писать бухгалтерские услуги за месяц.

Нужно детализировать: банковские выписки, уведомления, начисления зарплаты, табели, выгрузки OFD, отчетность.

Чат это воспринял очень эмоционально:

«Я веду журнал учета времени — очень удобно!»

«А сколько стоит поговорить с бухгалтером по телефону каждый день?»

Самые частые вопросы — и ответы спикера

– Нужно ли уведомлять ФНС о выборе ставки 5%? – Нет. ФНС увидит ставку автоматически по первой декларации.



– Договор заключен в 2025 без НДС. В 2026 ставится НДС 5%. Что делать? – 1)оформлять дополнительное соглашение; 2) уточнять, кто оплачивает НДС; 3)корректировать цену с учетом новой ставки. – Если директор работает на 0,5 ставки? – Взносы будут начисляться до полного МРОТ. Придется доплачивать. – Фирма нулевая в РКС. Нужно платить? – Да. МРОТ в РКС выше, взносы считаются от него.



– Если директор учредитель по договору управления? – Взносы начисляются в любом случае.



– Как подписываете отчетность? ЭЦП директора или МЧД? – Если бухгалтер аутсорсер, отчетность отправляется ЭЦП директора. МЧД можно использовать, если есть доверенность.



– Передавать ли клиенту базу 1С при расторжении? – Базу передавать обязательно, особенно если переход происходит в середине года.



– Входящие документы кто хранит? – Клиент хранит оригиналы у себя. Бухгалтер передает электронные регистры, ведомости, отчетность.

Что участники вынесли с вебинара

нужно заранее готовить клиентов к НДС;

без детализированных актов и прозрачной тарификации — риски;

услуга «финансовый анализ по выписке» становится крайне востребованной;

рынок аутсорса будет сильно меняться: часть предпринимателей уйдет, но квалифицированные бухгалтеры будут востребованы как никогда.

