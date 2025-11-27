⚠️ Патент под угрозой в 2026 году: кто слетит с ПСН и почему бухгалтеры должны готовиться уже сейчас!

Пока страна спорит о погоде, бухгалтеры спорят о лимитах. И если прогнозы синоптиков ошибаются регулярно, то прогнозы налоговой — увы, нет. На вебинаре мы с экспертом – Ольгой Подрезовой разобрали то, что ждет бизнес уже через месяц — и поверьте, эта реформа никого не обойдет стороной
Главное: лимит снижается до 20 млн. И это только разминка
С 2026 года порог доходов на УСН — 20 млн руб.
Да-да, тот самый, который до этого был 60 млн.
Если предприниматель в 2025 году превысил 20 млн, то с 1 января 2026 он автоматически становится плательщиком НДС.
Если превысил лимит уже в течение 2026 года — НДС включается со следующего месяца. И никаких «ой, я не заметил».
Причем считается не чистая прибыль, а доходы без учета расходов, включая:
основную выручку,
продажу имущества,
проценты по депозитам,
субсидии (за исключением необлагаемых).
То есть ИП мог работать осторожно, а затем продать машину — и вылететь за лимит.
Участники чата подтверждали, что поняли это четко:
В 2025 превысили 20 млн — патент не дадут!
Патент тоже под угрозой: учитывается реальный доход, а не потенциальный
Тут начинается то, что эксперты называют «подводными камнями», а бухгалтеры — «чем-то похуже».
Лимиты по патенту с 2026 года оценивают по реальному доходу, который идет в КУДиР, а не по потенциально возможному. Если вы совмещаете УСН и патент (а таких — большинство), лимиты теперь учитываются совокупно.
То есть:
10 млн по патенту отдельно не спасут,
20 млн по УСН не спасут,
все считается вместе.
И если сумма превышена — привет, НДС. НДС: не так страшно, как кажется (или страшно — зависит от режима).
Эксперт на вебинаре показала реальный пример расчета:
ИП на патенте + закуп весь с НДС + выручка 30 млн.
В 2026 году предпринимателю нужно выбрать ставку:
5–7% НДС — без вычета входного налога.
22% НДС — с правом вычета.
И внезапно оказалось, что ставка 22% выгоднее, потому что закуп у ИП был с НДС на 24 млн.
Итог: к уплате всего 1 млн с небольшим, а не 5+ млн при ставке 5%.
Так что НДС — это не всегда зло. Иногда это неожиданно выгодно. Да, я тоже удивилась.
С 2026 года УСН становится гибче: расходы больше не «закрытый список»
Это одна из главных хороших новостей. Перечень расходов на УСН расширяется — теперь можно учитывать иные расходы, разрешенные по принципам главы 25 НК РФ.
Если переводить с налогового языка на человеческий: теперь расходы будут определяться по принципу экономической обоснованности, а не по списку из одного абзаца.
Для многих предпринимателей это делает вариант «УСН доходы минус расходы» внезапно очень привлекательным.
АУСН: спасательный круг или иллюзия?
Многие надеялись пересесть на АУСН, но эксперт остудила пыл:
это не универсальное решение.
Минусы:
НДФЛ по сотрудникам никто не отменял.
Кадровый учет обязателен.
Авансовые платежи и база считаются налоговой — и ошибки бывают.
Минимальный налог — 3%, а не 1%, как на обычной УСН.
Плюс — далеко не все подпадают под критерии.
А бизнесы с оборотом 30 млн и выше автоматически проходят мимо этой опции.
Региональные льготы перестают быть свободными
С 2026 года регионы больше не смогут «одобрять» любые пониженные ставки по УСН на свое усмотрение. Правительство создает единый список видов деятельности, где можно применять пониженную ставку. А регионы будут выбирать уже из утвержденного перечня. Так что эпоха налогового регионального «вольнодумства» закончилась.
– Можно ли получить патент в 2026 году, если в 2025 доход по УСН был выше 20 млн? – При превышении дохода, право на ПСН утрачивается.
– Доходы по УСН и ПСН считаются вместе или раздельно? – Всегда вместе. Лимит в 20 млн применяется к совокупным доходам предпринимателя, независимо от режима. Именно поэтому суммы по УСН и ПСН складываются.
– Нужно ли пересчитывать налог за 2025 год, если доход превысил лимит? – Нет. Перерасчет за 2025 год не требуется. Превышение лимита лишь означает, что с 2026 года предприниматель переходит на НДС, но прошлые обязательства не меняются.
– Можно ли брать патент помесячно, чтобы избежать превышения? – Нет. Способ не работает.
Лимит в 20 млн относится ко всему доходу предпринимателя, а не к сумме по конкретному патенту.
– Считается ли доход по ИП, если ИП открылся не с начала года? – Да, считается фактический доход за календарный год, без перерасчета «как будто работал весь год.
– Можно ли применять ПСН в розничной торговле и грузоперевозках в 2026 году? – Зависит от регионального списка видов деятельности. С 2026 года регионы не смогут утверждать собственные списки, они будут выбирать из федерального перечня. То есть решение не за предпринимателем, а за законодательством региона.
– Как выгоднее прописать НДС — «в т.ч. НДС» или «НДС сверх цены»? – Если прописано «включая НДС», повышение ставки ложится на поставщика. Если НДС выделен сверх цены, рост ставки оплачивает покупатель.
– Если ИП взял патент только на полгода и не превысил лимит, слетит ли он? – Да, если общий доход за год превышает лимит. Период действия патента значения не имеет, лимит привязан к доходам ИП по итогам года.
Главные выводы:
1. Лимит падает с 60 до 20 млн — и это перевернет рынок.
Многие предприниматели автоматически станут плательщиками НДС. И многие патенты перестанут быть выгодными.
2. Считаются все доходы: продажа имущества, субсидии, проценты.
Будьте внимательны — одна крупная сделка может все изменить.
3. Выбор ставки НДС — стратегическое решение.
Иногда 22% выгоднее, чем 5%.
4. УСН «доходы–расходы» станет привлекательнее.
Расходы теперь можно учитывать по принципам главы 25 НК.
5. АУСН — не панацея.
Проверяйте критерии.
6. Патент — под угрозой, если совмещаете с УСН.
Но главное — не ждать до января. Время принимать решения уже сегодня.
