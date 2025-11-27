⚠️ Патент под угрозой в 2026 году: кто слетит с ПСН и почему бухгалтеры должны готовиться уже сейчас!

Пока страна спорит о погоде, бухгалтеры спорят о лимитах. И если прогнозы синоптиков ошибаются регулярно, то прогнозы налоговой — увы, нет. На вебинаре мы с экспертом – Ольгой Подрезовой разобрали то, что ждет бизнес уже через месяц — и поверьте, эта реформа никого не обойдет стороной

Главное: лимит снижается до 20 млн. И это только разминка

С 2026 года порог доходов на УСН — 20 млн руб.

Да-да, тот самый, который до этого был 60 млн.

Если предприниматель в 2025 году превысил 20 млн, то с 1 января 2026 он автоматически становится плательщиком НДС.

Если превысил лимит уже в течение 2026 года — НДС включается со следующего месяца. И никаких «ой, я не заметил».

Причем считается не чистая прибыль, а доходы без учета расходов, включая:

основную выручку,

продажу имущества,

проценты по депозитам,

субсидии (за исключением необлагаемых).

То есть ИП мог работать осторожно, а затем продать машину — и вылететь за лимит.



Участники чата подтверждали, что поняли это четко: