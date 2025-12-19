❄️АУСН под елкой: подарок от ФНС или сюрприз с чеком?

Режим, который обещает спокойствие и требует идеальной дисциплины
Автоматизированная упрощенная система налогообложения все чаще воспринимается как «следующий шаг» после УСН: без деклараций, без расчетов, без отчетности. Но вебинар показал: АУСН — это не упрощение, а смена логики работы с налогами. И подойдет она далеко не каждому бизнесу. В ходе вебинара практическую часть и ответы на вопросы участников комментировала Елена Ярушкина, поясняя, как новые правила АУСН работают на практике и где бизнес чаще всего допускает ошибки.
Что такое АУСН и как она работает
АУСН — это специальный налоговый режим, при котором налог считается автоматически на основании данных банков и ФНС. Налоговый период — месяц. Декларации по налогу не подаются, а сумма к уплате формируется в личном кабинете налогоплательщика.
При этом хозяйственная деятельность остается обычной: договоры, первичные документы, расчеты с контрагентами и сотрудниками сохраняются. Меняется главное — контроль над расчетом налога.
Формальные условия: без них АУСН невозможна
На вебинаре подробно разобрали критерии допуска к режиму. Они жесткие и не допускают «почти подходит».
АУСН можно применять только при одновременном выполнении всех условий:
доход — не более 60 млн рублей в год;
численность — не более 5 человек, включая ГПХ;
остаточная стоимость основных средств — до 150 млн рублей;
отсутствие филиалов и обособленных подразделений;
доля участия других организаций — не более 25%;
все сотрудники — налоговые резиденты РФ;
заработная плата — только безналично;
расчетный счет открыт в банке — участнике эксперимента.
Нарушение любого из условий автоматически лишает права применять режим.
Кому АУСН закрыта изначально
Отдельно подчеркнули: АУСН не является универсальной. Ее нельзя применять:
банкам, МФО, ломбардам;
НКО;
производителям подакцизных товаров;
компаниям и ИП, работающим по агентским, комиссионным договорам;
бизнесам с наличной выплатой зарплаты;
при наличии работников-нерезидентов.
Здесь нет исключений и «альтернативных трактовок».
Ставки и порядок уплаты
В рамках АУСН предусмотрены два варианта налогообложения:
8% — с доходов;
20% — с доходов минус расходы.
Налог рассчитывается автоматически. Уведомление появляется в личном кабинете, уплата производится ежемесячно — до 25 числа следующего месяца. Минимального налога нет, но и возможности скорректировать расчет вручную тоже.
Автоматизация как зона риска
Как отмечала Елена Анатольевна, автоматический расчет налога не означает автоматического отсутствия ошибок: при АУСН критичными становятся назначения платежей и корректность данных, поступающих от банка. Один из ключевых выводов вебинара — автоматизация лишает привычной гибкости.
Налоговая база формируется по данным банка. Ошибки в назначении платежей, неверная классификация операций, технические неточности напрямую влияют на сумму налога. Исправления возможны, но требуют времени и не всегда работают «задним числом».
– Можно ли совмещать АУСН с другими режимами?
Нет. При выборе АУСН налогоплательщик полностью переходит на этот режим. Совмещение с УСН, ПСН или ОСНО не допускается.
– Можно ли применять АУСН при договорах ГПХ?
Можно, но исполнители по ГПХ учитываются при подсчете численности. Общий лимит — не более пяти человек.
– Что происходит при превышении лимитов?
Право на АУСН утрачивается автоматически. Налогоплательщик переводится на общий режим с начала периода, в котором допущено нарушение.
– Нужно ли вести учет, если налог считается автоматически?
Да. Первичные документы и внутренний учет сохраняются — для подтверждения операций и контроля.
– Что делать, если банк неверно классифицировал платеж?
Ошибки в назначении платежей напрямую влияют на расчет налога, поэтому важно заранее настраивать шаблоны и регулярно проверять данные.
Какой налоговый период установлен при АУСН?
АУСН — это не «легкая версия УСН», а отдельный режим с высокой дисциплиной и минимальной гибкостью. Он может подойти небольшому, стабильному бизнесу с прозрачными операциями, но становится рискованным при росте, сложных расчетах и нестандартных схемах работы.
Главный вывод: перед переходом на АУСН важно оценивать не только ставку, но и готовность бизнеса жить по жестким правилам автоматизации.
Где посмотреть запись вебинара
Если хотите пересмотреть разбор АУСН, ещt раз пройтись по лимитам, условиям и рискам применения режима — запись вебинара доступна 👉 здесь.
Как подготовиться к АУСН и налоговой реформе заранее
АУСН и налоговая реформа — это система новых правил, в которой важно уверенно ориентироваться уже сейчас. На Клерке есть курсы по АУСН и налоговой реформе, доступные по подписке. Сейчас ее можно 👉 оформить по выгодной цене и получить доступ к практическим разборам и обучению.
Начать дискуссию