Инна Шейн
АУСН
❄️АУСН под елкой: подарок от ФНС или сюрприз с чеком?

Что показал вебинар: где АУСН реально экономит время и деньги, а где создает новые риски для бизнеса?

Режим, который обещает спокойствие и требует идеальной дисциплины

Автоматизированная упрощенная система налогообложения все чаще воспринимается как «следующий шаг» после УСН: без деклараций, без расчетов, без отчетности. Но вебинар показал: АУСН — это не упрощение, а смена логики работы с налогами. И подойдет она далеко не каждому бизнесу. В ходе вебинара практическую часть и ответы на вопросы участников комментировала Елена Ярушкина, поясняя, как новые правила АУСН работают на практике и где бизнес чаще всего допускает ошибки.

Что такое АУСН и как она работает

АУСН — это специальный налоговый режим, при котором налог считается автоматически на основании данных банков и ФНС. Налоговый период — месяц. Декларации по налогу не подаются, а сумма к уплате формируется в личном кабинете налогоплательщика.

При этом хозяйственная деятельность остается обычной: договоры, первичные документы, расчеты с контрагентами и сотрудниками сохраняются. Меняется главное — контроль над расчетом налога.

Формальные условия: без них АУСН невозможна

На вебинаре подробно разобрали критерии допуска к режиму. Они жесткие и не допускают «почти подходит».

АУСН можно применять только при одновременном выполнении всех условий:

  • доход — не более 60 млн рублей в год;

  • численность — не более 5 человек, включая ГПХ;

  • остаточная стоимость основных средств — до 150 млн рублей;

  • отсутствие филиалов и обособленных подразделений;

  • доля участия других организаций — не более 25%;

  • все сотрудники — налоговые резиденты РФ;

  • заработная плата — только безналично;

  • расчетный счет открыт в банке — участнике эксперимента.

Нарушение любого из условий автоматически лишает права применять режим.

Кому АУСН закрыта изначально

Отдельно подчеркнули: АУСН не является универсальной. Ее нельзя применять:

  • банкам, МФО, ломбардам;

  • НКО;

  • производителям подакцизных товаров;

  • компаниям и ИП, работающим по агентским, комиссионным договорам;

  • бизнесам с наличной выплатой зарплаты;

  • при наличии работников-нерезидентов.

Здесь нет исключений и «альтернативных трактовок».

Ставки и порядок уплаты

В рамках АУСН предусмотрены два варианта налогообложения:

  • 8% — с доходов;

  • 20% — с доходов минус расходы.

Налог рассчитывается автоматически. Уведомление появляется в личном кабинете, уплата производится ежемесячно — до 25 числа следующего месяца. Минимального налога нет, но и возможности скорректировать расчет вручную тоже.

Автоматизация как зона риска

Как отмечала Елена Анатольевна, автоматический расчет налога не означает автоматического отсутствия ошибок: при АУСН критичными становятся назначения платежей и корректность данных, поступающих от банка. Один из ключевых выводов вебинара — автоматизация лишает привычной гибкости.

Налоговая база формируется по данным банка. Ошибки в назначении платежей, неверная классификация операций, технические неточности напрямую влияют на сумму налога. Исправления возможны, но требуют времени и не всегда работают «задним числом».

Вопрос-ответ

– Можно ли совмещать АУСН с другими режимами?
Нет. При выборе АУСН налогоплательщик полностью переходит на этот режим. Совмещение с УСН, ПСН или ОСНО не допускается.

Можно ли применять АУСН при договорах ГПХ?
Можно, но исполнители по ГПХ учитываются при подсчете численности. Общий лимит — не более пяти человек.

Что происходит при превышении лимитов?
Право на АУСН утрачивается автоматически. Налогоплательщик переводится на общий режим с начала периода, в котором допущено нарушение.

– Нужно ли вести учет, если налог считается автоматически?
Да. Первичные документы и внутренний учет сохраняются — для подтверждения операций и контроля.

– Что делать, если банк неверно классифицировал платеж?
Ошибки в назначении платежей напрямую влияют на расчет налога, поэтому важно заранее настраивать шаблоны и регулярно проверять данные.

Какой налоговый период установлен при АУСН?

АУСН — это не «легкая версия УСН», а отдельный режим с высокой дисциплиной и минимальной гибкостью. Он может подойти небольшому, стабильному бизнесу с прозрачными операциями, но становится рискованным при росте, сложных расчетах и нестандартных схемах работы.

Главный вывод: перед переходом на АУСН важно оценивать не только ставку, но и готовность бизнеса жить по жестким правилам автоматизации.

