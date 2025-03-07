Почему прибыль есть, а денег нет? Разбираем ключевые ошибки

Выставили счет клиенту, а деньги по нему поступят только через 30, 60 или даже 90 дней. При этом вам уже завтра нужно выплачивать зарплаты, гасить аренду, закупать товар или рассчитываться с поставщиками.

Что в итоге? В кассе пусто, а платить надо прямо сейчас.

🚨 Типичные ошибки:

🔴 Нет учета отсрочек платежей от клиентов – кажется, что деньги "почти пришли", но их пока нет.

🔴 Нет понимания сроков оплат поставщикам – обязательства растут, но когда на них будут деньги, никто не знает.

🔴 Финансовый учет строится на выручке, а не на фактических поступлениях.

✅ Как исправить:

✅ Вести ОДДС (отчет о движении денежных средств), чтобы понимать, когда и сколько денег реально поступит.

✅ Прогнозировать кассовые разрывы, чтобы не попасть в ситуацию, когда деньги на бумаге есть, а платить нечем.

✅ Внедрить умные таблицы и дашборды, которые покажут баланс поступлений и расходов в реальном времени.