Почему прибыль есть, а денег нет? Разбираем ключевые ошибки

Вы смотрите отчет и видите, что бизнес работает в плюс. Но когда приходит время платить зарплаты, аренду или налоги, на расчетном счете пусто. В чем проблема?
Это не случайность, а типичная ситуация для бизнеса, который не контролирует движение денежных средств. Давайте разберемся, почему деньги уходят, а управлять ими невозможно.
1. Деньги приходят, но не тогда, когда нужно
Выставили счет клиенту, а деньги по нему поступят только через 30, 60 или даже 90 дней. При этом вам уже завтра нужно выплачивать зарплаты, гасить аренду, закупать товар или рассчитываться с поставщиками.
Что в итоге? В кассе пусто, а платить надо прямо сейчас.
🚨 Типичные ошибки:
🔴 Нет учета отсрочек платежей от клиентов – кажется, что деньги "почти пришли", но их пока нет.
🔴 Нет понимания сроков оплат поставщикам – обязательства растут, но когда на них будут деньги, никто не знает.
🔴 Финансовый учет строится на выручке, а не на фактических поступлениях.
✅ Как исправить:
✅ Вести ОДДС (отчет о движении денежных средств), чтобы понимать, когда и сколько денег реально поступит.
✅ Прогнозировать кассовые разрывы, чтобы не попасть в ситуацию, когда деньги на бумаге есть, а платить нечем.
✅ Внедрить умные таблицы и дашборды, которые покажут баланс поступлений и расходов в реальном времени.
2. Выручка растет, а денег всё равно нет
Компании часто думают: «Если будем зарабатывать больше, деньги появятся сами». Но на практике этого не происходит. Выручка растет, но вместе с ней растут и расходы – аренда, зарплаты, налоги, маркетинг, закупки.
Чем больше компания зарабатывает, тем быстрее она тратит. В итоге прибыль вроде бы есть, а денег на счету – нет вообще.
🚨 Типичные ошибки:
🔴 Отсутствует контроль за расходами – деньги тратятся стихийно.
🔴 Нет приоритизации затрат – сначала идут траты, а потом выясняется, что не хватает на обязательные платежи.
🔴 Ориентация только на «крупные» расходы – небольшие траты не учитываются, но в сумме съедают все деньги.
✅ Как исправить:
✅ Разделить обязательные расходы (аренда, налоги, зарплаты) и гибкие (маркетинг, реклама, новые проекты).
✅ Автоматизировать учет денег – дашборды помогут визуально контролировать все движения денежных средств.
✅ Проводить регулярный анализ, какие траты действительно приносят прибыль, а какие можно сократить.
3. Вся надежда на «авось»
Как обычно выглядит управление финансами в бизнесе?
📌 «На счете сейчас что-то есть, наверное, хватит»
📌 «Клиент обещал оплатить через неделю, так что все будет нормально»
📌 «Если не хватит, найдем деньги в последний момент»
Такой подход ведет к постоянному стрессу, долгу и кассовым разрывам.
🚨 Типичные ошибки:
🔴 Отсутствие четкого прогноза поступлений и расходов.
🔴 Постоянное «ручное» закрытие кассовых разрывов (берут займы, кредиты, срочно ищут инвесторов).
🔴 Ожидание, что проблемы решатся сами собой.
✅ Как исправить:
✅ Прогнозировать движение денег хотя бы на 3-6 месяцев вперед.
✅ Использовать автоматизированные инструменты учета и дашборды.
✅ Создать финансовую подушку – резервный фонд, который покроет внезапные расходы.
4. Все смотрят только на прибыль, а не на деньги
Компания может быть прибыльной на бумаге, но при этом у нее нет денег. Почему?
Прибыль ≠ свободные деньги на счету.
Прибыль – это разница между доходами и расходами за период, но она не учитывает реальные денежные потоки.
🚨 Типичные ошибки:
🔴 Ориентируются только на отчет о доходах и расходах.
🔴 Игнорируют задержки поступления денег от клиентов.
🔴 Не учитывают сезонные колебания доходов.
✅ Как исправить:
✅ Вести отчет о движении денежных средств (ОДДС), чтобы видеть, сколько денег реально поступает и уходит.
✅ Применять разные методы учета – P&L и Cash Flow – для комплексного понимания финансов компании.
✅ Планировать платежи с учетом реальных поступлений, а не предполагаемых доходов.
5. Финансовый отчет есть, но в нём ничего не понятно
Бухгалтерия делает отчеты, но они выглядят как бесконечные таблицы с цифрами, которые сложно интерпретировать. В итоге финансовый учет есть, но он никому не помогает – никто не может быстро понять, что с деньгами.
🚨 Типичные ошибки:
🔴 Финансовая информация представлена в сложном формате.
🔴 Нет визуализации – цифры не дают наглядной картины движения денег.
🔴 Данные устаревшие – отчеты запаздывают на недели и месяцы.
✅ Как исправить:
✅ Использовать дашборды и визуализацию – графики, диаграммы, цветовые индикаторы для моментального понимания финансовой ситуации.
✅ Автоматизировать финансовую отчетность, чтобы получать актуальные данные в режиме реального времени.
✅ Настроить простые и понятные метрики: сколько денег сейчас на счетах, какие платежи запланированы, где возможны кассовые разрывы.
Таблица выделяет ключевые ошибки, показывает их влияние с помощью примерных аналитических показателей и даёт рекомендации по устранению проблем. Учтите, что приведённые цифры являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от отрасли и специфики бизнеса.
№
Ключевая ошибка
Аналитические данные (ориентировочно)
Рекомендуемые меры
1
Деньги приходят не вовремя
• Средний срок задержки платежей — 30–90 дней (среднее около 45 дней).
• Ведение отчёта о движении денежных средств (ОДДС).
2
Рост выручки сопровождается ростом расходов
• При увеличении выручки на 20% расходы могут расти на 25% и более.
• Разделение обязательных (зарплаты, аренда, налоги) и гибких затрат (маркетинг, новые проекты).
3
Управление на «авось»
• Около 50% малых предприятий прибегают к «надежде на авось», что приводит к частым кассовым разрывам.
• Прогнозирование движения денежных средств на 3–6 месяцев вперед.
4
Фокус на прибыли, а не на денежных потоках
• До 70% компаний показывают положительную бухгалтерскую прибыль, но до 30% испытывают проблемы с ликвидностью.
• Интеграция показателей P&L и Cash Flow.
5
Непонятная финансовая отчетность
• Более 60% руководителей отмечают, что традиционные отчёты сложны для интерпретации.
• Внедрение дашбордов и визуализации (графики, диаграммы, цветовые индикаторы).
Что делать дальше?
Если вы узнали свою ситуацию в этих ошибках, приходите на вебинар 11 марта в 15:00 (МСК).
📌 Разберем, как работать с отчетом о движении денежных средств (ОДДС),
📌 Как прогнозировать кассовые разрывы,
📌 Как автоматизировать учет, чтобы всегда знать, где деньги.
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