Альтернативы звонкам в Telegram и WhatsApp: как россияне используют сервисы для видеосвязи в 2025 году

Альтернативы звонкам в Telegram и WhatsApp: Jitsi, Element, Wire для приватности; Google Meet, Zoom, FaceTime для работы; Яндекс Телемост и Контур.Толк для локального общения. Как выбрать безопасные сервисы с шифрованием для семьи и бизнеса

В августе 2025 года Роскомнадзор ввел частичные ограничения на голосовые и видеозвонки в популярных мессенджерах Telegram и WhatsApp1. Это решение мотивировано борьбой с мошенничеством, вымогательством и террористической деятельностью, где эти платформы якобы используются злоумышленниками. Владельцы сервисов не отреагировали на требования регулятора, что привело к блокировке функций.

Теперь миллионы россиян активно переходят на альтернативные платформы для голосовых и видеозвонков. Telegram и WhatsApp1 остаются популярными для чатов, но для звонков люди выбирают другие сервисы, ценя удобство, шифрование и совместимость. Это помогает поддерживать связь с родными за границей или коллегами в регионах. Ключевые слова: альтернативы звонкам в Telegram, альтернативы WhatsApp1 Россия, безопасные видеозвонки 2025.

Как используют открытые и приватные сервисы

Многие предпочитают opensource-решения за приватность и отсутствие зависимости от корпораций. Jitsi популярен для быстрых семейных звонков: создаешь комнату без регистрации и делишься ссылкой. Люди хвалят его за сквозное шифрование, отсутствие центральных серверов и возможность само-хостинга — идеально для конфиденциальных бесед. В России Jitsi часто используют для неформальных встреч, так как сервис не собирает данные пользователей и работает на слабом интернете. По отзывам, качество видео стабильно даже в регионах с плохой связью, а интеграция с браузером упрощает использование без установки приложения.

Element на протоколе Matrix используют для ежедневного общения. Россияне устанавливают его для групповых видеозвонков с шифрованием, иногда хостят свои серверы для полного контроля. Это удобно для друзей или малого бизнеса, где нужен обмен файлами и голосовые комнаты. Element поддерживает федеративную систему, позволяя общаться между разными серверами, как в email. Пользователи отмечают удобные функции, такие как реакции на сообщения и интеграцию с календарем, что делает его полноценной заменой Telegram для команд. В 2025 году его популярность выросла среди IT-специалистов, ценящих открытый код и защиту от прослушки.

Wire выбирают за открытый код и end-to-end шифрование. Пользователи отмечают стабильные групповые звонки на разных устройствах — от смартфонов до ПК. Это вариант для тех, кто звонит часто и ценит простоту интерфейса. Wire позволяет создавать конференции до 100 человек, с функциями записи и субтитров. В России его используют для рабочих созвонов, так как сервис соответствует GDPR и не хранит метаданные. Дополнительно, Wire интегрируется с корпоративными системами, что делает его альтернативой WhatsApp1 для бизнеса.

Session добавляют в список за анонимность: регистрация без номера телефона, децентрализованная сеть и шифрование. Россияне применяют его для приватных чатов и звонков, особенно в оффлайн-режимах через Bluetooth. Это альтернатива для тех, кто опасается слежки, с функцией самоуничтожения сообщений.

Популярные корпоративные платформы в повседневном использовании

Google Meet — один из фаворитов для работы и учебы. Россияне создают ссылки на встречи за секунды, делятся ими в чатах. Для личных звонков включают шифрование, а в группах ценят интеграцию с календарем и высокое качество. Сервис поддерживает до 100 участников бесплатно, с функциями шумоподавления и автоматических субтитров. В 2025 году его используют для онлайн-уроков и удаленных совещаний, так как он не требует установки и работает в браузере.

FaceTime любят владельцы Apple-устройств. Семьи используют его для ежедневных видеозвонков с родными — шифрование по умолчанию обеспечивает безопасность, а качество видео на высоте. FaceTime позволяет групповые звонки до 32 человек, с эффектами Animoji и SharePlay для совместного просмотра. В России его выбирают за seamless интеграцию с iOS, но для кросс-платформенности добавили веб-версию.

Zoom остается лидером для больших конференций. Пользователи в России проводят вебинары или рабочие митинги, вручную активируя шифрование. Многие отмечают удобство записи, экраноподелки и виртуальных фонов. В 2025 году Zoom улучшил ИИ-функции, такие как автосаммари встреч, что делает его незаменимым для бизнеса. Бесплатная версия позволяет 40-минутные сессии, но для длинных звонков есть подписка.

LINE и WeChat пробуют для международных звонков. LINE популярен среди молодежи за стикеры и игры, с качественными видеозвонками. WeChat — универсальный сервис с платежами, но в России его используют осторожно из-за китайского происхождения.

Локальные сервисы для комфортного общения

В России активно используют Яндекс Телемост. Это бесплатно, интегрируется с Яндекс-аккаунтами, без лимитов по времени. Люди звонят коллегам или друзьям, ценя простоту и стабильность. Сервис поддерживает до 100 участников, с записью и субтитрами на русском. Идеален для локальных команд.

VK Звонки и MAX тоже в ходу, особенно для общения внутри страны. VK Messenger позволяет звонки прямо из соцсети, с интеграцией контактов. MAX позиционируется как национальный мессенджер с шифрованием по ГОСТ, хранящим данные в России. Однако эксперты предупреждают о потенциальной прозрачности для властей, рекомендуя для приватных тем другие варианты, избегая сотовой связи.

Молния — новая альтернатива 2025 года, с прорывными технологиями и серверами в Москве и Новосибирске. Использует ГОСТ-шифрование, подходит для бизнеса.

TamTam от VK — простая замена с чатами и звонками, но менее популярна.

Многие люди пользуются Яндекс Телемост для повседневных звонков, Google Meet для рабочих встреч и Контур.Толк для бизнес-коммуникаций. Эти сервисы предлагают записи, интеграции и надежность, не требуя сложной настройки. Контур.Толк выделяется корпоративными функциями, как интеграция с CRM.

Другие варианты и советы по выбору

Россияне пробуют Signal за сильное шифрование и самоуничтожение сообщений — отличная замена для приватных звонков. Botim для международных звонков без VPN, особенно с Ближним Востоком. Для оффлайн — Briar или Bridgefy через Bluetooth, полезны в зонах без интернета.

Выбирая, учитывают устройства, шифрование и цели: семья, работа или друзья. Пробуйте комбинации, как Signal для чатов и Zoom для групп. Большинство бесплатны.

В 2025 году альтернативы звонкам в Telegram и WhatsApp1 разнообразны. С Jitsi, Element, Google Meet, Zoom, Яндекс Телемост и новинками вроде Молнии связь удобна и безопасна. Пробуйте несколько — адаптируйтесь к изменениям.