Новый закон о запрете рекламы VPN в России 2025: суть, штрафы и ограничения

Новый закон о VPN в России 2025 вводит штрафы за рекламу и использование VPN. Подписан закон о запрете рекламы VPN с 1 сентября 2025. Суть закона: ограничения на поиск и обход блокировок, штрафы до 500 тыс. рублей.

С 1 сентября 2025 года в России вступил в силу закон о VPN, который устанавливает строгие ограничения на рекламу и популяризацию средств обхода блокировок, включая VPN-сервисы. Закон о запрете рекламы VPN в России 2025 вызвал широкий общественный резонанс, так как затрагивает не только провайдеров, но и обычных пользователей.

Что такое закон о VPN в России 2025?

Закон о VPN в России 2025 (№ 281-ФЗ от 31.07.2025) был подписан президентом Владимиром Путиным и официально вступил в силу 1 сентября 2025 года. Он вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) и Уголовный кодекс РФ, регулируя использование и рекламу VPN-сервисов. Основная цель нового закона о VPN — борьба с распространением экстремистских материалов и обеспечение контроля над доступом к запрещенным ресурсам.

Ключевые положения закона о запрете рекламы VPN:

Запрещается реклама программно-аппаратных средств, позволяющих обходить блокировки, включая VPN.

Вводятся штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов с использованием VPN.

Использование VPN для совершения преступлений теперь считается отягчающим обстоятельством.

Закон о запрете VPN в России 2025 не вводит полного запрета на использование технологии, но значительно ужесточает контроль за ее применением в противоправных целях. Это подтверждают заявления главы комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского, который отметил, что добросовестное использование VPN для защиты данных или удаленной работы остается законным.

Ключевые изменения в законодательстве

Закон о VPN с 1 сентября 2025 вносит следующие изменения:

Запрет рекламы VPN-сервисов

Согласно статье 14.2 КоАП РФ, реклама VPN и других средств обхода блокировок теперь считается административным правонарушением. Штрафы за нарушение: Граждане: 50–80 тыс. рублей.

Должностные лица: 80–150 тыс. рублей.

Юридические лица: 200–500 тыс. рублей.

При повторном нарушении штрафы увеличиваются до 1 млн рублей для юрлиц. Штрафы за поиск экстремистских материалов

Новая статья 13.53 КоАП РФ устанавливает ответственность за умышленный поиск экстремистских материалов, включенных в реестр Минюста РФ (на сентябрь 2025 года — около 5,4 тыс. записей). Штраф для граждан составляет 3–5 тыс. рублей. Использование VPN для доступа к таким материалам не усиливает вину, но может служить косвенным доказательством умышленных действий. VPN как отягчающее обстоятельство

Согласно поправке к статье 63 УК РФ (закон № 282-ФЗ), использование VPN при совершении преступлений, включая экстремистскую или террористическую деятельность, теперь считается отягчающим обстоятельством. Это может привести к более суровому наказанию. Дополнительные ограничения

Закон также вводит штрафы за: Передачу данных для входа на интернет-ресурсы третьим лицам.

Незаконную передачу абонентских номеров.

Использование виртуальных АТС в обход законодательства.

Штрафы по новому закону о VPN в России 2025

Нарушение Штраф для граждан Штраф для должностных лиц Штраф для юридических лиц Реклама VPN-сервисов 50–80 тыс. рублей 80–150 тыс. рублей 200–500 тыс. рублей Повторное нарушение рекламы VPN 100–200 тыс. рублей 200–300 тыс. рублей 800 тыс.–1 млн рублей Умышленный поиск экстремистских материалов 3–5 тыс. рублей — — Использование VPN при совершении преступлений Отягчающее обстоятельство — —

Для чего можно использовать VPN в России?

Закон о использовании VPN не запрещает применение технологии в законных целях. VPN (Virtual Private Network) — это инструмент для создания защищенного соединения, который широко используется для:

Защиты данных : шифрование трафика для предотвращения утечек при подключении к публичным Wi-Fi.

Удаленной работы : обеспечение безопасного доступа к корпоративным сетям.

Доступа к разрешенным ресурсам: использование зарубежных сервисов, заблокированных по инициативе иностранных компаний (например, ChatGPT, GitHub).

Однако закон о запрете VPN в России 2025 четко указывает, что использование VPN для обхода блокировок запрещенных ресурсов или поиска экстремистских материалов может повлечь наказание. Например, доступ к соцсетям, признанным экстремистскими (Instagram1, Tik-Tok), разрешен, если пользователь не ищет запрещенный контент умышленно.

Почему приняли закон о VPN?

Принятый закон о VPN направлен на усиление контроля над интернет-пространством и борьбу с киберпреступностью. По данным Регионального общественного центра интернет-технологий, 60,3% россиян используют VPN для доступа к заблокированным соцсетям, 33,9% — для новостных сайтов, а 21,8% — для просмотра фильмов и музыки. Массовое использование VPN для обхода блокировок привело к ужесточению законодательства.

Закон о VPN, также реагирует на рост противоправных действий с использованием VPN, включая мошенничество и распространение экстремистских материалов. Министр цифрового развития Максут Шадаев подчеркнул, что закон направлен на регулирование деятельности провайдеров и платформ, а не на наказание обычных пользователей.

Как избежать штрафов по закону о VPN?

Чтобы не нарушить закон о штрафах за VPN, следуйте этим рекомендациям:

Не рекламируйте VPN-сервисы : избегайте публикации материалов, инструкций или ссылок, связанных с обходом блокировок.

Используйте VPN только для законных целей : например, для защиты данных или доступа к разрешенным ресурсам.

Проверяйте реестр Минюста : перед поиском контента убедитесь, что он не включен в список экстремистских материалов.

Работайте с проверенными провайдерами: избегайте сомнительных VPN-приложений, которые могут собирать ваши данные.

Вопрос-ответ: Все о законе о VPN в России 2025

1. Когда вступает в силу закон о VPN?

Закон о VPN уже действует с 1 сентября 2025. Он был подписан Владимиром Путиным 31 июля 2025 года и официально опубликован на портале правовых актов.

2. Какой закон о VPN приняли в России?

Закон о запрете рекламы VPN в России 2025 (№ 281-ФЗ) запрещает рекламу средств обхода блокировок и вводит штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов. Использование VPN для преступлений признается отягчающим обстоятельством (№ 282-ФЗ).

3. Можно ли использовать VPN в России?

Да, закон о использовании VPN не запрещает технологию для законных целей, таких как защита данных или удаленная работа. Однако обход блокировок запрещенных ресурсов может повлечь ответственность.

4. Какие штрафы предусмотрены за нарушение закона о VPN?

Штрафы за рекламу VPN составляют 50–80 тыс. рублей для граждан, 80–150 тыс. для должностных лиц и 200–500 тыс. для юрлиц. За поиск экстремистских материалов — 3–5 тыс. рублей.

5. Запрещает ли закон доступ к соцсетям через VPN?

Нет, доступ к соцсетям (например, Instagram1, Tik-Tok) разрешен, если пользователь не ищет экстремистский контент. Случайный просмотр запрещенных материалов не наказывается.

6. Когда вступит закон о запрете VPN?

Полного запрета на VPN нет. Закон о запрете рекламы VPN действует с 1 сентября 2025 года, а использование VPN для преступлений считается отягчающим обстоятельством.

Заключение

Новый закон о VPN в России 2025 ужесточает контроль над рекламой и использованием VPN-сервисов, но не запрещает их полностью. Закон о запрете рекламы VPN и штрафы за поиск экстремистских материалов направлены на борьбу с киберпреступностью и защиту информационного пространства. Пользователям важно соблюдать закон, использовать VPN только для законных целей и избегать рекламы таких сервисов, чтобы не столкнуться с штрафами. Следите за обновлениями законодательства и реестром Минюста, чтобы оставаться в правовом поле.