Китай вводит безвизовый режим для россиян с 15 сентября 2025: как поехать в Китай без визы

Как работает безвизовый режим, какие документы нужны для поездки, сколько стоит путешествие в Китай, как это использовать в коммерческих целях и какие города стоит посетить.

С 15 сентября 2025 года Китай вводит пробный безвизовый режим для граждан России, позволяющий находиться в стране до 30 дней с обычным загранпаспортом. Это решение, объявленное официальным представителем МИД КНР Го Цзякунем, открывает новые возможности для туризма, деловых поездок и визитов к родственникам.

Что такое безвизовый режим для россиян в Китае?

С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России смогут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней. Это пробный режим, направленный на укрепление российско-китайских отношений и упрощение взаимных поездок. Для въезда потребуется только действующий загранпаспорт (срок действия не менее 6 месяцев с момента выезда). Безвизовый режим распространяется на следующие цели поездок:

Туризм;

Деловые визиты;

Посещение родственников и друзей;

Культурный или образовательный обмен;

Транзит через Китай.

Однако для работы, учебы или журналистской деятельности виза по-прежнему необходима.

Условия безвизового въезда

Чтобы въехать в Китай без визы, россиянам нужно соблюдать следующие условия:

Паспорт : Действующий загранпаспорт (на 5 или 10 лет, не дипломатический или служебный).

Срок пребывания : Не более 30 дней за одну поездку.

Цели поездки : Туризм, бизнес, визиты к родственникам, обмен или транзит.

Документы для подтверждения: Рекомендуется иметь при себе бронь отеля, обратные авиабилеты или ваучер туроператора, чтобы избежать вопросов на границе.

Важно: Пограничные службы могут отказать во въезде, если цель поездки вызывает сомнения. Всегда имейте при себе документы, подтверждающие цель визита.

Как безвизовый режим повлияет на туризм?

По оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР) и Российского союза туриндустрии (РСТ), введение безвизового режима увеличит турпоток в Китай на 30–40%. В 2024 году Китай посетили около 1,6–1,9 млн россиян, из них более 1 млн — туристы. В первом полугодии 2025 года турпоток вырос на 40% по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что в 2025 году число российских туристов достигнет 2 млн.

Цитата: «Полноценный безвиз сделает поездки в Китай такими же простыми, как в Турцию или на Ближний Восток», — отметил вице-президент АТОР Артур Мурадян.

Почему Китай становится популярным направлением?

Китай привлекает туристов разнообразием направлений: от современных мегаполисов, таких как Пекин и Шанхай, до исторических центров, таких как Сиань, и природных достопримечательностей, таких как горы Хуаншань. Прямые авиаперелеты из России в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Чэнду делают поездки доступными. Стоимость авиабилетов начинается от 45 000 рублей за перелет туда-обратно.

Какие документы нужны для поездки в Китай без визы?

Для безвизового въезда в Китай с 15 сентября 2025 года россиянам потребуется:

Документ Описание Загранпаспорт Действующий не менее 6 месяцев с момента выезда из России. Обратные авиабилеты Подтверждение возвращения в Россию или выезда в третью страну (для транзита). Бронь отеля Подтверждение места проживания (рекомендуется, но не обязательно). Ваучер туроператора Для туристических поездок (рекомендуется для подтверждения цели визита). Пригласительное письмо Для деловых визитов или посещения родственников (по необходимости).

Совет: Храните документы в электронном и печатном виде, чтобы избежать недоразумений на границе.

Сколько стоит поездка в Китай?

Стоимость поездки в Китай зависит от выбранного направления, типа размещения и длительности пребывания. Вот ориентировочные цены на 2025 год:

Категория Средняя стоимость Авиабилеты (туда-обратно) От 45 000 руб. (Пекин, Шанхай) Проживание (отель 3*) 3 000–5 000 руб./ночь Экскурсионный тур (7 дней) От 80 000 руб./чел. (с перелетом) Питание 1 000–2 000 руб./день Транспорт в Китае От 100 руб. (метро) до 2 000 руб. (такси)

Примечание: В Китае широко используются QR-платежи. Россия разрабатывает сервис для оплаты через QR-коды, а также работает над интеграцией карт «Мир».

Популярные направления в Китае для россиян

Пекин — столица с Великой Китайской стеной и Запретным городом. Шанхай — современный мегаполис с набережной Бунд и небоскребами. Гуанчжоу — центр торговли и гастрономии. Чэнду — родина панд и острой сичуаньской кухни. Хайнань — пляжный курорт (безвизовый въезд уже действует для групп).

Как подготовиться к поездке в Китай?

Проверьте загранпаспорт: Убедитесь, что он действителен не менее 6 месяцев. Забронируйте авиабилеты и отель: Это упростит прохождение пограничного контроля. Оформите страховку: Медицинская страховка обязательна для въезда. Изучите способы оплаты: В Китае преобладают QR-платежи, но карты UnionPay и наличные также принимаются.

Вопросы и ответы

1. Нужна ли виза для поездки в Китай с 15 сентября 2025 года?

Нет, с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года россияне могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с обычным загранпаспортом.

2. Какие города Китая самые популярные среди туристов?

Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Чэнду и остров Хайнань — самые востребованные направления.

3. Можно ли оплатить покупки в Китае картой «Мир»?

На 2025 год идет работа по интеграции карт «Мир» и сервиса QR-платежей. Рекомендуется иметь карты UnionPay или наличные.

4. Какие документы нужны для безвизового въезда?

Действующий загранпаспорт, обратные билеты, бронь отеля или ваучер туроператора (рекомендуется).

5. Сколько стоит туристическая виза в Китай сейчас?

До 15 сентября 2025 года однократная виза стоит 2 500–3 300 руб., многократная — от 7 400 руб. После введения безвиза виза не потребуется для поездок до 30 дней.

6. Можно ли въехать в Китай без визы для работы или учебы?

Нет, для работы, учебы или журналистской деятельности нужна соответствующая виза.

Подведем итоги

Введение безвизового режима для россиян с 15 сентября 2025 года делает Китай еще более доступным для туризма и деловых поездок. Достаточно иметь загранпаспорт, чтобы отправиться в Пекин, Шанхай или на остров Хайнань. Ожидаемый рост турпотока на 30–40% подтверждает, что Китай становится одним из самых популярных направлений для россиян. Планируйте поездку заранее, бронируйте билеты и отели, и наслаждайтесь уникальной культурой Поднебесной!