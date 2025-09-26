Новые правила отчетности по интернет-рекламе: ограничение срока и освобождение от маркировки

Срок действия отчетности по интернет-рекламе ограничен 1 годом. Маркировка рекламы не требуется для email-рассылок и мессенджеров. Видеореклама сохраняет требование вечной отчетности.

С 18 сентября 2025 года вступили в силу изменения в регулировании интернет-рекламы, утвержденные постановлением Правительства № 1427. Основные нововведения касаются ограничения срока действия отчетности по рекламе до одного года и освобождения от маркировки рекламы любых рассылок по электронной почте и в мессенджерах. Эти изменения, инициированные Ассоциацией блогеров и агентств (АБА), упрощают бизнес-процессы и снижают нагрузку на рекламодателей, сохраняя прозрачность для Роскомнадзора.

Отмена «вечной» отчетности: что изменилось

Ранее, согласно постановлению Правительства от 28.05.2022 № 974, рекламодатели и рекламораспространители обязаны были хранить данные об интернет-рекламе бессрочно. Это правило, известное как «вечная отчетность», создавало избыточную административную нагрузку. Компании должны были предоставлять информацию о каждом рекламном объявлении, включая количество просмотров, даже спустя годы после его размещения.

Новое постановление № 1427 ограничивает срок хранения и предоставления данных по интернет-рекламе до 12 месяцев с момента размещения. В течение этого периода рекламораспространители обязаны ежемесячно, в течение 30 дней после завершения месяца, передавать данные в операторы рекламных данных (ОРД). Это изменение затрагивает рекламу на сайтах, в социальных сетях и других цифровых платформах, за исключением видеорекламы.

Видеореклама, встроенная в авторские ролики, например, на онлайн-платформах, сохраняет требование бессрочного хранения данных. Блогеры и компании, размещающие такую рекламу, обязаны предоставлять информацию по запросу Роскомнадзора за весь период ее существования.

Освобождение от маркировки: email и мессенджеры

Одно из ключевых послаблений касается рассылок по электронной почте и в мессенджерах. Ранее освобождение от маркировки рекламы применялось только к рассылкам, рекламирующим собственные товары рекламодателя, если они распространялись им самим или аффилированными лицами. Теперь это ограничение снято. Любые email-рассылки и сообщения в мессенджерах, кроме рекламы в каналах, не требуют маркировки, независимо от содержания.

Однако такие рассылки по-прежнему классифицируются как реклама, распространяемая по сетям электросвязи, и требуют предварительного согласия получателей. Это соответствует требованиям законодательства о защите персональных данных и регулирования рекламной деятельности.

Для бизнеса это означает снижение затрат на администрирование и упрощение процессов. Например, компании, использующие email-рассылки для продвижения, теперь могут сосредоточиться на создании качественного контента, не тратя ресурсы на маркировку. Чтобы разобраться в тонкостях учета таких операций, рекомендуется пройти Курс профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН».

Изменения для СМИ и состава отчетности

Нововведения также затрагивают средства массовой информации (СМИ). Цифровые копии периодических печатных изданий, размещенные на сайтах СМИ в неизменном виде, освобождены от предоставления отчетности в ОРД. Это упрощает работу редакций, публикующих рекламу в электронных версиях своих изданий.

Кроме того, скорректирован состав данных, передаваемых в Роскомнадзор через операторы рекламных данных. Теперь в отчетах должны указываться:

Размер и сумма НДС (при наличии) по договору на размещение рекламы.

Дата начала и завершения размещения рекламы вместо ранее использовавшегося термина «срок размещения».

Идентификатор рекламы и дата исполнения обязательств по ее размещению (при наличии).

Общее описание объекта рекламирования, включая товарный знак, фирменное наименование и другие характеристики.

Эти изменения делают процесс отчетности более структурированным и прозрачным. Для специалистов, работающих с налогами, полезно изучить Курс «Учет НДС — 2025», чтобы правильно учитывать НДС в рекламных кампаниях.

Влияние на бизнес и рынок

Ассоциация блогеров и агентств (АБА) сыграла ключевую роль в инициировании изменений. Сооснователь АБА Максим Перлин отметил, что отмена «вечной отчетности» — результат систематического диалога между индустрией и государством. По его словам, рынок стал более гибким, а регулятор продолжает получать проверенную информацию для контроля.

Нововведения снижают административные издержки, позволяя компаниям экономить ресурсы на хранении архивов и подготовке отчетов. Это особенно важно для малого и среднего бизнеса, который часто сталкивается с ограничениями по времени и бюджету. Упрощение правил также способствует повышению прозрачности рынка, так как компании могут сосредоточиться на качественном выполнении рекламных кампаний, а не на бюрократических процедурах.

Однако важно помнить о сохранении строгих требований для видеорекламы. Блогеры и компании, работающие с видеоконтентом, должны продолжать вести учет и предоставлять данные по запросу Роскомнадзора. Это подчеркивает необходимость точного ведения бухгалтерии и соблюдения нормативов, особенно в условиях ужесточения контроля за рекламой в запрещенных социальных сетях.

Технические аспекты и рекомендации

Для соответствия новым правилам рекламодателям необходимо:

Обновить внутренние процессы учета интернет-рекламы, ограничив хранение данных 12 месяцами, за исключением видеорекламы. Убедиться, что email-рассылки и сообщения в мессенджерах соответствуют требованиям законодательства о согласии получателей. Включить в отчетность дополнительные данные, такие как НДС и даты размещения рекламы, для соответствия новым стандартам. Регулярно проверять актуальность сведений, передаваемых в ОРД, чтобы избежать штрафов.

Несоблюдение правил может привести к административной ответственности, особенно в случае попыток обхода запретов на рекламу в запрещенных соцсетях. Юристы подчеркивают важность строгого соблюдения нормативов, чтобы избежать санкций.