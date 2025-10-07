Кому повысят пенсии в ноябре 2025: категории, размеры и автоматический перерасчет

В ноябре 2025 года индексация пенсий в России затронет три ключевые категории граждан: получателей страховых пенсий по старости, членов летных экипажей гражданской авиации и бывших работников угольной промышленности. Этот перерасчет пенсий проводится Социальным фондом России (СФР) ежеквартально — в феврале, мае, августе и ноябре — для учета накопленных изменений в стаже и заработке. Эксперт Игорь Балынин, кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ, отметил, что такие корректировки обеспечивают справедливую компенсацию за вредные условия труда и выслугу лет. Автоматический механизм исключает необходимость подачи заявлений, минимизируя бюрократию и ускоряя выплаты.

Категория получателей Размер базовой надбавки (руб.) Удвоение фиксированной выплаты Дополнительные факторы Источник Пенсионеры 80+ лет 1314 (за уход) Да, до 19 129,40 Районный коэффициент (1,15–1,9) СФР Инвалиды I группы 1200–1314 (автоматически) Да, +100% базовой Иждивенцы (+10–30%) СФР Летчики и угольщики 1–2% от оклада за год сверх нормы Нет Вредный стаж (коэф. 1,5–2,0) ФЗ №155/84 Военные пенсионеры Средняя пенсия 40–45 тыс. Нет Индексация 7,6% октябрь Минфин

Одна из наиболее значимых надбавок в ноябре коснется пенсионеров старше 80 лет и лиц с инвалидностью I группы, достигших этого возраста в октябре. Им автоматически удваивается фиксированная выплата к страховой пенсии по старости — с 8907,70 рубля до 19 129,40 рубля, плюс надбавка за уход в размере 1314 рублей после индексации на 7,3% с февраля 2025 года. Для инвалидов I группы, независимо от возраста, применяется аналогичный принцип: удвоение базовой части плюс ежемесячная компенсация 1200 рублей с января 2025 года, индексированная до 1314 рублей. Это повышение фиксированной выплаты рассчитывается по формуле: базовый размер × 2 + коэффициент районного регулирования (для Крайнего Севера — до 1,9). Пример: пенсионер с пенсией 34 939 рублей в октябре получит в ноябре 45 160 рублей, что эквивалентно прибавке около 10 221 рубля. Такие доплаты к пенсии после 80 лет и по инвалидности обеспечивают минимальный прожиточный уровень, установленный в 2025 году на отметке 14 716 рублей в среднем по РФ.

Для летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности ноябрьский перерасчет пенсий учитывает специальный стаж: минимум 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин в авиации, с коэффициентом 1,5–2,0 за вредность. Доплата рассчитывается как 1% от среднего заработка за каждый год сверх нормы, с потолком в 75–85% от оклада. В 2025 году, после августовской корректировки, ноябрь добавит 2–5% к выплатам за счет инфляционного коэффициента 1,076. Чтобы получить эту надбавку, выход на пенсию должен быть непосредственно с льготной должности — пилот, бортмеханик или шахтер подземных работ. СФР проводит перерасчет на основе данных из трудовой книжки и ЕГИССО, без дополнительных документов. По данным СФР, около 85 тысяч таких пенсионеров ежегодно получают прибавку в среднем 1500–3000 рублей.

Отдельно стоит отметить недавнюю индексацию военных пенсий с 1 октября 2025 года на 7,6%, которая повлияла на ноябрьские выплаты для силовиков и их семей. Это повышение превысило прогноз инфляции (4–5%) и составило в среднем 40–45 тысяч рублей за пенсию, с примерами прибавок: 2389 рублей для гражданских пенсионерок и 4760 рублей для ветеранов. Перерасчет коснулся окладов по званию и должности, автоматически примененный к пенсиям за выслугу лет, инвалидность и потерю кормильца. Для досрочных пенсионеров (например, после 20 лет службы) добавляется понижающий коэффициент 93,59% от денежного довольствия, индексированный с января.

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для федеральных льготников в 2025 году индексирована на 9,5%, достигнув 4191 рубля в номинале (с NSET — до 3580 рублей). Подробности о правилах индексации ЕДВ доступны на портале СФР. Для работающих пенсионеров с 2025 года возобновлена индексация на 7,3%, с перерасчетом пропущенных лет при увольнении — прибавка до 1,5 раза. Рекомендуется проверять личный кабинет на Госуслугах для точного расчета индивидуальной индексации пенсий 2025.