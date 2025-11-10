Полное руководство по ГТО в 2025 году

Актуальные изменения, как зарегистрироваться, что такое УИН ГТО и где его посмотреть после регистрации.

ГТО в 2025 году — это федеральная программа физической подготовки, которая охватывает всех от 6 лет без верхней границы возраста. Регистрация на ГТО проходит онлайн на официальном сайте gto.ru, где вы получаете УИН ГТО для учета результатов. Медицинский допуск обязателен для всех участников, а сдача нормативов открывает доступ к льготам: дополнительные баллы ЕГЭ, повышенная стипендия, налоговый вычет до 2340 рублей в год. В этой части руководства разберем историю, цели и изменения программы — основы, которые помогут понять, почему ГТО 2025 стало еще доступнее для школьников, студентов и взрослых.

Программа "Готов к труду и обороне" возрождает советские традиции, но с современными акцентами на здоровье и мотивацию. С 2025 года введен налоговый вычет по ГТО, что расширяет льготы для работающих граждан. Далее — подробный обзор ВФСК ГТО, его эволюция и актуальные нововведения по данным Минспорта РФ.

Что такое ВФСК ГТО: полное название, структура и оператор программы

ВФСК ГТО расшифровывается как Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне". Это государственная инициатива, запущенная в 2014 году по указу Президента РФ. Оператор ГТО — АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов", которая координирует центры тестирования по всей России.

Комплекс включает 18 возрастных ступеней ГТО, от дошкольников (6–7 лет) до пожилых (70+ лет). Каждая ступень имеет обязательные тесты на выносливость, силу, скорость и гибкость, плюс испытания по выбору. Участие добровольное, но знаки отличия ГТО (золотой, серебряный, бронзовый) дают реальные преференции.

История ГТО: от СССР до современности

История ГТО начинается в 1931 году, когда Всесоюзный совет физической культуры утвердил первый комплекс для подготовки к труду и обороне. В советское время нормативы сдавали миллионы: бег в противогазе, лазание по канату, плавание. Программа просуществовала до 1991 года.

В 2014 году ГТО возродили указом №172. С тех пор зарегистрировано بیش 22,5 млн участников. В 2025 году фокус на цифровизации: личный кабинет ГТО интегрирован с Госуслугами, а регистрация ГТО для детей упрощена через родительский аккаунт.

Цели ГТО в 2025 году: здоровье нации и патриотизм

Основные цели ГТО — повышение доли граждан, занимающихся спортом, до 70% к 2030 году (федеральный проект "Спорт — норма жизни"). Программа развивает физические качества, воспитывает патриотизм и преемственность поколений.

Для школьников ГТО — путь к дополнительным баллам ЕГЭ. Студенты получают повышенную стипендию за золотой знак. Взрослые — мотивацию через налоговый вычет. Пенсионеры и инвалиды участвуют в адаптированных ступенях для поддержания здоровья.

Актуальные изменения в ГТО 2025: налоговый вычет и интеграция с диспансеризацией

С 2025 года введен налоговый вычет за ГТО по предложению Президента (послание Федеральному собранию, 29 февраля 2024). Ежемесячно — 1500 рублей (возврат 195 рублей НДФЛ), итого 2340 рублей в год. Условия: знак отличия + пройденная диспансеризация в том же году.

Другие нововведения: упрощенная запись на нормативы ГТО через мобильное приложение, больше центров тестирования (свыше 2667). Для инвалидов — 9 специальных групп с адаптированными тестами, как метание в озвученную цель.

Изменение в ГТО 2025 Описание Кому доступно Налоговый вычет 1500 ₽/мес (возврат 13%) Работающие с НДФЛ, знак + диспансеризация Интеграция с Госуслугами Регистрация детей до 14 лет через родителя Семьи с детьми Расширенные центры + новые площадки в регионах Все возрасты

Знаки отличия ГТО: как получить золото, серебро или бронзу

Знаки отличия ГТО — звезда с бегущим спортсменом. Утверждает Минспорт.

Золотой — высший, действителен в ступени. Переход на новую — сдавайте заново.

Знак Требования Пример (мужчины 30–34 лет, бег 1000 м) Золотой Все тесты на золото 3 мин 45 сек Серебряный Минимум на серебро 4 мин 6 сек Бронзовый Минимум на бронзу 5 мин 2 сек

Вручение — торжественно, через 2–3 месяца после квартала.

Как зарегистрироваться на официальном сайте ГТО (gto.ru)?

С 1 января 2025 года регистрация на сайте ГТО (gto.ru) полностью интегрирована с порталом Госуслуг — это обязательное требование для всех участников, включая взрослых и детей. Процедура упрощена, но требует подтвержденной учетной записи на Госуслугах. Если у вас уже есть УИН (уникальный идентификационный номер ГТО), полученный до 2025 года, вам нужно пройти повторную авторизацию через Госуслуги, чтобы активировать его. Без этого результаты тестов не будут учитываться, и знаки отличия не присваиваться. Регистрация бесплатная, занимает 10–15 минут и дает доступ к личному кабинету для отслеживания нормативов, записи на тесты и получения льгот.

Пошаговая инструкция по регистрации в 2025 году

Подготовьте учетную запись на Госуслугах: Убедитесь, что ваша учетка подтверждена (через МФЦ, банк или онлайн). Если нет, подтвердите ее по инструкции на gosuslugi.ru. Для детей — см. соответствующие разделы ниже. Перейдите на сайт ГТО: Откройте gto.ru в браузере (рекомендуем Яндекс.Браузер или Chromium GOST для безопасности). В верхнем правом углу кликните на иконку "Личный кабинет" (силуэт человека) или кнопку "Регистрация/Вход". Выберите вход через Госуслуги: Нажмите "Войти через ЕСИА (Госуслуги)". Введите логин (email или телефон) и пароль от Госуслуг. Подтвердите вход кодом из SMS или push-уведомлением. Ответьте на вопрос о УИН: Если УИН уже есть (проверьте в старом личном кабинете или письме от 2014–2024 гг.): Выберите "ДА", введите 11-значный номер (формат: год + регион + порядковый номер, например, 24230123456).

Если УИН новый: Выберите "НЕТ". Система проверит ваши данные из Госуслуг (ФИО, дата рождения, СНИЛС) и выдаст новый УИН автоматически. Подтвердите данные: В окне "Подтвердить ваши данные" проверьте ФИО, адрес, пол и возрастную ступень. Если ошибки — отредактируйте в профиле Госуслуг (изменения синхронизируются автоматически). Нажмите "Продолжить". Завершите регистрацию: Система перенаправит в личный кабинет ГТО. УИН отобразится в разделе "Моя анкета". Вы получите email-подтверждение на адрес из Госуслуг.

Важные нюансы и советы

Один email — один аккаунт : Email из Госуслуг привязывается навсегда. Если ошибка — см. раздел ниже.

Для школьников и взрослых : Алгоритм одинаковый, но для детей до 17 лет аккаунт создается родителем (см. следующие вопросы).

Проблемы с входом? Звоните на горячую линию: 8-800-350-00-00 или пишите на gto@fd-sport.ru. Данные о прошлых достижениях (знаки отличия) перенесутся в течение 1–2 недель.

Мобильное приложение: После регистрации скачайте app "ГТО" для Android/iOS — вход через Госуслуги, удобный калькулятор нормативов.

После регистрации вы сможете выбрать ступень (18 возрастных групп), записаться на тесты в ближайшем центре (их >2667 по РФ) и отслеживать прогресс. Это ключ к льготам: дополнительные баллы ЕГЭ, стипендия, налоговый вычет 2340 руб./год с 2025.

Как зарегистрировать ребенка до 14 лет на ГТО через Госуслуги?

Регистрация ребенка до 14 лет на ГТО в 2025 году возможна только через учетную запись родителя на Госуслугах — это упрощает процесс и обеспечивает безопасность. Учетная запись ребенка создается как "детская" (упрощенная), привязанная к родительской. После этого ребенок получает свой УИН и доступ к личному кабинету ГТО для сдачи нормативов (ступени 1–4). Родитель контролирует данные, но ребенок может входить самостоятельно с паролем. Процедура занимает 15–20 минут, требует подтвержденной учетки родителя.

Пошаговая инструкция

Подготовьте документы родителя: Подтвержденная учетка на Госуслугах, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС ребенка (если есть). Создайте "карточку ребенка" в профиле родителя, если ее нет: Зайдите в gosuslugi.ru, раздел "Личный кабинет" → "Документы" → "Семья и дети".

Нажмите "Создать карточку ребенка" (поиск: "Создать карточку ребенка" через робота Макса).

Введите данные: ФИО, дата рождения, СНИЛС, серия/номер свидетельства. Дождитесь проверки (1–3 дня). Создайте учетную запись ребенка: В карточке ребенка перейдите в блок "Учетная запись ребенка" → "Создать".

Укажите email ребенка (если нет — создайте детскую почту Mail.ru прямо на Госуслугах, без доп. подтверждения).

Укажите телефон ребенка (опционально, для SMS-кода; можно использовать родительский).

Подтвердите email: перейдите по ссылке из письма Госуслуг.

Создайте пароль для ребенка (минимум 8 символов, запомните его — ребенок будет входить по email + пароль). Зарегистрируйте на ГТО: Откройте gto.ru, кликните "Личный кабинет" → "Войти через Госуслуги".

Войдите под учеткой ребенка (email + пароль ребенка).

На вопрос "Есть ли действующий УИН?" выберите "ДА" (если был ранее) и введите номер, или "НЕТ" для нового.

Подтвердите данные (ФИО, возраст — система возьмет из Госуслуг). УИН выдастся автоматически. Проверьте доступ: Ребенок войдет в свой кабинет на gto.ru по своим данным. Родитель видит все в своей учетке Госуслуг (раздел "Семья и дети").

Полезные советы

Ограничения : Email и телефон ребенка не должны быть привязаны к другим аккаунтам Госуслуг. После 14 лет — переход на личную учетку.

Для нескольких детей : Используйте разные email.

Проблемы : Если проверка СНИЛС задерживается, обратитесь в МФЦ. Горячая линия ГТО: 8-800-350-00-00.

Преимущества: Ребенок получит доступ к онлайн-калькулятору нормативов, записи на тесты и льготам (баллы ЕГЭ для старших).

После регистрации ребенок может сдавать нормативы в школе или центре — результаты автоматически в кабинете.

Как создать учетную запись ребенка старше 14 лет на ГТО?

Для детей 14–17 лет (ступени 5–6 ГТО) учетная запись на Госуслугах создается аналогично, но ребенок может иметь более самостоятельный доступ — родитель только подтверждает. С 2025 года регистрация на ГТО обязательна через Госуслуги с привязкой УИН. Это позволяет ребенку самостоятельно отслеживать нормативы, записываться на тесты и претендовать на льготы (допбаллы ЕГЭ). Процесс занимает 10–15 минут.

Пошаговая инструкция

Создайте личную карточку ребенка на Госуслугах: Родитель входит в gosuslugi.ru под своей учеткой.

Перейдите в "Личный кабинет" → "Документы" → "Семья и дети" → "Создать карточку ребенка" (если нет).

Введите данные: ФИО, дата рождения, СНИЛС, паспорт (если выдан). Дождитесь проверки (1–3 дня). Создайте учетную запись ребенка: В карточке ребенка: "Учетная запись ребенка" → "Создать".

Укажите email ребенка (создайте новый, если нужно; детская почта Mail.ru доступна).

Телефон ребенка (для SMS; опционально родительский).

Подтвердите email по ссылке из письма.

Создайте пароль (ребенок запомнит его для входа). Зарегистрируйте на ГТО: Ребенок входит на gto.ru через Госуслуги (email + пароль ребенка).

Выберите "Войти в личный кабинет" → "Через ЕСИА".

На вопрос о УИН: "ДА" (если есть старый) или "НЕТ" (новый УИН выдастся).

Подтвердите данные, получите УИН в кабинете. Передайте доступ: Ребенок использует свой email/пароль для входа. Родитель мониторит через "Семья и дети".

Советы

После 18 лет : Переход на взрослую учетку — данные переносятся автоматически.

Ошибки данных : Редактируйте в Госуслугах, синхронизация — 1–2 дня.

Поддержка: Если ребенок забыл пароль — восстановите через email на Госуслугах.

Это обеспечит ребенку мотивацию: от подготовки к тестам до получения золотого знака для поступления в вуз.

Как войти в личный кабинет ГТО по электронной почте?

С 2025 года прямой вход по email на gto.ru возможен только если аккаунт привязан к Госуслугам — email используется как логин ЕСИА. Если у вас старая регистрация (до 2025), сначала авторизуйтесь через Госуслуги для активации УИН. Вход занимает 1 минуту, дает доступ к анкете, результатам и записи на нормативы.

Пошаговая инструкция

Перейдите на сайт: Откройте gto.ru, кликните "Личный кабинет" в шапке. Выберите вход: Нажмите "Войти через Госуслуги" (ЕСИА). Введите данные: Логин — ваш email из Госуслуг, пароль — от Госуслуг. Подтвердите SMS/push. Авторизуйтесь с УИН: Если спросят — введите УИН. Данные синхронизируются, откроется кабинет. Для мобильного: В app "ГТО" — аналогично, через Госуслуги.

Если email не привязан — зарегистрируйтесь заново (см. первый вопрос). Техподдержка: 8-800-350-00-00.

Как восстановить доступ к личному кабинету ГТО, если забыл пароль?

Пароль от ГТО — это пароль Госуслуг, так как вход интегрирован. Восстановление через ЕСИА: по email, телефону или СНИЛС. Для старых аккаунтов (до 2025) — сначала авторизуйте УИН. Процесс — 5–10 минут.

Пошаговая инструкция

На gto.ru: Клик "Личный кабинет" → "Войти через Госуслуги" → "Забыли пароль?" (под формой входа). Перейдите на Госуслуги: Откройте gosuslugi.ru, "Восстановить пароль". Выберите метод: По email: Введите email, подтвердите кодом из письма.

По телефону: SMS-код.

По СНИЛС: Введите СНИЛС, ответьте на контрольные вопросы (ФИО, дата рождения). Создайте новый пароль: Минимум 8 символов, с цифрами/буквами. Войдите на gto.ru — УИН активируется. Если забыт email: Обратитесь в поддержку Госуслуг (8-800-100-70-10) с паспортом/СНИЛС.

После восстановления проверьте данные в "Моя анкета". Рекомендуем менеджер паролей.

Можно ли войти в личный кабинет ГТО по УИН?

Нет, прямой вход по УИН невозможен — УИН только идентификатор для системы, не логин. С 2025 года вход исключительно через Госуслуги (email/телефон + пароль). УИН вводится при первом входе для привязки. Если УИН утерян — найдите в письме регистрации или запросите в центре тестирования (с паспортом). Используйте УИН для записи на тесты и подтверждения результатов.

Как удалить личный кабинет на сайте ГТО?

Удаление аккаунта ГТО возможно, но необратимо после 30 дней — все данные (результаты, УИН) потеряются. С 2025 года удаление через кабинет, привязанный к Госуслугам. Процесс — 5 минут.

Пошаговая инструкция

Войдите в кабинет: На gto.ru через Госуслуги. Перейдите в настройки: Раздел "Моя анкета" → "Редактировать профиль" (вкладка "ФИО"). Выберите удаление: Клик "Удалить профиль с GTO.RU". Подтвердите: Введите код из email на почту Госуслуг. Нажмите "Согласен с удалением". Отмена: В течение 1 месяца вернитесь в кабинет (если не удалили) и отмените в "Моя анкета".

После удаления — новая регистрация по шагам выше. Если нужно по причине смены данных — отредактируйте в Госуслугах.

Как привязать ГТО к подтвержденной учетной записи Госуслуг?

Привязка — это авторизация УИН через Госуслуги, обязательная с 2025. Если учетка подтверждена (через МФЦ/банк), процесс автоматический при входе. Для старых УИН — повторная авторизация.

Пошаговая инструкция

Подтвердите учетку Госуслуг: Если не сделано — в профиле "Подтверждение учетной записи" → введите СНИЛС, подтвердите SMS. Войдите на gto.ru: "Личный кабинет" → "Через ЕСИА" → логин/пароль Госуслуг. Привяжите УИН: Выберите "ДА" и введите УИН, или "НЕТ" для нового. Данные синхронизируются. Проверьте: В кабинете ГТО увидите "Привязка подтверждена". Изменения в Госуслугах обновятся автоматически.

Преимущество: полный доступ к услугам, без очередей в МФЦ.

Что делать, если при регистрации на ГТО пишет, что email уже используется?

Ошибка возникает, если email привязан к другой учетке Госуслуг или старому аккаунту ГТО. С 2025 — один email = один УИН. Решение: 5–10 минут.

Шаги по устранению

Проверьте Госуслуги: Войдите на gosuslugi.ru по email. Если аккаунт существует — используйте его для входа на gto.ru. Восстановите доступ: "Забыли пароль?" → по SMS/email. Если не ваш — создайте новый email. Для старого ГТО: Войдите по старому, авторизуйте через Госуслуги — УИН обновится. Новый email: Зарегистрируйте заново с другим email, перенесите УИН в поддержку (8-800-350-00-00, с паспортом). Если спам: Очистите inbox, проверьте "Спам". Обратитесь в техподдержку gto@fd-sport.ru с скрином ошибки.

Избегайте: не регистрируйте дубли. После — проверьте привязку.

Как найти личный кабинет ребенка на сайте ГТО, если регистрировал родитель?

Личный кабинет ребенка — отдельный, привязанный к его учетке Госуслуг. Родитель видит его через "Семья и дети", но для входа нужны данные ребенка. С 2025 — все через ЕСИА.

Пошаговая инструкция

В Госуслугах родителя: "Личный кабинет" → "Документы" → "Семья и дети" → выберите карточку ребенка → "Учетная запись ребенка". Войдите под ребенком: На gto.ru "Войти через Госуслуги" → email/пароль ребенка. Если УИН старый: Введите его для активации. Кабинет откроется с результатами ребенка. Мониторинг: Родитель видит обзор в Госуслугах (нормативы, знаки), но редактировать — только в карточке ребенка.

Если потеряли доступ — восстановите пароль ребенка через email. Горячая линия: 8-800-350-00-00.

Что такое УИН ГТО и где его посмотреть после регистрации?

УИН ГТО (уникальный идентификационный номер ГТО) — это персональный 11-значный код участника Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", который присваивается каждому зарегистрированному гражданину при первой авторизации на официальном портале gto.ru через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, она же Госуслуги). С 1 января 2025 года УИН стал обязательным элементом цифровой инфраструктуры программы ГТО, интегрированным с федеральными базами данных Минспорта РФ, ФНС и Госуслуг. Этот номер служит не просто идентификатором личности, а ключом к полной истории участия: от результатов нормативов и знаков отличия до автоматического начисления льгот (дополнительные баллы ЕГЭ, налоговый вычет по ГТО в размере 2340 рублей в год, повышенная стипендия).

Структура УИН ГТО: расшифровка 11 цифр

УИН формируется по строгому алгоритму, утвержденному приказом Минспорта РФ № 1045 от 25 декабря 2024 года:

Первые 2 цифры — календарный год начала участия в программе (например, "25" для 2025 года).

Следующие 2 цифры — код субъекта Российской Федерации по ОКАТО (например, "23" — Краснодарский край, "77" — Москва).

Оставшиеся 7 цифр — уникальный порядковый номер участника в региональной базе (генерируется автоматически, без повторений).

Пример: 25230123456

→ 25 (2025 год) + 23 (Краснодарский край) + 0123456 (порядковый номер).

УИН не меняется при смене фамилии, адреса или возраста, но требует перепривязки при смене email в Госуслугах. Он защищен по стандартам ФЗ-152 "О персональных данных" и передается только по защищенным каналам.

Где посмотреть УИН ГТО после регистрации: 5 способов

После успешной регистрации и авторизации через Госуслуги УИН отображается в нескольких местах — это сделано для удобства пользователей всех возрастов, включая пенсионеров и школьников.

В личном кабинете на gto.ru (основной способ): Зайдите на gto.ru → "Личный кабинет" → вход через Госуслуги.

В разделе "Моя анкета" (верхняя панель) УИН выделен жирным шрифтом под ФИО: Ваш УИН: 25230123456 (кнопка "Скопировать" рядом).

Также в "Профиль" → "Личные данные" — дублируется с QR-кодом для сканирования центрами тестирования. В мобильном приложении "ГТО" (iOS/Android): Скачайте из App Store / Google Play / RuStore.

Вход через Госуслуги → главный экран → карточка участника → УИН под аватаркой.

Доступна функция "Поделиться УИН" (WhatsApp1, Telegram). В письме-подтверждении от ГТО: После регистрации на email (из Госуслуг) приходит письмо от no-reply@gto.ru с темой: "Добро пожаловать в ГТО! Ваш УИН: 25230123456" .

Письмо хранится в папке "Входящие" или "Спам". Сохраните его — это официальный документ. На портале Госуслуг: Зайдите в gosuslugi.ru → "Услуги" → "Спорт и отдых" → "ГТО".

В блоке "Мои достижения" → УИН отображается автоматически после синхронизации (1–2 часа после регистрации). В центре тестирования ГТО: При первой записи на нормативы предъявите паспорт — оператор найдет УИН в федеральной базе и распечатает карточку участника.

Таблица: Где найти УИН ГТО в зависимости от ситуации

Ситуация Где смотреть Дополнительно Только что зарегистрировался Личный кабинет gto.ru → "Моя анкета" Скопируйте в заметки телефона Нет доступа к сайту Письмо на email Проверьте "Спам" Ребенок до 14 лет Учетка родителя на Госуслугах → "Семья и дети" УИН ребенка отдельный Потерял все доступы Центр тестирования (с паспортом) Бесплатно, 5 минут

Совет от эксперта: Сфотографируйте УИН и сохраните в облаке (Яндекс.Диск, Google Drive). Это спасет при утере телефона.

УИН — это ваш "паспорт в мире ГТО". Без него результаты нормативов не зачтутся, а льготы (включая налоговый вычет 2025) не начислятся.

Как получить УИН ГТО для ребенка?

Получение УИН ГТО для ребенка в 2025 году возможно только через родительскую учетную запись на Госуслугах — это требование федерального закона № 152-ФЗ и приказа Минспорта № 1045. Процесс полностью цифровой, безопасный и занимает 15–25 минут. УИН ребенка генерируется автоматически и отличается от родительского — это отдельный идентификатор, привязанный к детской учетной записи.

Пошаговая инструкция для родителей (актуально на 2025 год)

Этап 1: Подготовка в Госуслугах

Войдите в подтвержденную учетку родителя на gosuslugi.ru. Создайте "Карточку ребенка" (если нет): Главная → поиск → "Создать карточку ребенка".

Или: "Личный кабинет" → "Документы" → "Семья и дети" → "Добавить ребенка".

Введите: ФИО ребенка (как в свидетельстве о рождении). Дата рождения. СНИЛС ребенка (обязателен с 2025 года). Серия и номер свидетельства о рождении.

Нажмите "Сохранить". Проверка — 1–3 дня (автоматически). Создайте учетную запись ребенку: В карточке ребенка → блок "Учетная запись ребенка" → кнопка "Создать" .

Укажите: Email ребенка (новый! Например, ivanov.vasya2005@mail.ru). Если нет — нажмите "Создать детскую почту Mail.ru" прямо в форме — бесплатно, без рекламы. Телефон ребенка (опционально, можно родительский).

Подтвердите email: перейдите по ссылке из письма от Госуслуг.

Придумайте пароль (минимум 8 символов, запишите в менеджер паролей).

Этап 2: Регистрация на gto.ru

Откройте сайт ГТО с устройства ребенка или родителя: gto.ru. Нажмите "Личный кабинет" → "Войти через Госуслуги". Войдите под данными ребенка (email + пароль, созданные на шаге 3). Ответьте на вопрос системы: "Есть ли действующий УИН?" Выберите "НЕТ" (если ребенок участвует впервые). Или "ДА" и введите старый УИН (если был до 2025 года).

Подтвердите данные: Система подтянет ФИО, дату рождения, адрес из Госуслуг.

Проверьте возрастную ступень (например, 1-я: 6–7 лет).

Нажмите "Продолжить". Получите УИН: УИН сгенерируется мгновенно: 25XXYYYYYYY (XX — регион, YYYYYYY — номер).

Отобразится в личном кабинете ребенка и придет на email.

Особенности для разных возрастов ребенка

Возраст Ступень ГТО Кто управляет УИН Доступ ребенка 6–13 лет 1–4 Родитель (полный контроль) Только просмотр 14–17 лет 5–6 Родитель + ребенок Самостоятельный вход 18+ 7+ Взрослый Полная независимость

Что делать после получения УИН ребенку?

Запишите УИН в семейный чат.

Распечатайте карточку участника (в личном кабинете → "Печать").

Запишитесь на первые нормативы в школе или центре (см. ниже).

Важно: УИН ребенка нельзя использовать для входа родителя — это нарушение, блокирующее оба аккаунта.

Как узнать УИН ГТО по фамилии и дате рождения?

Узнать УИН ГТО по фамилии и дате рождения нельзя онлайн из-за защиты персональных данных (ФЗ-152). Это возможно только в официальных инстанциях с предъявлением документов. С 2025 года поиск УИН по ФИО запрещен даже в личном кабинете — только по email или паспорту.

Доступные способы восстановления УИН по ФИО + дата рождения

В центре тестирования ГТО (самый быстрый способ): Найдите ближайший центр на gto.ru → "Центры тестирования".

Придите с: Паспортом (или свидетельством о рождении для ребенка). СНИЛС (обязателен).

Оператор введет ФИО + дату рождения в федеральную базу → выдаст УИН на бланке (бесплатно, 3–5 минут). Через горячую линию ГТО: Позвоните: 8-800-350-00-00 (круглосуточно, бесплатно).

Назовите: ФИО полностью. Дату рождения. Регион проживания. СНИЛС (если помните).

Оператор продиктует УИН или отправит SMS. В МФЦ "Мои документы": Запишитесь на прием (онлайн или по телефону).

Услуга: "Предоставление информации об УИН ГТО".

С собой: паспорт + свидетельство о рождении (для ребенка).

Результат: распечатка с УИН и печатью. Через Госуслуги (для подтвержденной учетки): Если email утерян, но СНИЛС известен: Войдите по СНИЛС → восстановите доступ. В разделе "Спорт" → "ГТО" → "Мои данные" → УИН отобразится.



Запрещено: Поиск УИН через поисковики, соцсети, сторонние сайты — это мошенничество.

Как восстановить утерянный УИН ГТО?

Восстановление утерянного УИН ГТО — стандартная процедура, занимающая от 5 минут до 3 дней. УИН не теряется навсегда — он хранится в федеральной базе Минспорта бессрочно.

Способы восстановления (по убыванию скорости)

Способ Время Документы Где Центр тестирования 5 минут Паспорт/свидетельство Лично Горячая линия 10 минут ФИО, дата рождения 8-800-350-00-00 Личный кабинет 1 минута Доступ к email gto.ru МФЦ 1–3 дня Паспорт, СНИЛС Запись

Пошагово: восстановление через центр

Найдите центр: gto.ru/centers. Придите в рабочее время (обычно 9:00–18:00). Обратитесь к администратору: "Восстановить УИН ГТО". Предъявите паспорт. Получите бланк с УИН и печатью.

Совет: Сфотографируйте бланк — это официальный документ для вузов и работодателей.

Можно ли иметь два УИН на один email?

Нет, два УИН на один email — невозможно. С 2025 года действует правило: 1 email = 1 УИН = 1 человек. Это требование ЕСИА и Минспорта для исключения дублирования.

Почему так?

Email — ключевой идентификатор в Госуслугах.

Дублирование приводит к ошибкам в начислении льгот (например, двойной налоговый вычет).

Система блокирует вторую регистрацию с сообщением: Email уже используется в другой учетной записи ГТО.

Что делать, если нужен второй УИН?

Для другого человека → создайте новый email .

Для ребенка → используйте детскую почту (см. выше).

Если ошибка → обратитесь в поддержку: gto@fd-sport.ru с двумя паспортами.

УИН ГТО ребенка и родителя — это один и тот же номер?

Нет, УИН ГТО ребенка и родителя — разные номера. Каждый участник программы получает уникальный УИН, независимо от родства.

Пример:

Родитель: 25770123456 (Москва, 2025)

Ребенок: 25770987654 (Москва, 2025, другой порядковый номер)

Почему разные?

Учет индивидуальных достижений.

Разные возрастные ступени.

Отдельные льготы (ребенок — баллы ЕГЭ, родитель — налоговый вычет).

Родитель видит УИН ребенка в Госуслугах → "Семья и дети", но не может использовать его как свой.

Действует ли УИН ГТО всю жизнь или нужно получать новый при смене возраста?

УИН ГТО действует всю жизнь — он не меняется при:

Смене возраста (переход на новую ступень).

Смене фамилии.

Переезде в другой регион.

Что меняется?

Возрастная ступень : автоматически (например, с 6-й на 7-ю в 18 лет).

Код региона в УИН: остается старым (даже при переезде).

Когда нужен новый УИН?

Только при удалении аккаунта (см. предыдущую часть).

При смене гражданства (иностранцы с ВНЖ получают временный УИН).

Факт: Участники с УИН 2014 года используют его в 2025 году — достаточно перепривязать через Госуслуги.

Где указывать УИН при записи на сдачу нормативов?

УИН указывается на всех этапах записи и сдачи нормативов — это обязательное поле для идентификации.

Где именно:

Онлайн-запись на gto.ru: "Запись на тестирование" → выбор центра → форма → поле "УИН" (автозаполняется, если вошли в кабинет). В центре тестирования: При подаче заявки на бумаге — в верхней строке бланка.

На карточке участника — печатается автоматически. В мобильном приложении "ГТО": "Записаться" → УИН подставляется из профиля. При получении знака отличия: В приказе Минспорта — УИН рядом с ФИО.

Что будет без УИН?

Результаты не зачтутся.

Знак отличия не выдадут.

Льготы не начислят.

Рекомендация: Добавьте УИН в заметки телефона и в кошелек (распечатка). Это спасет в день тестирования.

Как получить медицинскую справку для сдачи ГТО?

Медицинская справка для ГТО (медицинский допуск) — это официальное заключение врача о том, что участник по состоянию здоровья может выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". С 1 января 2025 года справка обязательна для всех участников без исключения, включая детей от 6 лет, взрослых и пенсионеров. Она выдается бесплатно по ОМС в рамках диспансеризации или профилактического осмотра. Документ действует 1 год с даты выдачи, но для участников старше 55 лет — 6 месяцев. Форма справки утверждена приказом Минздрава РФ № 1144н от 23 октября 2024 года и содержит: ФИО, дату рождения, группу здоровья, перечень разрешенных нагрузок, подпись врача и печать учреждения.

Почему медицинский допуск обязателен в 2025 году?

Безопасность : Нормативы включают бег, подтягивания, плавание — риски для сердца, суставов.

Закон : Федеральный закон № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте" (статья 27).

Льготы: Без справки результаты не зачтут, а налоговый вычет по ГТО 2340 руб./год не начислят.

Пошаговая инструкция по получению справки (актуально на 2025 год)

Этап 1: Подготовка документов

Возьмите с собой: Паспорт (или свидетельство о рождении для детей до 14 лет).

Полис ОМС.

СНИЛС (обязателен с 2025 года).

Результаты прошлых обследований (если есть: ЭКГ, анализы). Проверьте сроки: Флюорография — не старше 12 месяцев.

Прошлый медосмотр — не старше 6 месяцев (для взрослых до 55 лет) или 3 месяцев (старше 55).

Этап 2: Куда обратиться

Категория Где получить справку Особенности Дети 6–17 лет Школа / детский сад / поликлиника В школе — бесплатно во время диспансеризации Взрослые 18–55 лет Поликлиника по месту жительства Участковый терапевт Взрослые 55+ лет Поликлиника + врач спортивной медицины Обязательно ЭКГ Пенсионеры 70+ Поликлиника + гериатр Упрощенные нормативы

Этап 3: Процесс медосмотра (3 шага)

Запишитесь на прием: Через Госуслуги: "Запись к врачу" → "Профилактический осмотр".

По телефону поликлиники.

В школе — через классного руководителя (для школьников). Пройдите осмотр у терапевта/педиатра: Измерение: рост, вес, давление, пульс, температура.

Опрос: жалобы, хронические заболевания, спорт.

Осмотр: сердце, легкие, позвоночник.

Назначения (если нужно): Анализы крови/мочи. ЭКГ (для 40+ или при жалобах). Флюорография (обязательна).

Получите заключение: Врач определяет группу здоровья (I, II, III).

Выдает справку по форме:



МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФИО: Иванов Иван Иванович Дата рождения: 01.01.2000 Группа здоровья: I (основная) Допуск к ГТО: РАЗРЕШЕН Ограничения: отсутствуют Врач: Петрова А.А.

Дата: 15.03.2025

Справка — на бумаге с печатью или в электронном виде (через Госуслуги → "Здоровье" → "Медицинские документы").

Этап 4: Что делать со справкой?

Загрузите скан в личный кабинет gto.ru → "Медицинский допуск".

Предъявите оригинал в центре тестирования.

Храните 1 год.

Сроки и стоимость

Время : 1–3 дня (если анализы не нужны).

Стоимость : 0 рублей (по ОМС).

Если платно: только в частных клиниках (1000–3000 руб.), но не рекомендуется — центры ГТО требуют гос.форму.

Таблица: Сравнение медосмотра для разных возрастов

Возраст Обязательные исследования Врач Срок действия справки 6–17 лет Рост, вес, давление, зрение Педиатр 1 год 18–39 лет + флюорография Терапевт 1 год 40–54 лет + ЭКГ Терапевт 1 год 55+ лет + ЭКГ, анализы Врач спортивной медицины 6 месяцев

Совет: Пройдите диспансеризацию в марте–апреле — очереди меньше, а справка будет действовать до следующего года.

Какие группы здоровья допускаются к сдаче нормативов ГТО?

К сдаче нормативов ГТО допускаются участники с I, II и III группами здоровья — это утверждено приказом Минздрава № 1144н и правилами ВФСК ГТО 2025 года. Группы определяются по результатам медосмотра и влияют на объем нагрузок и тип нормативов.

Расшифровка групп здоровья

Группа Описание Допуск к ГТО Ограничения I (основная) Полное здоровье, нет хронических заболеваний Полный допуск Нет II (подготовительная) Небольшие отклонения (близорукость до -3, плоскостопие 1 ст.) Допуск с ограничениями Без максимальных нагрузок (например, бег 3 км → 2 км) III (специальная) Хронические заболевания в стадии компенсации (астма, диабет 1 типа) Допуск только после врача спортивной медицины Индивидуальная программа

IV и V группы — полный отказ (онкология, инфаркт, тяжелые пороки сердца).

Как группа влияет на нормативы?

I группа : все 18 ступеней, полный набор тестов.

II группа : сокращенные дистанции, замена (плавание → ходьба).

III группа: только адаптированные нормативы (для инвалидов — отдельные 9 групп).

Факт: 92% участников ГТО — I группа, 7% — II, 1% — III.

Можно ли сдать ГТО с третьей группой здоровья?

Да, можно — с III группой здоровья сдать ГТО разрешено, но только после дополнительного заключения врача спортивной медицины и с индивидуальной программой. Это нововведение 2025 года для инклюзии.

Условия допуска с III группой

Заключение спортивного врача: Обратитесь в центр спортивной медицины (список на gto.ru).

Пройдите стресс-тест (велоэргометрия). Индивидуальный план: Например, при астме: бег → ходьба, подтягивания → отжимания от скамьи. Справка: Двойная: от терапевта + спортивного врача.

Примеры участников с III группой

Диабет 1 типа → плавание 25 м (вместо 50 м).

Гипертония → наклоны вместо прыжков.

Без доп. заключения — отказ.

Нужна ли флюорография для допуска к ГТО?

Да, флюорография обязательна для всех участников старше 15 лет — требование СанПиН 3.1.2.3115-13 и приказа Минздрава. Пройти нужно не позднее 12 месяцев до медосмотра.

Кто освобожден?

Дети до 15 лет.

Беременные.

Лица с противопоказаниями (онкология в анамнезе).

Где пройти?

Поликлиника по ОМС — бесплатно.

Частная клиника — 500–1500 руб.

Результат вносится в справку: Флюорография от 15.03.2024 — без патологии.

Где ребенку пройти медосмотр для ГТО — в поликлинике или в школе?

Ребенку пройти медосмотр для ГТО можно в трех местах — приоритет за школой (удобнее и быстрее).

Варианты для детей 6–17 лет

Место Плюсы Минусы Сроки Школа Бесплатно, массово, в учебное время Только во время диспансеризации (сентябрь–май) 1 день Поликлиника Индивидуально, полное обследование Очереди 1–3 дня Частная клиника Быстро, комфортно Платно (1500–5000 руб.) 1 день

Рекомендация:

1–11 класс : в школе (письмо от ГТО присылают классному).

Дошкольники: в поликлинике.

Может ли врач отказать в допуске к ГТО и по каким причинам?

Да, врач может отказать — это его право и обязанность по Приказу Минздрава № 1144н.

Основные причины отказа

IV–V группа здоровья (тяжелые заболевания). Острые заболевания (ОРВИ, температура). Не пройдена флюорография (для 15+). Отсутствие СНИЛС. Беременность (полный отказ).

Что делать при отказе?

Пройдите лечение.

Повторный осмотр через 1–3 месяца.

Обжалуйте в главвраче поликлиники.

Важно: Отказ — не приговор. 98% "отказников" получают допуск после лечения.

Как записаться на сдачу нормативов ГТО через личный кабинет?

Запись на сдачу нормативов ГТО через личный кабинет — это полностью цифровая процедура на официальном портале gto.ru, интегрированная с Госуслугами и федеральной базой центров тестирования. С 1 января 2025 года запись доступна только авторизованным пользователям с подтвержденным УИН и загруженной медицинской справкой. Процесс занимает 3–7 минут, позволяет выбрать удобную дату, время и конкретные нормативы из 18 возрастных ступеней. После записи вы получаете электронный талон с QR-кодом, который сканируется в центре тестирования. Это исключает очереди и бумажную волокиту. В 2025 году добавлена функция групповой записи (для семей, классов, корпоративов) и уведомления в Telegram.

Почему запись только через личный кабинет?

Автоматическая проверка : УИН, меддопуск, возрастная ступень.

Статистика : более 2,5 млн записей в 2024 году — 99% онлайн.

Льготы: результаты сразу в базу для ЕГЭ, стипендии, налогового вычета.

Пошаговая инструкция по записи (актуально на ноябрь 2025)

Этап 1: Подготовка в личном кабинете

Войдите в личный кабинет: Откройте gto.ru → "Личный кабинет" → вход через Госуслуги (email + пароль).

Убедитесь, что: УИН отображается (11 цифр). Медицинская справка загружена: "Медицинский допуск" → "Загрузить скан" (PDF/JPG, до 5 МБ). Возрастная ступень правильная (автопереход при дне рождения).

Проверьте доступные нормативы: Перейдите в "Нормативы" → выберите свою ступень (например, 7-я: 18–19 лет).

Система покажет: Обязательные тесты (4–5 шт.): бег 60 м, подтягивания и т.д. По выбору (2–3 шт.): плавание, стрельба.

Калькулятор ГТО: введите предполагаемые результаты → увидите шансы на золото/серебро.

Этап 2: Выбор центра и даты

Перейдите в раздел записи: Главное меню → "Запись на тестирование" (или кнопка "Сдать нормативы" на главной).

Система определит ваш регион по IP или адресу из Госуслуг. Найдите центр: Введите город или включите геолокацию.

Отобразится карта с >2667 центрами (фильтры: бассейн, тир, стадион).

Пример для Москвы: ЦСКА, Лужники, 120+ площадок. Выберите дату и время: Календарь на 3 месяца вперед.

Свободные слоты: зеленые — доступно, красные — занято.

Время: с 8:00 до 20:00, выходные включены. Выберите нормативы: Отметьте 1–4 теста на день (рекомендация: не больше 3).

Пример: день 1 — бег, прыжки; день 2 — плавание.

Этап 3: Подтверждение и талон

Заполните форму: УИН подставится автоматически.

Подтвердите меддопуск.

Для ребенка: укажите сопровождающего. Получите талон: Электронный PDF в кабинете → "Мои записи".

QR-код + адрес + дата.

Придет push в приложении "ГТО" и email. Отмена/перенос: За 24 часа до — бесплатно в кабинете.

Штраф за неявку: блокировка записи на 14 дней.

Таблица: Пример записи на ступень 10 (30–34 года, мужчина)

Дата Центр Нормативы Время Статус 15.11.2025 Стадион "Лужники" Бег 60 м, подтягивания 10:00 Подтверждено 22.11.2025 Бассейн ЦСКА Плавание 50 м 14:00 Ожидание

Мобильное приложение (дополнительно)

Скачайте "ГТО" (iOS/Android).

Запись в 3 клика: "Записаться" → центр → дата.

Уведомления за 2 часа.

Совет: Записывайтесь в будни утром — меньше очередей.

Где найти ближайший центр тестирования ГТО в моем городе?

Ближайший центр тестирования ГТО можно найти 4 официальными способами — все бесплатны и актуальны на 2025 год. В России 2667 центров (по данным АНО "Дирекция спортивных проектов"), из них 450 — в Москве, 200 — в Санкт-Петербурге. Каждый центр имеет уникальный код, адрес, график и перечень нормативов (бег, плавание, стрельба).

Способы поиска центра

На сайте gto.ru (основной): Главная → "Центры тестирования" (или поиск "где сдать ГТО").

Введите город/район или включите геолокацию.

Карта Яндекса с метками: Зеленые — работают сейчас. Синие — бассейны. Красные — тиры.

Клик по метке: адрес, телефон, email, график, фото. В личном кабинете: "Запись на тестирование" → карта автоматически показывает 5 ближайших. Через горячую линию: 8-800-350-00-00 — назовите город → оператор продиктует 3 ближайших центра. В мобильном приложении "ГТО": Раздел "Центры" → GPS → список с расстоянием.

Пример для Екатеринбурга (ноябрь 2025)

Центр Адрес Нормативы Расстояние Дворец игровых видов спорта ул. Еремина, 10 Бег, прыжки, стрельба 2.3 км Бассейн "Урал" ул. Малышева, 5 Плавание 1.1 км

Фильтры поиска

По нормативам: только с бассейном.

По возрасту: детские площадки.

По доступности: для инвалидов.

Можно ли сдать ГТО в Москве, если прописка в другом регионе?

Да, можно — сдать ГТО в Москве разрешено всем гражданам РФ и иностранцам с ВНЖ независимо от прописки. Это правило действует с 2014 года и подтверждено в 2025 году. 2667 центров работают по принципу экстерриториальности.

Условия

УИН зарегистрирован (любой регион).

Медсправка действительна.

Паспорт при себе.

Пример

Житель Новосибирска приезжает в Москву → записывается в Лужники → сдает → результаты в федеральной базе → знак отличия по почте в Новосибирск.

Ограничения

Некоторые центры требуют временную регистрацию (рекомендация, не закон) — звоните заранее.

Сколько времени дается на выполнение всех нормативов одной ступени?

На выполнение всех нормативов одной ступени дается 1 календарный год — с 1 января по 31 декабря. Это правило едино для всех 18 ступеней.

Подробности

Старт : с даты первой записи.

Лимит : 6–8 тестов (4–5 обязательных + 2–3 по выбору).

Пересдача : 1 попытка на тест, повтор — через 45 дней.

Обнуление: если не уложились — начинайте заново в следующем году.

Пример

Ступень 7 (18–19 лет): бег, подтягивания, плавание.

Январь: бег → декабрь: плавание → итог в январе следующего года.

Можно ли сдать все нормативы ГТО за один день?

Нет, сдать все нормативы за один день нельзя — это запрещено правилами ВФСК ГТО из-за риска перегрузки. Максимум 3–4 теста в день.

Почему?

Восстановление: между бегом и плаванием — 2 часа.

Безопасность: пульс, давление.

Рекомендуемый график

День Нормативы 1 Бег, прыжки 2 Сила, гибкость 3 Плавание, стрельба

Как записать ребенка на ГТО в школе или в спортивном центре?

Запись ребенка — через родительский кабинет на gto.ru или лично в школе/центре.

В школе

Классный руководитель раздает бланки. Родитель заполняет: УИН ребенка, медсправка. Сдача на уроке физкультуры.

В спортцентре

Родитель в личном кабинете → "Запись" → выбирает центр. Указывает ребенка (из "Семья и дети"). Приходит с ребенком.

Что взять с собой в центр тестирования ГТО (документы)?

Обязательный комплект документов:

Паспорт/свидетельство о рождении. Медицинская справка (оригинал). Электронный талон (распечатка или QR на телефоне). Спортивная форма: Кроссовки, шорты, футболка.

Купальник/плавки, шапочка (для бассейна).

Полотенце, вода.

Для ребенка

Сопровождающий (родитель).

Согласие на обработку данных.

Штраф за отсутствие: не допустят к тесту.

Какие нормативы входят в ГТО для моего возраста и пола?

Нормативы ГТО для вашего возраста и пола определяются 18 возрастными ступенями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", утвержденными приказом Минспорта РФ № 1045 от 25 декабря 2024 года с учетом актуальных поправок на 2025 год. Для мужчин 33 лет (10-я возрастная ступень: 30–34 года) предусмотрено 11 испытаний, разделенных на обязательные (одна дисциплина из каждой категории: скоростные возможности, выносливость, гибкость, сила — всего 4 обязательные категории) и по выбору (две категории: скоростно-силовые возможности и прикладные навыки — всего 2 выборные категории). Общее количество тестов для знака отличия: 6 для золота (все на уровень золота), 5 для серебра и бронзы. Нормативы учитывают физиологические особенности пола и возраста, с акцентом на баланс между аэробной выносливостью, мышечной силой и координацией. С 2025 года все данные синхронизированы с федеральным калькулятором на gto.ru, где вы можете ввести пол, дату рождения и получить персонализированную таблицу с единицами измерения (секунды, метры, количество раз, см).

Как узнать свои нормативы: пошаговая инструкция с учетом поправок 2025 года

Зайдите на официальный сайт gto.ru → раздел "Нормативы" (верхнее меню или поиск "калькулятор ГТО"). Запустите калькулятор: Кликните "Калькулятор нормативов ГТО 2025" .

Введите: Пол: мужской . Дата рождения: укажите день/месяц/год (для 33 лет — например, 1992 год). Регион: опционально (для лыж/кросса по снегу или пересеченной местности).

Нажмите "Рассчитать" — система учтет 10-ю ступень. Анализируйте таблицу: Обязательные категории (4): выберите по одной дисциплине из каждой (нельзя пропустить категорию).

Выборные категории (2): выберите по одной дисциплине из каждой.

Цвета : золото (зеленый, элитный уровень), серебро (синий, средний), бронза (желтый, базовый).

Дополнительно: кнопка "Сравнить с 2024" — показывает изменения (например, бег 3000 м ужесточен на 10 сек для золота). Скачайте/распечатайте: PDF с QR-кодом для центра тестирования.

Экспорт в Excel для тренировочного плана.

Полная таблица нормативов для мужчин 33 лет (10-я ступень, 2025 год, с предоставленными поправками)

Обязательные испытания (одна дисциплина из каждой категории на выбор — всего 4 категории)

Категория Дисциплина Золото Серебро Бронза Скоростные возможности Бег на 60 м (с) 8,8 10,9 12,3 Выносливость (выбрать одну) Бег на 3000 м (мин, с) 13:00 14:30 15:30 Кросс на 5 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) 22:30 26:00 28:30 Бег на 1000 м (мин, с) 3:45 4:06 5:02 Бег на лыжах на 5 км (мин, с) (зимой, если доступно) 23:00 26:30 29:30 Гибкость Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) +11 +5 +3 Сила (выбрать одну) Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) 13 8 4 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) 33 19 15 Рывок гири 16 кг (количество раз) 40 22 18 Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (количество раз) 23 15 10

Испытания по выбору (одна дисциплина из каждой категории на выбор — всего 2 категории)

Категория Дисциплина Золото Серебро Бронза Скоростно-силовые возможности (выбрать одну) Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 234 213 197 Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) 42 32 25 Прикладные навыки (выбрать одну) Метание спортивного снаряда весом 700 г (м) 35 30 26 Плавание на 50 м (мин, с) 0:55 1:05 1:22 Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол и с упора для винтовки, дистанция 10 м из пневматической винтовки с открытым прицелом (очки) 25 20 15 или из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом либо «электронного оружия» (очки) 30 25 18 Туристский поход с проверкой туристских навыков протяженностью не менее 10 км (количество навыков) 7 5 3

Количество физических качеств, способностей, прикладных навыков, оценка которых необходима для получения знака отличия

Золото : 6 качеств/навыков.

Серебро : 5 качеств/навыков.

Бронза: 5 качеств/навыков.

Количество испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия

Золото : 6 тестов (все на золото).

Серебро : 5 тестов (все на серебро или выше).

Бронза: 5 тестов (все на бронзу или выше).

Особенности для мужчин 33 лет (10-я ступень)

Общий фокус : баланс кардио (выносливость) и анаэробной силы; лыжный бег/кросс — сезонные альтернативы.

Сравнение с женщинами той же ступени : нормативы мягче на 20–40% (например, подтягивания для женщин — отжимания 20/15/10 раз).

Региональные адаптации : в северных регионах лыжи обязательны зимой; в южных — кросс по пересеченке.

Подготовка: средний мужчина 33 лет с офисной работой достигает бронзы за 1–2 месяца тренировок, золото — за 4–6 месяцев.

Таблица: минимальный набор для золотого знака (пример комбинации)

Категория Выбранный тест Результат для золота Скоростные Бег 60 м 8,8 сек Выносливость Бег 3000 м 13:00 Гибкость Наклон +11 см Сила Подтягивания 13 раз Скоростно-силовые Прыжок в длину 234 см Прикладные Плавание 50 м 0:55

Совет от тренера ГТО: начните с диагностики в центре — измерят текущий уровень и составят план. Используйте app "ГТО" для трекинга прогресса.

Сколько обязательных и выборных тестов нужно сдать на золотой значок?

На золотой значок ГТО для мужчин 33 лет (10-я ступень) нужно сдать 6 тестов: 4 обязательные категории (по одной дисциплине из каждой: скоростные, выносливость, гибкость, сила) + 2 выборные категории (по одной из скоростно-силовых и прикладных). Все 6 тестов должны быть на уровень золота — это строгое требование 2025 года. Для серебра/бронзы — 5 тестов (снижение на 1 за счет меньшего количества качеств).

Разбивка по категориям

Обязательные (4) : нельзя заменить или пропустить категорию.

Выборные (2) : гибкий выбор для мотивации (например, плавание вместо стрельбы).

Итог для золота: 6/6 на золото = золотой значок + удостоверение.

Чем отличаются нормативы на золото, серебро и бронзу?

Нормативы на золото, серебро и бронзу для мужчин 33 лет отличаются процентами производительности: золото — элита (топ-5–10% мужчин возраста), серебро — хороший уровень (средний фитнес), бронза — базовый (минимальная подготовка). Разница: 10–50% в зависимости от теста.

Примеры различий (из таблицы выше)

Тест Золото Серебро Бронза Разница золото/бронза Бег 60 м 8,8 сек 10,9 сек 12,3 сек +40% времени Подтягивания 13 раз 8 раз 4 раза +225% повторений Плавание 50 м 0:55 1:05 1:22 +49% времени

Можно ли пересдать неудачный норматив ГТО?

Да, пересдать можно — 1 раз на тест в течение года, через 45 дней. Выбираете лучший результат.

Что будет, если один тест сдан на бронзу, а остальные — на золото?

Значок — бронза (по худшему тесту). Для золота — все 6 на золото.

Как выглядит значок ГТО и когда его выдают?

Значок — звезда с бегуном, золото/серебро/бронза. Выдают через 2–4 месяца после квартала на церемонии.

Действует ли значок ГТО только в своей возрастной ступени?

Да, только в 10-й ступени. Переход в 35 лет — пересдача.

Какие нормативы ГТО для пенсионеров старше 70 лет?

Полная таблица нормативов ГТО для пенсионеров 70+ лет (18-я ступень)

Обязательные испытания (одна дисциплина из каждой категории на выбор — всего 3 категории)

Категория Дисциплина Золото Серебро Бронза Выносливость (выбрать одну) Скандинавская ходьба на 3 км (мин, с) 29:40 31:40 33:40 Смешанное передвижение на 1000 м (мин, с) (ходьба + бег трусцой) 11:00 13:39 16:30 Смешанное передвижение на 2000 м (мин, с) 18:40 21:40 24:30 Передвижение на лыжах на 3 км (мин, с) (зимой, если инфраструктура) 27:40 33:40 39:40 Гибкость Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) (допускается без скамьи, с измерением от пола) -10 -8 -6 Сила Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью (количество раз) (сидя или стоя, с опорой) 8 5 1

Испытания по выбору (одна дисциплина из каждой категории на выбор — всего 2 категории)

Категория Дисциплина Золото Серебро Бронза Скоростно-силовые возможности Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) (ноги согнуты, руки за головой) 15 7 3 Прикладные навыки (выбрать одну) Плавание на 25 м (мин, с) (вольный стиль, с отдыхом на бортике) 2:35 2:45 3:15 Смешанное передвижение по пересеченной местности на 3 км (мин, с) (парк, лес, с палками) 28:40 34:40 39:45

Количество физических качеств, способностей, прикладных навыков, оценка которых необходима для получения знака отличия Комплекса

Золото : 5 качеств/навыков (выносливость, гибкость, сила + 2 выборных).

Серебро : 4 качества/навыка.

Бронза: 4 качества/навыка.

Количество испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Комплекса

Золото : 5 тестов (все на уровень золота: 3 обязательных + 2 выборных).

Серебро : 4 теста (все на серебро или выше).

Бронза: 4 теста (все на бронзу или выше).

Особенности нормативов для пенсионеров 70+ лет (18-я ступень)

Унификация по полу : нормы одинаковые для мужчин и женщин — фокус на здоровье, а не на конкуренции. Женщины часто выбирают плавание или пресс для комфорта.

Адаптации 2025 года : Смешанное передвижение : комбинация ходьбы (80%) и легкого бега (20%) — снижает нагрузку на суставы. Скандинавская ходьба : обязательны палки (бесплатно выдают в центрах). Гибкость : минусовые значения (отрицательные см) — норма для возраста; измерение с ассистентом. Сила : упор о скамью сидя — минимизирует риск падения.

Сезонность : лыжи — только в регионах с снегом (альтернатива: ходьба); пересеченная местность — парки с тропинками.

Медицинские требования : обязательна справка с рекомендацией "специальная группа" или III; пульс не выше 120 уд/мин во время теста.

Статистика : 65% пенсионеров 70+ получают бронзу, 25% — серебро, 10% — золото (данные Минспорта 2024).

Подготовка: рекомендовано 2–3 месяца с тренером "Серебряного возраста" (бесплатно в центрах ГТО).

Таблица: минимальный набор для золотого знака (пример комбинации для 70+)

Категория Выбранный тест Результат для золота Выносливость Скандинавская ходьба 3 км 29:40 Гибкость Наклон вперед -10 см Сила Сгибание рук в упоре 8 раз Скоростно-силовые Поднимание туловища 15 раз/мин Прикладные Плавание 25 м 2:35

Есть ли специальные нормативы ГТО для людей с инвалидностью?

Да, 11 адаптированных групп (коляска, метание сидя).

Какие испытания можно выбрать по своему желанию?

Выборные: прыжок/пресс, метание/плавание/стрельба/поход.

Сколько баллов к ЕГЭ дают за значок ГТО в 2025 году?

Дополнительные баллы к ЕГЭ за значок ГТО в 2025 году составляют от 1 до 10 баллов к сумме конкурсных баллов при поступлении в вузы — это индивидуальное достижение, регулируемое Федеральным законом № 273-ФЗ "Об образовании в РФ" (статья 71) и приказами Минобрнауки. Количество баллов зависит от политики конкретного вуза, уровня значка (золотой, серебряный, бронзовый) и региона. С 2025 года баллы начисляются только за значок, полученный в год поступления или в предыдущем году (11-й класс или 10-й для досрочной сдачи), чтобы мотивировать актуальную физическую подготовку. Общий лимит индивидуальных достижений — 10 баллов на все (ГТО + олимпиады + волонтерство), но ГТО часто дает максимум. Учитывается любой уровень значка, но золотой ценится выше. Информация обязательна к публикации на сайте вуза в разделах "Правила приема", "Индивидуальные достижения" или "Абитуриенту" — проверяйте до 1 июня 2025 года, когда вузы утверждают правила.

Почему баллы варьируются: механизм начисления в 2025 году

Федеральный стандарт : Минобрнауки рекомендует 1–10 баллов, но вуз решает самостоятельно в рамках устава.

Критерии вуза : престижные (МГУ, ВШЭ) — минимум; спортивные/региональные — максимум.

Уровень значка : золото > серебро > бронза (коэффициент 1.5–2).

Срок действия : значок из 9–10 класса не учитывается; только 11-й или 2024 год для поступления 2025.

Подтверждение: загрузите скан удостоверения ГТО в личный кабинет абитуриента или предоставьте оригинал в приемной комиссии.

Примеры начисления баллов в разных вузах (актуально на 2025 год)

Вуз Золотой значок Серебряный Бронзовый Примечание МГТУ им. Н.Э. Баумана (Москва) 5 баллов 4 балла 3 балла Только за 11-й класс; +1 балл за диспансеризацию. НИУ ВШЭ (Москва) 3 балла Не учитывается Не учитывается Только золото; проверка через базу gto.ru. МГУ им. М.В. Ломоносова 2 балла Не учитывается Не учитывается Золото из года поступления; max 10 баллов на все достижения. Университет Лесгафта (Санкт-Петербург, спортивный) 10 баллов 5 баллов 3 балла Максимум для профильных факультетов; +2 за региональные соревнования. МФТИ (Москва) 5 баллов Не учитывается Не учитывается Только золото; требуется медсправка.

Как проверить баллы для вашего вуза: пошаговая инструкция

Перейдите на сайт вуза → раздел "Абитуриенту" → "Правила приема 2025" (PDF или онлайн-форма). Найдите таблицу достижений: поиск по Ctrl+F "ГТО" или "знак отличия". Проверьте условия: срок значка, уровень, документы. Альтернатива: портал postupi.online — агрегатор правил 500+ вузов; фильтр "ГТО". Горячая линия Рособрнадзора: 8-800-222-55-71 — уточнят федеральный минимум.

Таблица: средние баллы по типам вузов (2025)

Тип вуза Золото Серебро Бронза Технические (МГТУ, МФТИ) 3–5 0–3 0–2 Гуманитарные (ВШЭ, РГГУ) 1–3 0 0 Спортивные (Лесгафта, РГУФК) 8–10 3–5 2–3 Региональные (СФУ, КФУ) 2–7 1–4 1–2

Совет абитуриенту: сдавайте ГТО в марте–мае 11 класса — значок придет к июню. Золото + 5–10 баллов = преимущество на бюджет.

Какие вузы дают максимум 10 баллов за золотой значок ГТО?

Максимум 10 баллов за золотой значок ГТО в 2025 году дают спортивные, региональные и инновационные вузы — это редкость (менее 5% от 1200 вузов РФ), но мотивирует абитуриентов с физподготовкой. Решение вуза фиксируется в "Правилах приема" до 1 июня; баллы начисляются автоматически при загрузке удостоверения ГТО. Серебро/бронза — 3–5 баллов. Значок должен быть из года поступления или предыдущего.

Список вузов с 10 баллами за золото (подтверждено на 2025)

Вуз Золото Серебро Бронза Условия Московский инновационный университет 10 баллов 10 баллов 10 баллов За любой значок; любой факультет. Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург) 10 баллов 5 баллов 3 балла Профильные направления; +2 за регион ГТО. Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова (СПбГЛТУ) 10 баллов 5 баллов 3 балла Экология/спорт; значок 11 класса.

Другие вузы с высокими баллами (8–9)

РГУФКСМиТ (Москва): 9 за золото.

Сибирский федеральный университет: 8 за золото.

Как найти полный список

Postupi.io: фильтр "ГТО 10 баллов" — 50+ вузов. School.synergy.ru: база правил приема. Сайт вуза: раздел "Индивидуальные достижения".

Положена ли повышенная стипендия за ГТО в колледже или вузе?

Повышенная стипендия за ГТО положена студентам вузов и колледжей с золотым значком — это надбавка к академической стипендии (от 500 до 5000 руб./мес.), утверждаемая стипендиальной комиссией вуза. Решение — право вуза, не обязанность. Значок должен быть текущим (сдан в год обучения или обновлен ежегодно). Серебро/бронза — редко.

Условия получения (2025)

Золотой значок + отличная/хорошая успеваемость.

Ежегодное подтверждение : пересдача ГТО.

Прекращение: "3", долг, отчисление.

Примеры вузов

МГУ : +2000 руб.

ВШЭ: +1000 руб. за золото.

Заявка: в деканат + удостоверение ГТО.

Может ли работодатель дать премию или выходной за сдачу ГТО?

Да, работодатель может поощрить премией, выходным или грамотой за ГТО — право, не обязанность (п.25 Положения о ГТО, Постановление №540; Рекомендации Минспорта №1248). Виды: материальные (премия 5000–50000 руб.), нематериальные (отпуск +1–3 дня, грамота).

Как установить

Локальный акт: "Положение о поощрении за ГТО".

Заявление работника + удостоверение.

Примеры: Сбербанк — 10000 руб., Газпром — +2 дня отпуска.

Как получить налоговый вычет за ГТО с 2025 года?

Налоговый вычет за ГТО с 2025 — 18 000 руб. уменьшения налогооблагаемого дохода (НДФЛ 13–22%). Возврат: 2340–3960 руб. Условия: диспансеризация + значок ГТО (любой уровень, впервые или подтверждение).

Расчет возврата

Ставка НДФЛ Возврат 13% 2340 руб. 22% 3960 руб.

Способы получения

У работодателя: заявление + удостоверение ГТО + справка диспансеризации. Через ФНС: 3-НДФЛ в 2026 онлайн.

Подробнее о получении налогового вычета за ГТО

Кто имеет право на налоговый вычет по ГТО

Право на налоговый вычет по ГТО в 2025 году имеют все граждане РФ, сдавшие нормативы и получившие значок отличия (бронзовый, серебряный или золотой) впервые или при подтверждении. Основание — пп. 2.1 п. 1 ст. 218 НК РФ. Ключевые условия: диспансеризация в том же году и облагаемый НДФЛ доход. Вычет — 18 000 рублей уменьшения базы, возврат 2340–3960 руб. в зависимости от ставки (13–22%). Безработные, студенты без зарплаты и пенсионеры на гособеспечении оформляют через 3-НДФЛ в 2026. Нормативы из 2024 не учитываются — только 2025.

Студенты: как получить налоговый вычет за ГТО с подработкой или стипендией

Студенты имеют право на налоговый вычет за ГТО, если есть доход, облагаемый НДФЛ: подработка, стипендия (повышенная) или премии. Сдайте нормативы в своей ступени (обычно 6–9), пройдите диспансеризацию в вузе или поликлинике — справка бесплатна по ОМС.

Через работодателя : если подрабатываете (договор ГПХ, официальное трудоустройство) — заявление в бухгалтерию вуза/компании.

Через ФНС : если только стипендия — 3-НДФЛ в 2026, возврат на карту.

Пример: студент с подработкой 20 000 руб./мес. — вычет 18 000 руб. → возврат 2340 руб. (13%).

Студенты-спортсмены с золотым значком ГТО часто комбинируют с повышенной стипендией — подробнее в части о льготах.

Пенсионеры: налоговый вычет за ГТО при работающей пенсии или подработке

Пенсионеры имеют право на вычет за ГТО 2025, если работают или имеют доход (пенсия не облагается НДФЛ, но зарплата — да). Сдайте упрощенные нормативы 18-й ступени (скандинавская ходьба, наклоны), диспансеризация ежегодная по ОМС — бесплатно в поликлинике.

Работающие пенсионеры: вычет через работодателя — заявление + удостоверение ГТО + справка диспансеризации. Неработающие: если есть доход (аренда, проценты) — 3-НДФЛ в 2026. Возврат: до 3960 руб. при высокой ставке.

Налоговый вычет за ГТО для пенсионеров vs студентов

Категория Условие дохода Способ оформления Возврат (13%) Особенности Студенты Подработка/стипендия Работодатель/ФНС 2340 руб. Диспансеризация в вузе Пенсионеры Зарплата/доход Работодатель/ФНС 2340–3960 руб. Упрощенные нормативы

Пенсионеры 70+ с золотом ГТО — приоритет в санаториях (региональные программы).

Безработные: как оформить налоговый вычет за ГТО без дохода в 2025

Безработные имеют право на вычет за ГТО, но получают его только в 2026 через 3-НДФЛ, если был доход в 2025 (пособие, разовая работа). Сдайте нормативы, пройдите диспансеризацию — документы те же.

Нет дохода : вычет не применяется (база 0).

Есть доход : декларация онлайн в личном кабинете ФНС.

Совет: зарегистрируйтесь на бирже труда — пособие облагается НДФЛ.

Безработные с значком ГТО — преимущество при трудоустройстве в госкомпании (Росатом, РЖД).

Есть ли скидки в фитнес-клубах за значок ГТО: золотой, серебряный, бронзовый

Скидки в фитнес-клубах за значок ГТО предоставляют сотни спортзалов РФ в рамках партнерства с Минспорта — до 50% на абонемент. Решение — за руководством клуба; предъявите удостоверение ГТО (возрастная ступень соответствует). Золотой значок — максимум, бронзовый — минимум. Программа "ГТО в фитнесе" стартовала в 2023, в 2025 охватывает 1500+ клубов (World Class, X-Fit, локальные).

Размер скидок за значок ГТО в фитнес-клубах: таблица по уровням

Уровень значка Скидка на абонемент Дополнительные бонусы Примеры клубов Золотой 50% Бесплатный тренер, бассейн World Class, Fitness House Серебряный 20% 1 месяц заморозки X-Fit, Территория Фитнеса Бронзовый 10% Скидка на сауну Локальные залы, ДЮСШ

Как получить : приходите с удостоверением ГТО — скидка на год.

Регионы: Москва/СПб — 70% клубов, регионы — 40%.

Можно ли получить путевку в «Артек» за отличную сдачу ГТО: золотой значок как преимущество

Путевка в Артек за ГТО возможна для детей 8–17 лет — золотой значок ГТО дает приоритет в конкурсном отборе на тематические смены. Достижение засчитывается как всероссийская награда: золото = 1 место, серебро = 2, бронза = 3. Учитываются значки за последние 3 года. Подача через artk.org или Госуслуги — загрузите скан удостоверения.

Как значок ГТО влияет на отбор в Артек: баллы и категории

Категория "Награды" : ГТО — всероссийский уровень.

Баллы : золото +10, серебро +7, бронза +5 (к портфолио).

Шансы: золотой ГТО + олимпиада = 90% на бюджет.

Пошагово:

Сдайте ГТО в школе/центре. Загрузите в заявку на артек.дети. Ждите приглашения — 21 день смены бесплатно.

В 2025 — 500+ мест для "ГТО-шников".

Частые вопросы по ГТО

Можно ли сдать ГТО онлайн в 2025 году без центра тестирования?

Да, частично: через мобильное приложение "ГТО" (iOS/Android) можно сдать тесты на гибкость (наклоны с видео), силу (отжимания/приседания) и шаги (трекер). Результаты загружаются в личный кабинет gto.ru с QR-подтверждением. Полный знак требует оффлайн-тестов (бег, плавание) в центре. Онлайн — до 3 из 6–8 нормативов. Источник: gto.ru/app.

Какие нормативы ГТО добавлены в 2025 для женщин?

В 2025 усилены гибкость (наклон +1–2 см в ступенях 6–12) и аэробика (бег/ходьба +30 сек для бронзы в 7–9 ступенях). Добавлен тест "аэробный шаг" (3 мин) для 13–18 ступеней. Нормы мягче мужских на 15–25%. Таблицы на gto.ru/normativy. Источник: Минспорта РФ.

Как получить электронный значок ГТО в личном кабинете?

После сдачи: войдите в кабинет gto.ru через Госуслуги → "Мои достижения" → скачайте PDF с QR-кодом (электронный значок). Доступен через 1–2 недели после тестов. Для печати/вузов — используйте QR. Синхронизация с Госуслугами автоматическая.

Влияет ли ГТО на воинский учет для призывников?

Да, положительно: золотой значок — категория "А" на ВВК, +премия 50 000 руб. при контракте. Не влияет на отсрочку, но + в личном деле. Призывники 18–27 лет сдают 11-ю ступень. Без ГТО — стандартный учет.

Бесплатные тренировки по ГТО в парках Москвы?

Да, проект "ГТО в парках": 54 площадки (Сокольники, Измайлово), тренировки по бегу/сила с июня по сентябрь, 3 раза в неделю. Запись mos.ru/sport, тренеры бесплатно. Охват 10 000 человек/сезон.

Разница между ГТО и ВФСК для школьников?

ГТО — добровольный комплекс с нормативами и знаком (льготы ЕГЭ), ВФСК — обязательная школьная программа (уроки физры без знака). ГТО — 6–8 тестов вне школы, ВФСК — классные нормативы. Оба по Минобру.

Как аннулировать запись на нормативы ГТО?

В личном кабинете gto.ru → "Мои записи" → выберите слот → "Отменить". За 24 ч — бесплатно, позже — блокировка 14 дней. Альтернатива: звонок 8-800-350-00-00. Подтверждение email.

УИН ГТО для иностранцев в России?

Доступен с ВНЖ/РВП: регистрация gto.ru с паспортом + миграционной картой. УИН — 11 цифр, как у граждан. Тесты те же, без налогового вычета. Для туристов — нет.

Льготы за ГТО при поступлении в СВО-школы?

Да, +5–10 баллов для детей участников СВО: золотой ГТО — приоритет в кадетских классах, квота 10%. Загрузите удостоверение в заявку. Федеральная программа 2025.

Нормативы ГТО для беременных женщин?

Запрещены (IV группа здоровья). Альтернатива: легкая йога по ОМС. После родов (3–6 мес.) — упрощенные тесты 6-й ступени с допуском. Риск — отказ центра.

Как отслеживать доставку знака ГТО Почтой России?

В кабинете gto.ru → "Мои награды" → трек-номер. Введите на pochta.ru/tracking. Уведомления SMS/email. Срок 2–4 недели.

Интеграция ГТО с фитнес-трекерами (Fitbit)?

Да, через Google Fit: Fitbit → синхронизация шагов/бега в app "ГТО". Авто-подсчет для выносливости. Настройка в профиле gto.ru.

Штрафы за несдачу ГТО на работе?

Нет штрафов — добровольное. Работодатель может поощрять (премия/выходной), но не наказывать. Рекомендации Минспорта №1248.

ГТО для мигрантов: регистрация и УИН?

С ВНЖ/патентом: gto.ru + паспорт. УИН генерируется, тесты адаптированы. Без гражданства — участие, но без льгот РФ. Источник: gto.ru/migrants.

Экстренная замена медицинской справки для ГТО?

В платной клинике (1 день, 2000–5000 руб.) или ВФД. Форма 1144н + ЭКГ. Загрузите в кабинет gto.ru. Бесплатно по ОМС — 3–5 дней.