Мошенники атакуют Краснодар: жителям массово рассылают «письма от ФСБ» с тайными проверками
В Краснодаре в ноябре зафиксирована массовая рассылка писем, выполненных от имени федеральной службы безопасности. Получатели сообщают о поступлении уведомлений, в которых говорится о возможной утечке персональных данных и необходимости проведения «секретной проверки». В письмах указывается, что опросы якобы будут проводиться по телефону или через мессенджеры MAX и Telegram.
Начальник управления по противодействию распространению недостоверной информации АНО «Диалог регионы» Сергей Маклаков заявил, что ФСБ не имеет отношения к подобным сообщениям. По его словам, подобные рассылки являются очередной попыткой мошенников получить доступ к сведениям граждан. Маклаков подчеркнул, что официальные структуры не используют подобные каналы коммуникации для проведения проверок и не запрашивают персональные данные через мессенджеры. Жителей Краснодара призвали проявлять осторожность и не передавать информацию незнакомым лицам, представляющимся сотрудниками ведомств.
В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что в регион поступила информация о масштабной отправке поддельных документов, оформленных от имени ФСБ и Роскомнадзора. Ведомство отмечает, что злоумышленники используют фальсифицированную символику и макеты, внешне напоминающие подлинные служебные письма. В текстах содержатся предупреждения о возможных штрафах и уголовной ответственности, что, по данным надзорного органа, направлено на запугивание граждан и получение доступа к их данным.
Специалисты подчеркивают, что отличить поддельное письмо можно по ряду признаков: некорректным формулировкам, ошибкам в наименованиях структур, отсутствию реальных реквизитов и несоблюдению норм официальной деловой переписки. Прокуратура отмечает, что такие документы не имеют юридической силы и не могут исходить от государственных служб.
Жителям Краснодара рекомендуют предупредить близких о появившейся схеме и в случае получения подозрительных писем незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. Ведомство также напоминает о необходимости соблюдать осторожность и проверять информацию, поступающую по электронной почте и через мессенджеры.
Ранее сообщалось о другой мошеннической схеме, связанной с рассылкой уведомлений от имени операторов связи. Гражданам предлагали «эксклюзивные тарифы» с расширенными пакетами услуг и размещали в сообщениях подозрительные ссылки на сторонние сайты.
