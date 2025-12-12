С 2026 года в России вводится новая выплата для семей с детьми

Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам сообщил о введении с 2026 года новой меры поддержки семей, воспитывающих двух и более детей

Глава государства уточнил, что новая выплата носит дополнительный характер и не заменяет действующие программы поддержки. Все существующие льготы и пособия сохраняются.

Право на получение выплаты будет предоставлено семьям, у которых среднедушевой доход за предыдущий год не превышал полутора прожиточных минимумов в регионе проживания. Для работающих родителей предусмотрен механизм возврата части подоходного налога, уплаченного за предыдущий год. В расчетах используется ставка НДФЛ в размере 6%, а суммы, уплаченные сверх указанного уровня, возвращаются в распоряжение семьи.

Для оформления выплаты необходимо подать заявление в период с 1 июня по 1 октября 2026 года. Президент поручил обеспечить максимально простую и доступную процедуру, чтобы граждане могли воспользоваться новой мерой поддержки без дополнительных затруднений.

В ходе совещания также было отмечено, что с 1 января 2026 года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6%, что выше ожидаемого уровня инфляции. Социальные пенсии будут увеличены с 1 апреля 2026 года с учётом роста прожиточного минимума пенсионера.

Пенсионный возраст повышен, требования к стажу и баллам растут, инфляция снижает сбережения, действуют программы софинансирования и вычеты.

Ранее, в октябре, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила реформировать программу материнского капитала с целью расширения поддержки при рождении третьего и последующих детей.

Напомним, в Российской Федерации действуют меры поддержки семей с детьми, включая ежемесячные пособия на первого и второго ребёнка, выплаты при рождении третьего и последующих детей, а также налоговые льготы и иные формы социальной помощи. Новая выплата направлена на адресное оказание поддержки семьям с ограниченным доходом и дополнит существующую систему социальных гарантий.

Власти рассчитывают, что введение выплаты позволит повысить эффективность адресной поддержки семей и окажет дополнительное стимулирующее воздействие на демографическую ситуацию.